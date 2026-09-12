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Baba olacağı müjdesini vermişti! Ufuk Beydemir bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından baba olacağı müjdesini veren Ufuk Beydemir, bu haberle sevenlerini heyecanlandırmıştı. Ünlü şarkıcı, bebeğinin cinisyetini açıkladı.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 12.09.2026 17:10 Güncelleme Tarihi: 12.09.2026 17:21
Baba olacağı müjdesini vermişti! Ufuk Beydemir bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz ay baba olma heyecanını takipçileriyle paylaşmıştı.

Baba olacağı müjdesini vermişti! Ufuk Beydemir bebeğinin cinsiyetini açıkladı

BABA OLACAĞINI MÜJDELEMİŞTİ!

Bebeğinin ultrason fotoğrafını yayınlayarak müjdeli haberi duyuran Beydemir'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi görmüştü.

Baba olacağı müjdesini vermişti! Ufuk Beydemir bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Beydemir'in sevgilisinin Avrupa'da yaşadığı ve 2.5 aylık hamile olduğu öne sürülmüştü.

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Baba olacağı müjdesini vermişti! Ufuk Beydemir bebeğinin cinsiyetini açıkladı

BEBEĞİNİN CİNSİYETİNİ AÇIKLADI!

Havalimanından paylaşım yapan Ufuk Beydemir "Kızımı görmeye gidiyorum. Evet, kızımı" yazarak kızı olacağı haberini sevenleriyle paylaştı.

Baba olacağı müjdesini vermişti! Ufuk Beydemir bebeğinin cinsiyetini açıkladı

GEÇMİŞTEKİ EVLİLİĞİ SON BULMUŞTU

Öte yandan Ufuk Beydemir, oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile iki yıl süren birlikteliğini 2022 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturarak resmiyete taşımıştı. Ancak ünlü çiftin mutluluğu uzun sürmemiş ve ikili geçtiğimiz yıl yollarını ayırma kararı almıştı.

Baba olacağı müjdesini vermişti! Ufuk Beydemir bebeğinin cinsiyetini açıkladı

'Aşk 101' dizisiyle adını duyuran genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı, kendisinden 10 yaş büyük olanşarkıcı Ufuk Beydemir'le 2022 yılında nikah masasına oturmuştu.

Baba olacağı müjdesini vermişti! Ufuk Beydemir bebeğinin cinsiyetini açıkladı

3 yıl evlilik yaşayan İpek Filiz Yazıcı ve eşi Ufuk Beydemir'in evliliğinde çatırdamalar olduğu ve ünlü çiftin boşanacağı iddia edilmişti.

Baba olacağı müjdesini vermişti! Ufuk Beydemir bebeğinin cinsiyetini açıkladı

BOŞANMA AÇIKLAMASI GELDİ

Yollarını ayrılacakları iddia edilen Ufuk Beydemir eski eşi İpek Filiz Yazıcı'dan geçtiğimiz ekim ayında boşanma haberi gelmişti.

Baba olacağı müjdesini vermişti! Ufuk Beydemir bebeğinin cinsiyetini açıkladı

"YOLLARIMIZI AYIRDIK"

Çift ortak paylaştıkları hikayede, "Bir süredir gelen sorular ve haberler üzerine bu açıklamayı yapmak istedik. Evet, haberler doğru; geçen hafta resmi olarak yollarımızı ayırdık. Biz, hayatlarımızı güzellikle birleştirdiğimiz gibi, aynı güzellikle ayrılabilmenin değerini ve önemini savunuyoruz. Bu yüzden birbirimize, geçirdiğimiz dört yılı aşkın birlikteliğimize ve ailelerimize olan sevgi ve saygımız gereği bu konuda hassas davranmayı özellikle tercih ediyoruz. Yapacağınız yorum ve paylaşımlarda aynı hassasiyeti göstermenizi sizlerden rica ediyoruz. İkimiz için de her şeyin daha da güzel olması temennisiyle... İpek ve Ufuk" ifadelerini kullanmıştı.

Baba olacağı müjdesini vermişti! Ufuk Beydemir bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Boşanmanın ardından İpek Filiz Yazıcı'nın, fizyoterapist İhsan Taha Torğut ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiaları magazin kulislerinde konuşulmaya başlanmıştı. İkilinin arkadaş gruplarıyla birlikte yaptıkları spor aktivitelerinden paylaşılan kareler, aşk söylentilerini güçlendirmişti.

