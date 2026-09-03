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Baba-kızdan yeni kare! Zehra Çilingiroğlu ve Kaya Çilingiroğlu'nun asansör pozuna beğeni yağdı...
Baba-kızdan yeni kare! Zehra Çilingiroğlu ve Kaya Çilingiroğlu'nun asansör pozuna beğeni yağdı...
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, babasıyla birlikte çekildiği neşeli asansör pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Baba-kızın ayna karşısındaki samimi karesi takipçilerinden kısa sürede büyük ilgi gördü.
Giriş Tarihi: 03.09.2026 15:20
Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 15:22