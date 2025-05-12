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"Ayla" filmiyle hikayesi beyaz perdeye aktarılan Koreli Kim’den acı haber! Kim Eunja hayatını kaybetti

Başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Kim Seol ve daha birçok ünlü ismin yer aldığı 'Alya' filmi, 2017 yılında vizyona girmiş ve beğeni kazanmıştı. "Ayla" filmiyle hikayesi beyaz perdeye aktarılan Koreli Kim Eunja yaşamını yitirdi.

AA
Giriş Tarihi: 12.05.2025 18:26 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 18:26
Ayla filmiyle hikayesi beyaz perdeye aktarılan Koreli Kim’den acı haber! Kim Eunja hayatını kaybetti

"Ayla" filmiyle hikayesi beyaz perdeye aktarılan Koreli Kim Eunja yaşamını yitirdi.

Ayla filmiyle hikayesi beyaz perdeye aktarılan Koreli Kim’den acı haber! Kim Eunja hayatını kaybetti

Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Ayla filmiyle hikayesi beyaz perdeye aktarılan Koreli Kim’den acı haber! Kim Eunja hayatını kaybetti

Açıklamadaİ Seul yakınlarındaki Incheon şehrinde çocukları ve torunlarıyla birlikte yaşayan Kim, 2022'de Kovid-19'a yakalanmasının ardından zatürre oldu.

Ayla filmiyle hikayesi beyaz perdeye aktarılan Koreli Kim’den acı haber! Kim Eunja hayatını kaybetti

Kore Gaziler ve Vatanseverler Bakanlığının da koruma altına aldığı Kim, bir süredir Incheon yakınlarındaki Songdo Hana Hastanesi Yaşlı Bakım Servisi'nde tedavi görüyordu.

Ayla filmiyle hikayesi beyaz perdeye aktarılan Koreli Kim’den acı haber! Kim Eunja hayatını kaybetti

Son dönemde demans hastalığı ortaya çıkan Kim, yeniden zatürreye yakalanarak dün hayatını kaybetti.