Ayşenur Balcı estetikle bambaşka birine dönüştü! İşte Benim Stilim’in yıldızıydı...

Bir dönem çok konuşulan isim Ayşenur Balcı şimdi yaptırdığı estetiklerle konuşuluyor. 'İşte Benim Stilim' yarışmasının en çılgın yarışmacıları arasında yer alan ve yarışmadaki kostümleri kadar çıkışları ile de tanınan Ayşenur Balcı son zamanlarda değişimi ile dikkat çekiyor.