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"Ayşecik ile Ömercik"in unutulmaz yıldızıydı! Yeşilçam güzeli Semra Sar'ın son halini görenler tanıyamadı...

Yeşilçam'da duru güzelliği ve asil duruşuyla milyonların kalbini kazanan Semra Sar'ın yıllar sonraki hali gündeme geldi. Ayşecik ile Ömercik filminde "Nevin" karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncunun son halini gören hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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ZEHRA DEMİROK
Giriş Tarihi: 06.11.2026 16:50 Güncelleme Tarihi: 06.11.2026 16:56
Ayşecik ile Ömercikin unutulmaz yıldızıydı! Yeşilçam güzeli Semra Sar’ın son halini görenler tanıyamadı...

Yeşilçam'ın unutulmayan yıldızlarından olan Semra Sar, uzun süredir gözlerden uzak sürdürdüğü yaşamının ardından yeniden merak konusu oldu.

Ayşecik ile Ömercikin unutulmaz yıldızıydı! Yeşilçam güzeli Semra Sar’ın son halini görenler tanıyamadı...

İstanbul Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü mezunu olan, 1961 yılında bir sinema dergisinin açtığı yarışmayı birincilikle kazanarak beyaz perdeye adım atan tescilli güzel, yılların ardında bıraktığı izlerle adından söz ettiriyor.

Ayşecik ile Ömercikin unutulmaz yıldızıydı! Yeşilçam güzeli Semra Sar’ın son halini görenler tanıyamadı...

YEŞİLÇAM ZİRVESİNDE

29 Kasım 1943 Giresun doğumlu olan Semra Sar, sinema dünyasına adım attığı ilk günden itibaren zarafetiyle dikkat çekmişti.

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Ayşecik ile Ömercikin unutulmaz yıldızıydı! Yeşilçam güzeli Semra Sar’ın son halini görenler tanıyamadı...

Yaklaşık 50 civarında sinema filminde rol alan, oyunculuğunun yanı sıra şarkıcılık deneyimiyle de adından söz ettiren usta sanatçı; özellikle Ayşecik ile Ömercik yapımındaki performansıyla hafızalara kazınmıştı.

Ayşecik ile Ömercikin unutulmaz yıldızıydı! Yeşilçam güzeli Semra Sar’ın son halini görenler tanıyamadı...

1973 yılında sinemaya ara veren ve yıllar sonra yalnızca bir projede daha kamera karşısına geçtikten sonra tamamen gözlerden kaybolan Sar, sinema camiasının nostaljik yüzleri arasında yer alıyor.

Ayşecik ile Ömercikin unutulmaz yıldızıydı! Yeşilçam güzeli Semra Sar’ın son halini görenler tanıyamadı...

GÖRENLER TANIMAKTA ZORLANIYOR!

Yıllar sonra son haliyle objektiflere takılan Semra Sar'ın değişimini gören hayranları şaşırmadan edemedi.

Ayşecik ile Ömercikin unutulmaz yıldızıydı! Yeşilçam güzeli Semra Sar’ın son halini görenler tanıyamadı...

Yeşilçam hayranlarının "Gençlik gitmiş ama asalet kalmış", "Nerede o eski Yeşilçam güzelleri" şeklinde yorumları da ön plana çıktı.

Ayşecik ile Ömercikin unutulmaz yıldızıydı! Yeşilçam güzeli Semra Sar’ın son halini görenler tanıyamadı...

Daha önce yapılan açıklamalarda Semra Sar'ın kameralardan uzak, mütevazi, sade, sakin bir hayat sürdürdüğü ifade edilmişti.

Ayşecik ile Ömercikin unutulmaz yıldızıydı! Yeşilçam güzeli Semra Sar’ın son halini görenler tanıyamadı...

Yeşilçam güzeli Semra Sar'ın son hali şaşırtsa da hayranların "Ey gidi eski günler" yorumları kendini yeniliyor.

Ayşecik ile Ömercikin unutulmaz yıldızıydı! Yeşilçam güzeli Semra Sar’ın son halini görenler tanıyamadı...

"AH MÜJGAN AH"IN GÜZEL YILDIZIYDI! YEŞİLÇAM'IN EFSANE İSMİ ESEN PÜSKÜLLÜ'YÜ ŞİMDİ GÖRÜN...

Yeşilçam'ın güzelleri arasında yer alan, naifliği ve başarılı performanslarıyla sinemaseverlerin kalbinde taht kuran Esen Püsküllü, yıllara sonra son haliyle merak konusu oldu.

Ayşecik ile Ömercikin unutulmaz yıldızıydı! Yeşilçam güzeli Semra Sar’ın son halini görenler tanıyamadı...

Bir derginin yarışmasıyla sinemaya adım atan ve kariyeri boyunca onlarca unutulmaz yapımda başrol üstlenen efsane ismin hayatı ve son hali hayranları tarafından dikkat çekti.

Ayşecik ile Ömercikin unutulmaz yıldızıydı! Yeşilçam güzeli Semra Sar’ın son halini görenler tanıyamadı...

