ATV’nin yeni hikayeleri Cannes’ta buluştu!

BURAK ÖZÇİVİT: "TÜRK DİZİLERİNİN DÜNYADA İLGİ GÖRMESİNİN SEBEBİ AŞK TEMASI"

Güneşin Doğduğu Yer dizisinde Kenan Kozan karakterine hayat veren Burak Özçivit, Türk dizilerinin dünya çapındaki başarısında aşk temasının önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Özçivit, "Türk dizilerinin tüm dünya tarafından ilgi görmesinin sebebi bence aşk temasının ön planda olması. Güneşin Doğduğu Yer'de aşkın büyüleyici ve imkânsız tarafını anlatıyoruz. İmkânsız bir aşk hikâyesini burada yaşayacaksınız. Bugün burada ekip arkadaşlarım adına da bulunuyorum" dedi.

Lansmanın bir diğer özel konukları ise "Altı Üstü İstanbul" dizisinin başrol oyuncuları Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem oldu. Genç oyuncular, Cannes'daki buluşmayla ilgili düşüncelerini şu sözlerle paylaştı: