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Aynı yaşta olduğuna inanamayacağınız ünlü isimler! Yeşilçam'dan günümüze...

Yeşilçam sinemasının hafızalarımıza kazınan efsane isimleri ile günümüz ekranlarının popüler yıldızlarının aynı yaş dönemlerine ait görüntüleri, çarpıcı bir tabloyu gözler önüne seriyor. Dönemin unutulmaz karakterleri ile bugünün ekran yüzleri aynı yaşta kıyaslandığında ortaya çıkan belirgin fark, "Zaman eskiden daha mı hızlı ilerliyordu?" sorusunu akıllara getiriyor. Aynı yaş diliminde olunmasına rağmen iki kuşak arasındaki bu farklılık, değişen yaşam alışkanlıklarının ve zamanın izlerini nasıl dönüştürdüğünün çarpıcı bir kanıtı olarak dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 06.08.2026 08:22 Güncelleme Tarihi: 06.08.2026 08:24
Aynı yaşta olduğuna inanamayacağınız ünlü isimler! Yeşilçam’dan günümüze...

Aslında bu durumun temelinde, modern dünyanın beraberinde getirdiği köklü yaşam tarzı değişimleri yatıyor. Günümüzde gelişen kişisel bakım rutinleri, cilt sağlığı bilincinin artması ve koruyucu estetik dokunuşlar, yaş alma sürecini adeta bir sanata dönüştürüyor.

Aynı yaşta olduğuna inanamayacağınız ünlü isimler! Yeşilçam’dan günümüze...

Bunun yanı sıra, artık çok daha bilinçli bir nesil var. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları, antioksidan ağırlıklı gıdalar, düzenli egzersiz ve su tüketiminin hayatın merkezine oturması, hücresel yaşlanmayı geciktiren en büyük etkenler arasında yer alıyor.

Aynı yaşta olduğuna inanamayacağınız ünlü isimler! Yeşilçam’dan günümüze...

İşte fotoğrafları yan yana getirdiğinizde "Bu ikisi aynı yaşta olamaz" diyeceğiniz o isimler...

Hulusi Kentmen - Oktay Kaynarca

61 yaş

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Aynı yaşta olduğuna inanamayacağınız ünlü isimler! Yeşilçam’dan günümüze...

Adile Naşit - Mine Tugay

47 yaş

Aynı yaşta olduğuna inanamayacağınız ünlü isimler! Yeşilçam’dan günümüze...

Perran Kutman - Sinem Kobal

38 yaş

Aynı yaşta olduğuna inanamayacağınız ünlü isimler! Yeşilçam’dan günümüze...

Reha Yurdakul - Teoman

58 yaş

Aynı yaşta olduğuna inanamayacağınız ünlü isimler! Yeşilçam’dan günümüze...

İhsan Yüce - Kenan İmirzalıoğlu

52 yaş

Aynı yaşta olduğuna inanamayacağınız ünlü isimler! Yeşilçam’dan günümüze...

Ayşen Gruda - Fahriye Evcen

40 yaş

Aynı yaşta olduğuna inanamayacağınız ünlü isimler! Yeşilçam’dan günümüze...

Münir Özkul - Keremcem

49 yaş

Aynı yaşta olduğuna inanamayacağınız ünlü isimler! Yeşilçam’dan günümüze...

Mürüvvet Sim - Çağla Şıkel

49 yaş

Aynı yaşta olduğuna inanamayacağınız ünlü isimler! Yeşilçam’dan günümüze...

YILLARA MEYDAN OKUYAN BİR İSİM VAR!

Listede gördüğümüz gibi eski jenerasyon ile yeni jenerasyon arasında çarpıcı bir görünüm farkı var. Ancak Yeşilçam'ın öyle bir efsanesi var ki, o dönem de bugünün imkanlarına taş çıkartacak bir zarafete sahipti ve 71 yaşında olmasına rağmen hala zamana meydan okuyor! Sosyal medyada paylaştığı son karesine beğeni yağmıştı... Türk sinemasının altın çağında güzelliği ve sergilediği performanslarla adını tarihe altın harflerle yazdıran efsane oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sinema perdesinden uzak kalsa da hayranlarının radarından hiç çıkmıyor. Tarık Akan ile başrolü paylaştığı "Ah Nerede" filminin hırçın Zehra'sı, "Gırgıriye" serisinin neşeli Güllü'sü olarak milyonların kalbinde taht kuran usta sanatçı, zamansız güzelliğiyle yıllara meydan okumaya devam ediyor.

Aynı yaşta olduğuna inanamayacağınız ünlü isimler! Yeşilçam’dan günümüze...

Beyaz perdedeki ikonik duruşuyla hafızalara kazınan Gülşen Bubikoğlu, şimdilerde zaman zaman hayranlarıyla buluştuğu dijital dünyada adından söz ettiriyor.

Aynı yaşta olduğuna inanamayacağınız ünlü isimler! Yeşilçam’dan günümüze...

