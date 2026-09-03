Trend Galeri Trend Magazin Baba-kızdan yeni kare! Zehra Çilingiroğlu ve Kaya Çilingiroğlu'nun asansör pozuna beğeni yağdı...

Baba-kızdan yeni kare! Zehra Çilingiroğlu ve Kaya Çilingiroğlu'nun asansör pozuna beğeni yağdı...

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, babasıyla birlikte çekildiği neşeli asansör pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Baba-kızın ayna karşısındaki samimi karesi takipçilerinden kısa sürede büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 03.09.2026 15:20 Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 15:22
Baba-kızdan yeni kare! Zehra Çilingiroğlu ve Kaya Çilingiroğlu’nun asansör pozuna beğeni yağdı...

Magazin dünyasının sevilen isimlerinden Kaya Çilingiroğlu ile kızı Zehra Çilingiroğlu, sosyal medyada paylaştıkları sıcak bir kareyle takipçilerinin karşısına çıktı.

Baba-kızdan yeni kare! Zehra Çilingiroğlu ve Kaya Çilingiroğlu’nun asansör pozuna beğeni yağdı...

Babasıyla bir araya gelen Zehra Çilingiroğlu, birlikte çekildikleri neşeli asansör pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

Baba-kızdan yeni kare! Zehra Çilingiroğlu ve Kaya Çilingiroğlu’nun asansör pozuna beğeni yağdı...

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun evliliğinden dünyaya gelen Zehra Çilingiroğlu, zaman zaman ailesiyle geçirdiği özel anları takipçileriyle paylaşıyor.

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Baba-kızdan yeni kare! Zehra Çilingiroğlu ve Kaya Çilingiroğlu’nun asansör pozuna beğeni yağdı...

Baba ve kızın ayna karşısındaki samimi hallerini yansıtan bu son kare, kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü ve çok sayıda beğeni aldı.

Baba-kızdan yeni kare! Zehra Çilingiroğlu ve Kaya Çilingiroğlu’nun asansör pozuna beğeni yağdı...

Peki diğer ünlü isimlerin babalarını daha önce görmüş müydünüz?

Baba-kızdan yeni kare! Zehra Çilingiroğlu ve Kaya Çilingiroğlu’nun asansör pozuna beğeni yağdı...

ASLI ENVER

Baba-kızdan yeni kare! Zehra Çilingiroğlu ve Kaya Çilingiroğlu’nun asansör pozuna beğeni yağdı...

ASLI ENVER VE BABASI

Baba-kızdan yeni kare! Zehra Çilingiroğlu ve Kaya Çilingiroğlu’nun asansör pozuna beğeni yağdı...

YASMİN ERBİL

Baba-kızdan yeni kare! Zehra Çilingiroğlu ve Kaya Çilingiroğlu’nun asansör pozuna beğeni yağdı...

YASMİN ERBİL VE BABASI MEHMET ALİ ERBİL

Baba-kızdan yeni kare! Zehra Çilingiroğlu ve Kaya Çilingiroğlu’nun asansör pozuna beğeni yağdı...

SERENAY SARIKAYA

Baba-kızdan yeni kare! Zehra Çilingiroğlu ve Kaya Çilingiroğlu’nun asansör pozuna beğeni yağdı...

SERENAY SARIKAYA VE BABASI

Baba-kızdan yeni kare! Zehra Çilingiroğlu ve Kaya Çilingiroğlu’nun asansör pozuna beğeni yağdı...

PINAR DENİZ

Baba-kızdan yeni kare! Zehra Çilingiroğlu ve Kaya Çilingiroğlu’nun asansör pozuna beğeni yağdı...

PINAR DENİZ VE BABASI

Baba-kızdan yeni kare! Zehra Çilingiroğlu ve Kaya Çilingiroğlu’nun asansör pozuna beğeni yağdı...

CEYDA DÜVENCİ

Baba-kızdan yeni kare! Zehra Çilingiroğlu ve Kaya Çilingiroğlu’nun asansör pozuna beğeni yağdı...

CEYDA DÜVENCİ VE BABASI İSMAİL DÜVENCİ

Baba-kızdan yeni kare! Zehra Çilingiroğlu ve Kaya Çilingiroğlu’nun asansör pozuna beğeni yağdı...

YALÇIN DÜMER

Baba-kızdan yeni kare! Zehra Çilingiroğlu ve Kaya Çilingiroğlu’nun asansör pozuna beğeni yağdı...

YALÇIN DÜMER VE BABASI EKREM DÜMER

Baba-kızdan yeni kare! Zehra Çilingiroğlu ve Kaya Çilingiroğlu’nun asansör pozuna beğeni yağdı...

DENİZ HAMZAOĞLU

Baba-kızdan yeni kare! Zehra Çilingiroğlu ve Kaya Çilingiroğlu’nun asansör pozuna beğeni yağdı...

DENİZ HAMZAOĞLU VE BABASI HAYATİ HAMZAOĞLU

Baba-kızdan yeni kare! Zehra Çilingiroğlu ve Kaya Çilingiroğlu’nun asansör pozuna beğeni yağdı...

MAHMUT TUNCER VE KIZI GİZEM

Baba-kızdan yeni kare! Zehra Çilingiroğlu ve Kaya Çilingiroğlu’nun asansör pozuna beğeni yağdı...

DEMET AKALIN

Baba-kızdan yeni kare! Zehra Çilingiroğlu ve Kaya Çilingiroğlu’nun asansör pozuna beğeni yağdı...

DEMET AKALIN VE BABASI ALİ AKALIN

Baba-kızdan yeni kare! Zehra Çilingiroğlu ve Kaya Çilingiroğlu’nun asansör pozuna beğeni yağdı...

SEREN SERENGİL

Baba-kızdan yeni kare! Zehra Çilingiroğlu ve Kaya Çilingiroğlu’nun asansör pozuna beğeni yağdı...

SEREN SERENGİLN VE BABASI ÖZTÜRK SERENGİL

Baba-kızdan yeni kare! Zehra Çilingiroğlu ve Kaya Çilingiroğlu’nun asansör pozuna beğeni yağdı...

BURAK ÖZÇİVİT