Aynı yaşta olduğuna inanamayacağınız ünlü isimler! Yeşilçam’dan günümüze...

Yeşilçam sinemasının hafızalarımıza kazınan efsane isimleri ile günümüz ekranlarının popüler yıldızlarının aynı yaş dönemlerine ait görüntüleri, çarpıcı bir tabloyu gözler önüne seriyor. Dönemin unutulmaz karakterleri ile bugünün ekran yüzleri aynı yaşta kıyaslandığında ortaya çıkan belirgin fark, "Zaman eskiden daha mı hızlı ilerliyordu?" sorusunu akıllara getiriyor. Aynı yaş diliminde olunmasına rağmen iki kuşak arasındaki bu farklılık, değişen yaşam alışkanlıklarının ve zamanın izlerini nasıl dönüştürdüğünün çarpıcı bir kanıtı olarak dikkat çekiyor.