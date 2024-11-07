Avrupa Yakası'nın Şahika'sı Binnur Kaya'nın yıllar sonra gelen itiraf! Meğer Engin Günaydın'la lahmacun sahnesi gerçekmiş...
Bir döneme damgasını vuran Avrupa Yakası dizisinde Şahika Koçarslanlı karakterini oynayan Binnur Kaya'nın yıllar sonra yaptığı lahmacun açıklaması magazin gündemine oturdu. Ünlü oyuncu Binnur Kaya, Şahika'nın uğruna Engin Günaydın'ın hayat verdiği Burhan Altıntop'u bile bozduğu 6 lahmacun takıntısının gerçek olduğunu söyledi.
Giriş Tarihi: 07.11.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 09:47