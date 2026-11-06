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'Ayşecik ile Ömercik'in unutulmaz yıldızıydı! Yeşilçam güzeli Semra Sar'ın son halini görenler tanıyamadı...
"Ayşecik ile Ömercik"in unutulmaz yıldızıydı! Yeşilçam güzeli Semra Sar'ın son halini görenler tanıyamadı...
Yeşilçam'da duru güzelliği ve asil duruşuyla milyonların kalbini kazanan Semra Sar'ın yıllar sonraki hali gündeme geldi. Ayşecik ile Ömercik filminde "Nevin" karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncunun son halini gören hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Giriş Tarihi: 06.11.2026 16:50
Güncelleme Tarihi: 06.11.2026 16:56