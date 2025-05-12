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"Ayla" filmiyle hikayesi beyaz perdeye aktarılan Koreli Kim’den acı haber! Kim Eunja hayatını kaybetti

Başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Kim Seol ve daha birçok ünlü ismin yer aldığı 'Alya' filmi, 2017 yılında vizyona girmiş ve beğeni kazanmıştı. "Ayla" filmiyle hikayesi beyaz perdeye aktarılan Koreli Kim Eunja yaşamını yitirdi.