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Ayrıldıkları iddia edilmişti! Aylar sonra ortaya çıktılar: 14 yıllık aşk doludizgin devam ediyor
Ayrıldıkları iddia edilmişti! Aylar sonra ortaya çıktılar: 14 yıllık aşk doludizgin devam ediyor
Yalçın Sabancı'nın kızı Aysen Sabancı ile pop müziğin sevilen ismi Mirkelam'ın 14 yıldır gözlerden uzak sürdürdüğü büyük aşk, sezon sonu ilk kez objektiflere takıldı. 2012 yazında Bodrum'da başlayan ve zaman zaman hakkında ayrılık iddiaları ortaya atılan müzmin ilişki, yaz boyunca kapalı kapılar ardından sürse de ikilinin yan yana görüntülenmesi kulislerdeki tüm dedikodulara noktayı koydu.
Giriş Tarihi: 03.09.2026 06:50
Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 06:55