Trend Galeri Trend Magazin

Avrupa Yakası'nın Şahika'sı Binnur Kaya'nın yıllar sonra gelen itiraf! Meğer Engin Günaydın'la lahmacun sahnesi gerçekmiş...

Bir döneme damgasını vuran Avrupa Yakası dizisinde Şahika Koçarslanlı karakterini oynayan Binnur Kaya'nın yıllar sonra yaptığı lahmacun açıklaması magazin gündemine oturdu. Ünlü oyuncu Binnur Kaya, Şahika'nın uğruna Engin Günaydın'ın hayat verdiği Burhan Altıntop'u bile bozduğu 6 lahmacun takıntısının gerçek olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 07.11.2024 09:39 Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 09:47
Avrupa Yakası’nın Şahika’sı Binnur Kaya’nın yıllar sonra gelen itiraf! Meğer Engin Günaydın’la lahmacun sahnesi gerçekmiş...

Gazanfer Özcan, Hümeyra, Ata Demirer, Engin Günaydın gibi isimlerin başrolünü paylaştığı 'Avrupa Yakası' dizisi üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala konuşuluyor.

Avrupa Yakası’nın Şahika’sı Binnur Kaya’nın yıllar sonra gelen itiraf! Meğer Engin Günaydın’la lahmacun sahnesi gerçekmiş...

Bir döneme damga vuran dizide Şahika Koçarslanlı karakterine hayat veren Binnur Kaya'dan son olarak şaşırtan bir 'lahmacun' itirafı geldi.

Avrupa Yakası’nın Şahika’sı Binnur Kaya’nın yıllar sonra gelen itiraf! Meğer Engin Günaydın’la lahmacun sahnesi gerçekmiş...

Başarılı oyuncu Binnur Kaya'nın lahmacun açıklaması ise izleyenleri güldürdü.

Avrupa Yakası’nın Şahika’sı Binnur Kaya’nın yıllar sonra gelen itiraf! Meğer Engin Günaydın’la lahmacun sahnesi gerçekmiş...

YILLAR SONRA İTİRAF ETTİ

Ünlü oyuncular Binnur Kaya ile Engin Günaydın arasındaki küslük olayı yıllar sonra ortaya çıktı.

Avrupa Yakası’nın Şahika’sı Binnur Kaya’nın yıllar sonra gelen itiraf! Meğer Engin Günaydın’la lahmacun sahnesi gerçekmiş...

''UZUN SÜRE KÜS KALDIK''

Binnur Kaya, dizideki Burhan Altıntop'un lahmacunun ucundan almaya kalkmasının ardından kavga ettiği sahnenin aslında gerçekte de yaşandığını ve ev arkadaşı olan Engin Günaydın'la küs kaldığını açıkladı.

Canlandırdığı karakterin 6 lahmacundan aşağısını yemediğini anımsatan Kaya, Şahika'ya yalnızca bu noktada benzediğini vurguladı.

SON DAKİKA SON DAKİKA