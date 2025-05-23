Ayşenur Balcı estetikle bambaşka birine dönüştü! İşte Benim Stilim’in yıldızıydı...

Bir dönem çok konuşulan isim Ayşenur Balcı şimdi yaptırdığı estetiklerle konuşuluyor. 'İşte Benim Stilim' yarışmasının en çılgın yarışmacıları arasında yer alan ve yarışmadaki kostümleri kadar çıkışları ile de tanınan Ayşenur Balcı son zamanlarda değişimi ile dikkat çekiyor. Yarışı birinci bitiren ve büyük ödülün sahibi olan Balcı, görünen o ki kazandığı parayı bakım için harcıyor. Buz mavisi lensleri, sarı saçları ve cesur seçimleri ile adından söz ettiren Balcı, ekrandan uzak kaldığı süre içinde fotomodelliğe ağırlık verdi. Instagram sayfasında sık sık fotoğraf paylaşan Balcı, imajını da değiştirdi. Lenslerini değiştiren ve saçlarını koyulaştıran Balcı, burnunu ve dişlerini de yaptırarak bambaşka bir görünüme kavuştu. Balcı'nın değişimine bazı sosyal medya kullanıcılar 'Bu Ayşenur mu?', 'Komple yüz nakli' şeklinde yorumlarda bulundu. İşte Ayşenur Balcı'nın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri… Türk sanat müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan Umut Akyürek geçirdiği estetik operasyonlar sorası dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie'ye benzemişti. Yerli Angelina olarak anılan Umut Akyürek estetiğin dozunu kaçırınca değişimi hayranlarını ikiye böldü. Umut Akyürek'in sahnelere ilk çıktığı yıllardan bu yana değişimi görenlere 'yok artık' dedirtiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı Umut Akyürek, özellikle kendisi gibi sanatçı eşi Oktay Ertuğrul ve 17 yaşındaki kızı Melek Bal ile paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Umut Akyürek'in kendi kadar kızı Melek Bal'ın da estetikli olduğu düşünülüyor. Yaşından oldukça büyük görünen Melek Bal hakkında sık sık küçük yaşta estetik yaptırdığı yönünde haberler çıkıyor. İşte 'Yerli Angelina Jolie' lakaplı Umut Akyürek'in son hali... Umut Akyürek son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı video ile gündeme geldi. Estetiği abartan şarkıcı Umut Akyürek'in son hali şoke etti! Bunu kendine neden yaptın?' yorumları yağdı | Video Akyürek'in güzel sesi, yüzündeki değişimin gölgesinde kaldı. Estetik, botoks, dolgu birçok işlem olduğu tahmin edilen Umut Akyürek'in yüzündeki değişim takipçilerinin yorumlarına yansıdı. Kimileri Akyürek'i her hali ile beğenirken, kimi hayranları da 'Yeter artık, abarttın' demeden edemedi. Türk sanat müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan Umut Akyürek'in 2004 yılında hayatını birleştirdiği kendi gibi sanatçı olan eşi Oktay Ertuğrul'u görenler çok şaşırıyor. Umut Akyürek ve eşi Oktay Ertuğrul'un Melek Bal adında bir de kızları var... Melek Bal bir dönem, küçük yaşta estetik yaptırdığı yönündeki iddialarla gündeme gelmiş ancak Umut Akyürek, kızının makyaj yapmayı sevdiğini, kesinlikle estetik yaptırmadığını söylemişti. Anne, kızın yaptıkları paylaşımlar sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Azeri kızı Günel Zeynalova son pozuyla sosyal medyayı yaktı geçti! Takipçileri tarafından estetiğe doymuyor yorumları yapıldı! Azeri kızı Günel'in yıllar önceki hali ile şimdiki hali arasındaki büyük fark ise görenleri hayrete düşürüyor. 90'lı yılların sonunda yönetmenliğini İbrahim Tatlıses'in üstlendiği ''Oy Didem'' klibiyle akıllarda yer edinen Azeri kızı Günel, son haliyle ağızları açık bırakıyor. İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu bambaşka biri oldu. Günel yeni halini Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Azeri kızının paylaşımına 'estetiğe doymuyor' yorumları yapıldı. Şarkıcı estetikle Birce Akalay'a benzediği iddiasına şu cevabı vermişti: Sadece burnumda estetik var. Ayrıca Birce Akalay'a benzemek güzel. Sonuçta güzel bir kadın. Henüz 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen, 90'lı yıllarda şöhreti yakalayan ve 'Didem' şarkısı ile gönüllerde taht kuran Azeri şarkıcı Günel Zeynalova yine en çok konuşulan isimler arasında... İŞTE AZERİ KIZI GÜNEL'İN ÇOK KONUŞULAN SON PAYLAŞIMI! Azeri kızı Günel Zeynalova sosyal medyada ilgi odağı oldu. Günel Zeynalova'nın paylaşımları her zaman dikkat çekiyor. Sahnelere ilk adım attığında henüz çocuk olan 'Küçük Ceylan' şimdilerde estetikleriyle konuşuluyor. Son dönemde yaptırdığı estetik operasyonlar ile uğradığı büyük değişim dikkatlerden kaçmayan şarkıcı Ceylan hayranlarından da büyük beğeni topluyor. Geçirdiği estetik operasyonlarla gençlik yıllarındaki halinden bile genç görünen şarkıcı Ceylan sürekli değiştirdiği imajı ile de hayranlarını şaşırtmayı seviyor. Daha önce Selena Gomez'e çok benzetilen Ceylan'ın son hali de oldukça beğenildi. İmajını yenileyen Ceylan'ın değişimi