Avrupa Yakası’nın Şahika’sı Binnur Kaya’nın yıllar sonra gelen itiraf! Meğer Engin Günaydın’la lahmacun sahnesi gerçekmiş...

''UZUN SÜRE KÜS KALDIK''

Binnur Kaya, dizideki Burhan Altıntop'un lahmacunun ucundan almaya kalkmasının ardından kavga ettiği sahnenin aslında gerçekte de yaşandığını ve ev arkadaşı olan Engin Günaydın'la küs kaldığını açıkladı.

Canlandırdığı karakterin 6 lahmacundan aşağısını yemediğini anımsatan Kaya, Şahika'ya yalnızca bu noktada benzediğini vurguladı.