"Ayşecik ile Ömercik"in unutulmaz yıldızıydı! Yeşilçam güzeli Semra Sar'ın son halini görenler tanıyamadı...

DERGİYLE BAŞLAYAN SİNEMA SERÜVENİ

16 Temmuz 1946 İstanbul doğumlu olan Esen Püsküllü, dönemin en popüler yayın organlarından bir derginin açtığı yarışmada finale kalarak sanat dünyasının kapılarını araladı. Kısa sürede yapımcıların aranan yüzü olan ve Türk sinemasında adından söz ettiren Püsküllü, kariyeri boyunca rol aldığı 74 filmin 27'sinde başrolü göğüsledi.