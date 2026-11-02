Trend Galeri Trend Magazin Babacan rolleriyle kalplere taht kurmuştu: Yeşilçam efsanesi Münir Özkul’un oğlu Kanada’da bambaşka bir hayat kurmuş!

Babacan rolleriyle kalplere taht kurmuştu: Yeşilçam efsanesi Münir Özkul’un oğlu Kanada’da bambaşka bir hayat kurmuş!

Türk sinemasının "Mahmut Hoca"sı ve "Yaşar Usta"sı olarak hafızalara kazınan usta oyuncu Münir Özkul, Hababam Sınıfı, Bizim Aile, Mavi Boncuk ve Neşeli Günler gibi unutulmaz filmlerde canlandırdığı babacan karakterlerle geniş kitlelerin sevgisini kazandı. Beyaz perdede unutulmaz izler bırakan usta sanatçının gözlerden uzak tuttuğu özel hayatı ve ailesi ise yıllar sonra yeniden merak konusu oldu. Babasının aksine kamera önünden ve sanat dünyasından tamamen uzak bir yaşamı tercih eden oğlunun, Türkiye'den kilometrelerce uzakta kurduğu bambaşka hayatı görenleri şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 02.11.2026 14:11 Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 14:20