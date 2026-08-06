Aynı yaşta olduğuna inanamayacağınız ünlü isimler! Yeşilçam’dan günümüze...

YILLARA MEYDAN OKUYAN BİR İSİM VAR!

Listede gördüğümüz gibi eski jenerasyon ile yeni jenerasyon arasında çarpıcı bir görünüm farkı var. Ancak Yeşilçam'ın öyle bir efsanesi var ki, o dönem de bugünün imkanlarına taş çıkartacak bir zarafete sahipti ve 71 yaşında olmasına rağmen hala zamana meydan okuyor! Sosyal medyada paylaştığı son karesine beğeni yağmıştı... Türk sinemasının altın çağında güzelliği ve sergilediği performanslarla adını tarihe altın harflerle yazdıran efsane oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sinema perdesinden uzak kalsa da hayranlarının radarından hiç çıkmıyor. Tarık Akan ile başrolü paylaştığı "Ah Nerede" filminin hırçın Zehra'sı, "Gırgıriye" serisinin neşeli Güllü'sü olarak milyonların kalbinde taht kuran usta sanatçı, zamansız güzelliğiyle yıllara meydan okumaya devam ediyor.