Yaşına rağmen koruduğu zarafeti, kendine has stili ve doğal güzelliğiyle her dönem parmakla gösterilen efsane isim, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Aynı yaşta olduğuna inanamayacağınız ünlü isimler! Yeşilçam’dan günümüze...

Sosyal medyadaki güçlü etkileşimiyle genç kuşakların da hayranlığını kazanan efsane güzel Gülşen Bubikoğlu, son olarak hesabından yaptığı sürpriz bir paylaşımla gündeme oturmuştu.

Aynı yaşta olduğuna inanamayacağınız ünlü isimler! Yeşilçam’dan günümüze...

Takipçilerini adeta zaman tüneline sokan usta oyuncu, geçmiş yıllara ait bir fotoğrafını "nostalji" notuyla geçtiğimiz günlerde yayınmıştı. Şu an 71 yaşında olan usta sanatçının hem o dönemdeki güzelliğini gözler önüne seren hem de bugünkü asaletine selam gönderen bu karesi, kısa sürede binlerce beğeni alarak sosyal medyada adeta nostalji rüzgarları estirdi.

Aynı yaşta olduğuna inanamayacağınız ünlü isimler! Yeşilçam’dan günümüze...

NOSTALJİ RÜZGARI ESTİREN BİR DİĞER İSİM MAVİ BONCUK OLMUŞTU...

Sosyal medya hesaplarında paylaşılan nostaljik fotoğraflar, takipçileri zaman zaman geçmişe götürmeye devam ediyor. Bu isimlerden biri olan usta sanatçı Emel Sayın, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla adeta nostalji rüzgarları estirdi.

Aynı yaşta olduğuna inanamayacağınız ünlü isimler! Yeşilçam’dan günümüze...

Özel arşivinden çıkan çok özel bir kareyi gün yüzüne çıkaran ünlü sanatçı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Aynı yaşta olduğuna inanamayacağınız ünlü isimler! Yeşilçam’dan günümüze...

Emel Sayın, Türk sinemasının bir diğer dev ismi Şener Şen ile gençlik yıllarında çekilmiş siyah beyaz bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Aynı yaşta olduğuna inanamayacağınız ünlü isimler! Yeşilçam’dan günümüze...

İki usta oyuncunun kariyerlerinin ilk dönemlerine ait bu tarihi kare, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Sayın fotoğrafın altına "Kavak Yelleri" notunu düştü.

Aynı yaşta olduğuna inanamayacağınız ünlü isimler! Yeşilçam’dan günümüze...

GENÇLİK KARESİYLE GÜNDEME GELEN DİĞER İSİM EBRU GÜNDEŞ OLMUŞTU...

Güçlü sesi, dillerden düşmeyen şarkıları ve yıllara meydan okuyan sahne performansıyla Türkiye'nin en büyük sanatçılarından biri olan Ebru Gündeş, magazin gündeminden düşmüyor.

Aynı yaşta olduğuna inanamayacağınız ünlü isimler! Yeşilçam’dan günümüze...

Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlar ve yüzündeki belirgin değişimlerle adından sıkça söz ettiren ünlü sanatçı, bu kez bambaşka bir paylaşımla sosyal medyanın merkezine oturdu.

Aynı yaşta olduğuna inanamayacağınız ünlü isimler! Yeşilçam’dan günümüze...

Gündeş'in yıllar içindeki değişim hızı ve estetik dokunuşları hayranları tarafından mercek altına alınmışken, geçmişin tozlu raflarından çıkan bir fotoğraf karesi ezberleri tamamen bozdu.

Aynı yaşta olduğuna inanamayacağınız ünlü isimler! Yeşilçam’dan günümüze...

90'lı yılların podyum dalgasına damga vuran, eski manken Buket Saygı, nostaljik bir sürprize imza attı. Saygı, şimdilerde herkesin dilinde olan Ebru Gündeş ile tam 24 yıl önce çekilmiş, magazin arşivlerinde daha önce hiç rastlanmamış ikonik bir karesini paylaştı.

Aynı yaşta olduğuna inanamayacağınız ünlü isimler! Yeşilçam’dan günümüze...

"NE ÇİRKİNMİŞİZ EBRU ÖZÜR!"

Eski manken, Ebru Gündeş'le paylaştığı kareye, "24 sene önce ne çirkinmişiz, Ebru özür!" notunu düştü. Zaman zaman estetik müdahaleleriyle eleştirilen veya övülen Ebru Gündeş'in, 24 yıl önceki bu saf halini gören hayranları şaşkınlığını gizleyemedi.

Aynı yaşta olduğuna inanamayacağınız ünlü isimler! Yeşilçam’dan günümüze...

SERDAR ORTAÇ'TAN FERDİ TAYFUR NOSTALJİSİ...

Türk pop müziğinin 90'lı yıllardan bu yana en üretken ve popüler isimlerinden biri olan Serdar Ortaç, uzun süredir yaşadığı sağlık sorunları ve buna bağlı olarak gelişen zorlu süreçlerle sık sık magazin gündeminde kendisine yer buluyor.