Baba olacağı müjdesini vermişti! Ufuk Beydemir bebeğinin cinsiyetini açıkladı

24 yaşındaki genç oyuncu, sosyal medya hesabından İhsan Taha Torğut ile birlikte yer aldığı romantik bir fotoğrafı beyaz kalp emojisiyle paylaşarak aşkını ilan etmişti.

Baba olacağı müjdesini vermişti! Ufuk Beydemir bebeğinin cinsiyetini açıkladı

"BENİM ARKADAŞIM" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir etkinlikte hakkında çıkan aşk iddialarına yanıt veren İpek Filiz Yazıcı, İhsan Taha Torğut için "Kendisi benim arkadaşım, bir ilişkim yok" ifadelerini kullanarak iddiaları yalanlamıştı.

Baba olacağı müjdesini vermişti! Ufuk Beydemir bebeğinin cinsiyetini açıkladı

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIYLA OLAY OLDU

Ufuk Beydemir'den boşanan İpek Filiz Yazıcı, aşk hayatıyla magazinde yer alırken Ufuk Beydemir'in bir videonun altına yaptığı yorum sosyal medyaya adeta bomba gibi düşmüştü.

Baba olacağı müjdesini vermişti! Ufuk Beydemir bebeğinin cinsiyetini açıkladı

ESKİ EŞİNİ VE SEVGİLİSİNİ HEDEF ALDI

Ufuk Beydemir'in yorumu ise direkt eski eşi İpek Filiz Yazıcı ve sevgilisini hedef almıştı.

Baba olacağı müjdesini vermişti! Ufuk Beydemir bebeğinin cinsiyetini açıkladı

"ATTAN İNİP EŞEĞE BİNEN..."

Ufuk Beydemir sosyal medyada paylaşılan bir videonun altına, "Attan inip eşeğe binen ex için de bir video gelir mi kralım" yorumunu yapmıştı.

Baba olacağı müjdesini vermişti! Ufuk Beydemir bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Öte yandan Yazıcı, geçen haftalarda farklı bir konu ile gündeme gelmişti.

Baba olacağı müjdesini vermişti! Ufuk Beydemir bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Adeta ikiz gibi kendisine tıpa tıp benzeyen kız kardeşi Duru'yla ardı ardına paylaşım yapan ünlü oyuncu kısa sürede dikkat çekmişti.

Baba olacağı müjdesini vermişti! Ufuk Beydemir bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Nostaljik bir paylaşım yapan İpek Filiz Yazıcı ve kardeşi beğeni yağmuruna tutulmuştu.

Baba olacağı müjdesini vermişti! Ufuk Beydemir bebeğinin cinsiyetini açıkladı

İki sarışın kardeşin benzerliği ise görenleri şaşkına çevirmişti.

Baba olacağı müjdesini vermişti! Ufuk Beydemir bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Sosyal medya kullanıcıları da, "Hangisi İpek", "Aynadaki yansıması gibi" tarzında yorumlar yaptı.

Baba olacağı müjdesini vermişti! Ufuk Beydemir bebeğinin cinsiyetini açıkladı

17 yaşındaki Duru Yazıcı güzelliğiyle adeta kendine hayran bıraktı.

Baba olacağı müjdesini vermişti! Ufuk Beydemir bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Diğer ünlü isimlerin de merak edilen kardeşlerini sizler için derledik...

Baba olacağı müjdesini vermişti! Ufuk Beydemir bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Bir döneme damgasını vuran 'Kavak Yelleri' dizisinde canlandırdığı 'Aslı' karakteriyle şöhreti yakalayan Pelin Karahan kardeşi Eylül ile görüntülenmişti.

Baba olacağı müjdesini vermişti! Ufuk Beydemir bebeğinin cinsiyetini açıkladı

İŞTE PELİN KARAHAN'IN GÜZEL KIZ KARDEŞİ EYLÜ!

Baba olacağı müjdesini vermişti! Ufuk Beydemir bebeğinin cinsiyetini açıkladı

PELİN KARAHAN VE KIZ KARDEŞİ EYLÜ!