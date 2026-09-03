Ayrıldıkları iddia edilmişti! Aylar sonra ortaya çıktılar: 14 yıllık aşk doludizgin devam ediyor

'KARDEŞLERİM' İLE İTALYA'YI FETHETTİ

En ünlü oyuncularımızdan Fadik Sevin Atasoy, ATV'de yayınlanan dizisi 'Kardeşlerim' ile İtalya'da da şöhret oldu. 'Kardeşlerim'in İtalya'da yayınlanmaya başlamasının ardından Atasoy, İtalyan izleyicinin büyük ilgisiyle karşılaştı.

Dizide canlandırdığı Şengül karakteri, İtalyan izleyicilerin gönlünde taht kurdu ve sosyal medya hesaplarına İtalya'nın dört bir yanından sevgi mesajları gelmeye başladı. Hele Atasoy'un, İtalyanca bir video yayınlaması ve üniversitede bir yıl İtalyan Dili ve Edebiyatı okuduğunu ve onların sayesinde yeniden İtalyanca konuşmaya başlayacağını söylemesi İtalyan hayranlarını mest etti.