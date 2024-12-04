Trend Galeri Trend Magazin Aydan Şener'in kızı meğer Medcezir'in güzel yıldızıymış...

Aydan Şener'in kızı meğer Medcezir'in güzel yıldızıymış...

61 yaşındaki Yeşilçam'ın usta isimlerinden Aydan Şener'in kızı tanıdık bir oyuncu çıktı. Aydan Şener'in kızı meğer Medcezir'in güzel yıldızıymış...

Giriş Tarihi: 04.12.2024 15:47 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 15:47
Aydan Şener’in kızı meğer Medcezir’in güzel yıldızıymış...

Aydan Şener, bir döneme damga vurmuş isimlerin başımda geliyor. Hem oyunculuğu ile hem de güzelliğiyle her zaman dikkat çeken isimlerden biri...

Aydan Şener’in kızı meğer Medcezir’in güzel yıldızıymış...

1963 yılında Kilis'de doğan ünlü sanatçı, 1981 yılında Türkiye Güzeli seçildi.

Aydan Şener’in kızı meğer Medcezir’in güzel yıldızıymış...

Aynı yıl Türkiye'yi Miss World güzellik yarışmasında temsil etti.

Aydan Şener’in kızı meğer Medcezir’in güzel yıldızıymış...

Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener'in kızı da çok ünlü çıktı.

Aydan Şener’in kızı meğer Medcezir’in güzel yıldızıymış...

Aydan Şener'in kızı meğer Medcezir dizisinin yıldızıymış.

SON DAKİKA SON DAKİKA