Trend Galeri Trend Magazin ATV'nin yeni dizisi ‘Gözleri Karadeniz’in yayın tarihi belli oldu

ATV'nin yeni dizisi ‘Gözleri Karadeniz’in yayın tarihi belli oldu

atv'nin yeni sezon dizilerinden O3 Medya imzalı, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği "Gözleri KaraDeniz" 2 Eylül Salı akşamı ilk bölümüyle ekrana geliyor.

Giriş Tarihi: 28.08.2025 20:42 Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 20:47
ATV’nin yeni dizisi ‘Gözleri Karadeniz’in yayın tarihi belli oldu

Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın başrolleri paylaştığı izleyicileri daha ilk sahnelerden içine çekerek yoğun duygulara sürükleyen Gözleri Karadeniz 2 Eylül Salı akşamı başlıyor.

ATV’nin yeni dizisi ‘Gözleri Karadeniz’in yayın tarihi belli oldu

Yönetmenliğini Altan Dönmez ve Orkun Çatak'ın yaptığı "Gözleri KaraDeniz", Karadeniz'in hırçın dalgalarından İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan bir aşk ve mücadele hikâyesini anlatıyor.

ATV'nin yeni dizisi 'Gözleri Karadeniz'in yayın tarihi belli oldu

ATV’nin yeni dizisi ‘Gözleri Karadeniz’in yayın tarihi belli oldu

Azil (Halit Özgür Sarı) ile Güneş'in (Özge Yağız) imkânsız aşkı merkezine alan dizi, görsel dünyası, çarpıcı atmosferi ve etkileyici oyunculuklarıyla şimdiden sezonun iddialı yapımları arasında gösteriliyor.

ATV’nin yeni dizisi ‘Gözleri Karadeniz’in yayın tarihi belli oldu

Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç, Eren Ören, Osman Albayrak, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Berk Ali Çatal, Türkü Su Demirel, Özgür Çınar Deveci ve Ayten Uncuoğlu gibi usta ve genç isimleri bir araya getiren geniş kadrosuyla "Gözleri KaraDeniz", izleyiciyi unutulmaz bir yolculuğa davet ediyor.

ATV’nin yeni dizisi ‘Gözleri Karadeniz’in yayın tarihi belli oldu

Kalpleri derinden sarsacak hikâye 2 Eylül Salı akşamı atv'de…

ATV’nin yeni dizisi ‘Gözleri Karadeniz’in yayın tarihi belli oldu