Estetiği abartan şarkıcı Umut Akyürek'in son hali şoke etti! Bunu kendine neden yaptın?" yorumları yağdı | Video
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Yerli Angelina olarak anılan Umut Akyürek estetiğin dozunu kaçırınca değişimi hayranlarını ikiye böldü. 48 yaşındaki Umut Akyürek'in sahnelere ilk çıktığı yıllardan bu yana değişimi görenlere 'yok artık' dedirtiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı Umut Akyürek, özellikle kendisi gibi sanatçı eşi Oktay Ertuğrul ve 17 yaşındaki kızı Melek Bal ile paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Umut Akyürek'in kendi kadar kızı Melek Bal'ın da estetikli olduğu düşünülüyor. Yaşından oldukça büyük görünen Melek Bal hakkında sık sık küçük yaşta estetik yaptırdığı yönünde haberler çıkıyor. İşte 'Yerli Angelina Jolie' lakaplı Umut Akyürek'in son hali...