DERGİYLE BAŞLAYAN SİNEMA SERÜVENİ

16 Temmuz 1946 İstanbul doğumlu olan Esen Püsküllü, dönemin en popüler yayın organlarından bir derginin açtığı yarışmada finale kalarak sanat dünyasının kapılarını araladı. Kısa sürede yapımcıların aranan yüzü olan ve Türk sinemasında adından söz ettiren Püsküllü, kariyeri boyunca rol aldığı 74 filmin 27'sinde başrolü göğüsledi.

Ayşecik ile Ömercikin unutulmaz yıldızıydı! Yeşilçam güzeli Semra Sar’ın son halini görenler tanıyamadı...

Türk sinemasının dev isimleri Sadri Alışık, Cüneyt Arkın, Fikret Hakan ve Erol Büyükburç gibi jönlerle kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, özellikle Sadri Alışık ile unutulmaz bir uyum yakaladığı Ah Müjgan Ah filmiyle sinema tarihine adını kazıdı.

Ayşecik ile Ömercikin unutulmaz yıldızıydı! Yeşilçam güzeli Semra Sar’ın son halini görenler tanıyamadı...

Esen Püsküllü 1980'lerde sinema kariyerini bırakmadan önce senaryo yazarlığına da adından söz ettirdi. 1975 yılında Bak Yeşil Yeşil ve Küçük Bey adlı filmlerin senaryolarında Püsküllü'nün imzası vardır.

Ayşecik ile Ömercikin unutulmaz yıldızıydı! Yeşilçam güzeli Semra Sar’ın son halini görenler tanıyamadı...

İşte Yeşilçam'da oyunculuğu ve güzelliği ile tanınan Esen Püsküllü'nün son hali!

Ayşecik ile Ömercikin unutulmaz yıldızıydı! Yeşilçam güzeli Semra Sar’ın son halini görenler tanıyamadı...

YILLARA MEYDAN OKUYAN DURUŞ

Uzun süredir gözlerden uzak ve sakin bir yaşam süren Yeşilçam'ın efsane isminin ortaya çıkan güncel fotoğrafları dikkat çekti.

Ayşecik ile Ömercikin unutulmaz yıldızıydı! Yeşilçam güzeli Semra Sar’ın son halini görenler tanıyamadı...

Yıllara rağmen zarafetinden hiçbir şey kaybetmeyen Püsküllü'nü gören sevenleri "Yeşilçam'ın asil güzeli"

Ayşecik ile Ömercikin unutulmaz yıldızıydı! Yeşilçam güzeli Semra Sar’ın son halini görenler tanıyamadı...

"Yıllar ona uğramamış" yorumlarıyla hayranlıklarını dile getirdi.

Ayşecik ile Ömercikin unutulmaz yıldızıydı! Yeşilçam güzeli Semra Sar’ın son halini görenler tanıyamadı...

1966 yılında yönetmen Yücel Uçanoğlu ile nikah masasına oturan ve mutlu bir evlilik sürdüren Püsküllü, 2023 yılında hayat arkadaşını kaybetmenin acısını yaşamıştı.

Ayşecik ile Ömercikin unutulmaz yıldızıydı! Yeşilçam güzeli Semra Sar’ın son halini görenler tanıyamadı...

Çiftin bu evlilikten Ahmet Kadir ve Ayşegül adında iki evladı dünyaya geldi.

Ayşecik ile Ömercikin unutulmaz yıldızıydı! Yeşilçam güzeli Semra Sar’ın son halini görenler tanıyamadı...

1971 MANKENLER KRALİÇESİYDİ! YEŞİLÇAM'IN ESMER GÜZELİ BAHAR ERDENİZ'İN SON HALİNE BAKIN...

Yeşilçam'ın unutulmaz esmer güzeli Bahar Erdeniz, hem büyüleyici güzelliği hem de sıra dışı yaşam öyküsüyle Türk sinema tarihinin en dikkat çeken figürleri arasında yer alıyor.

Ayşecik ile Ömercikin unutulmaz yıldızıydı! Yeşilçam güzeli Semra Sar’ın son halini görenler tanıyamadı...

Amerikan Kız Koleji'ndeki eğitiminin ardından İsveç'te psikoloji tahsili yapan, dönüşünde ise podyumlardan beyaz perdeye uzanan hızlı bir yükselişe imza atan ünlü oyuncu; uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Ayşecik ile Ömercikin unutulmaz yıldızıydı! Yeşilçam güzeli Semra Sar’ın son halini görenler tanıyamadı...

Sosyal medyada paylaşılan son kareleriyle yeniden gündeme gelen 70'lerin efsane ismi, güzelliğinden hiçbir şey kaybetmediğini bir kez daha kanıtladı.

Ayşecik ile Ömercikin unutulmaz yıldızıydı! Yeşilçam güzeli Semra Sar’ın son halini görenler tanıyamadı...

İŞTE SON HALİ!

Kariyerini noktalamasının ardından uzun yıllar basından uzak durmayı tercih eden Bahar Erdeniz'in şimdiki hali görenleri şaşırttı.

Ayşecik ile Ömercikin unutulmaz yıldızıydı! Yeşilçam güzeli Semra Sar’ın son halini görenler tanıyamadı...

Yeşilçam'ın esmer güzeli Bahar Erdeniz'in son halini görenler ile "Yıllar ona hiç dokunmamış!" yorumları beraberinde getirdi.