konuşulurken asıl bombayı kızı Melodi patlattı. Çocuk yaştan beri sahnelerde olan ünlü türkücü Ceylan'ın yeni imajı konuşulurken gündeme kızı Melodi Bozkurt'un değişimi damga vurdu. Ceylan'ın kızı Melodi geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri oldu. İşte Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt'un son hali... Ceylan 1991 yılında Halasının oğlu Erhan Bozkurt ile evlendi. Bir sene sonra boşandı. Melodi bu evlilikten dünyaya geldi. Şarkıcı Ceylan'ın Erhan Bozkurt ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melodi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden 2015 yılında dereceyle mezun oldu. Yurtdışında master eğitimi alan Bozkurt, profesyonel dans eğitimleri de görüyor. Yaşamını Kanada'da sürdüren ve annesinin izinden giderek şarkıcı olmak için çalışmalar yapan Melodi, paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Melodi Bozkurt'un geçirdiği estetik operasyonlar sonucu değişimi çok konuşuluyor. 'ANNEMİN KARŞISINDA BACAK BACAK ÜZERİNE ATAMAM' Melodi Bozkurt, geçtiğimiz aylarda, 'Annemin karşısında bacak bacak üzerine atamam. Annemi istemeyen beni de istemesin' şeklinde konuşmuştu. İlk sahne deneyimini 7 yaşındayken yaşayan ve sanat dünyasına çocuk yaşta girdiği için 'Küçük Ceylan' olarak adlandırılan türkücü Ceylan adeta yıllara meydan okuyor. Öte yandan Ceylan'ın bir de gözlerden uzak büyüttüğü Yiğitcan Gürgen adında bir de oğlu var. Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman da babasının izinden gitti ve sesi kadar güzelliği ile de ilgi odağı olmayı başardı. Rafet El Roman'ın olaylı bir şekilde boşandığı manken Tuğba Altıntop'tan olan kızları Su El Roman ve Şevval El Roman şimdilerde güzellikleriyle dikkat çeken iki genç kız. Son dönemin çok konuşulan isimleri arasında girmeyi başaran kız kardeşler Su El Roman ve Şevval El Roman değişimleri ile şaşırtıyor. Küçük denecek yaşta geçirdikleri estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüşen kız kardeşler Su El Roman ve Şevval El Roman'ın sosyal medyada da oldukça fazla takipçileri var. Düzgün fiziği ile dikkat çeken Su El Roman'ın son paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü. 1 Şubat'ta çıkaracağı yeni single'ının hazırlıklarını tamamlayan Su El Roman, Almanya'nın Reinheim kentindeki evinde; arkadaşları arasında verdiği bir partide çok sevdiği Marilyn Monroe'nun kılığına girdi. İşte oldukça iddialı olan Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman'ın Marilyn Monroe olduğu paylaşımı... Marilyn Monroe'nun, John F. Kennedy 'nin 45.'nci yaş gününde selendirdiği 'Happy birthday President' şarkısını; sarı peruğu ve özel Marilyn Monroe kostümü ile seslendiren ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan Su El Roman büyük beğeni topladı. Su El Roman henüz küçükken annesi ve babası boşandı. Eğitimini de doğduğu ülkede olan Almanya'da alan Su El Roman, Darmstadt Teknik Üniversite'sinde okumuştur. Babasının izinden giden Su El Roman, şarkıcılık yapmaktadır. 2019 yılında ''I Should Have Known'', ''Lonely'' şarkılarıyla ön plana çıkmış olan ünlü şarkıcı, 2020 yılında ''Jokeria'' adlı şarkıyı çıkarmıştır. Geçirdikleri estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüşen iki kardeş sosyal medyad da oldukça popüler. Su El Roman'ı Instagram'da oldukça fazla kişi takip ediyor. Birbirinden iddialı pozları ile sık sık gündeme gelen Su El Roman için 'Sesini babasından fiziğini annesinden almış' yorumları yapılıyor. Diğer ünlü isimlerin de estetiksiz hallerini sizler için derledik... Mine Tugay'ın kariyerinin ilk yıllarındaki hali... Güzel oyuncunun estetikten sonraki hali Mine Tugay'da değişimi ile şaşırtan ünlü güzellerden. Şimdilerde büyük bir hayran kitlesine sahip olan Mine Tugay'ı doğal güzel zannedenler yanıldı. Mine Tugay'ın en belirgin değişimi ise burun estetiği ile olmuş. Birce Akalay'ın estetiksiz hali... Başarılı oyuncu Birce Akalay'ın son hali... Birce Akalay da estetikli güzellerden. Şarkıcı Zara'nın estetiksiz hali Zara da değişimi ile konuşulan isimlerden. Ebru Yaşar'ın estetiksiz hali Özellikle burun estetiği ile büyük değişim geçiren Ebru Yaşar'ın son hali... Türkan Şoray'ın kariyerinin ilk yıllarındaki hali... Türkan Şoray Çağla Şıkel de estetikli ünlülerden... Tescilli güzellerden olan Çağla Şıkel estetik dokunuşlardan geri kalmamış. Fahriye Evcen estetiksiz hali Fahriye Evcen son hali Emina Jahovic estetiksiz hali Emina Jahovic Ebru Şallı estetiksiz hali Ebru Şallı son hali Hande Ataizi de estetikli güzellerden Hande Ataizi güzelliği ile yıllara meydan okusa da estetik dokunuşları da ihmal etmiyor. Ebru Gündeş de estetikli güzellerden Ebru Gündeş'in son hali... Sibel Can'ın yıllar içindeki değişimi.. İŞTE AYŞENUR BALCI'NIN ÇOK KONUŞULAN SON HALİ!