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Ayşenur Balcı estetikle bambaşka birine dönüştü! İşte Benim Stilim’in yıldızıydı...

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla adından söz ettiren Ayşenur Balcı, değişimiyle gündeme geldi. Balcı, geçirdiği estetik operasyonlarından ardından herkesi şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 23.05.2025 12:44 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 12:45
Ayşenur Balcı estetikle bambaşka birine dönüştü! İşte Benim Stilim’in yıldızıydı...

Bir dönem çok konuşulan isim Ayşenur Balcı şimdi yaptırdığı estetiklerle konuşuluyor. 'İşte Benim Stilim' yarışmasının en çılgın yarışmacıları arasında yer alan ve yarışmadaki kostümleri kadar çıkışları ile de tanınan Ayşenur Balcı son zamanlarda değişimi ile dikkat çekiyor.

Ayşenur Balcı estetikle bambaşka birine dönüştü! İşte Benim Stilim’in yıldızıydı...

Yarışı birinci bitiren ve büyük ödülün sahibi olan Balcı, görünen o ki kazandığı parayı bakım için harcıyor.

Ayşenur Balcı estetikle bambaşka birine dönüştü! İşte Benim Stilim’in yıldızıydı...

Buz mavisi lensleri, sarı saçları ve cesur seçimleri ile adından söz ettiren Balcı, ekrandan uzak kaldığı süre içinde fotomodelliğe ağırlık verdi.

Ayşenur Balcı estetikle bambaşka birine dönüştü! İşte Benim Stilim’in yıldızıydı...

Instagram sayfasında sık sık fotoğraf paylaşan Balcı, imajını da değiştirdi.

Ayşenur Balcı estetikle bambaşka birine dönüştü! İşte Benim Stilim’in yıldızıydı...

Lenslerini değiştiren ve saçlarını koyulaştıran Balcı, burnunu ve dişlerini de yaptırarak bambaşka bir görünüme kavuştu.