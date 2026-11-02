Trend Galeri Trend Magazin Babacan rolleriyle kalplere taht kurmuştu: Yeşilçam efsanesi Münir Özkul’un oğlu Kanada’da bambaşka bir hayat kurmuş!

Babacan rolleriyle kalplere taht kurmuştu: Yeşilçam efsanesi Münir Özkul’un oğlu Kanada’da bambaşka bir hayat kurmuş!

Türk sinemasının "Mahmut Hoca"sı ve "Yaşar Usta"sı olarak hafızalara kazınan usta oyuncu Münir Özkul, Hababam Sınıfı, Bizim Aile, Mavi Boncuk ve Neşeli Günler gibi unutulmaz filmlerde canlandırdığı babacan karakterlerle geniş kitlelerin sevgisini kazandı. Beyaz perdede unutulmaz izler bırakan usta sanatçının gözlerden uzak tuttuğu özel hayatı ve ailesi ise yıllar sonra yeniden merak konusu oldu. Babasının aksine kamera önünden ve sanat dünyasından tamamen uzak bir yaşamı tercih eden oğlunun, Türkiye'den kilometrelerce uzakta kurduğu bambaşka hayatı görenleri şaşkına çevirdi.

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MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 02.11.2026 14:11 Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 14:20
Babacan rolleriyle kalplere taht kurmuştu: Yeşilçam efsanesi Münir Özkul’un oğlu Kanada’da bambaşka bir hayat kurmuş!

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Münir Özkul, özellikle Hababam Sınıfı serisinde hayat verdiği Kel Mahmut karakteriyle hafızalara kazındı.

Babacan rolleriyle kalplere taht kurmuştu: Yeşilçam efsanesi Münir Özkul’un oğlu Kanada’da bambaşka bir hayat kurmuş!

Bizim Aile, Mavi Boncuk, Aile Şerefi, Gülen Gözler ve Neşeli Günler gibi pek çok yapımda rol alan usta oyuncu, beyaz perdede canlandırdığı babacan karakterlerle gönüllerde taht kurdu.

Babacan rolleriyle kalplere taht kurmuştu: Yeşilçam efsanesi Münir Özkul’un oğlu Kanada’da bambaşka bir hayat kurmuş!

Ancak Özkul'un özel hayatı, sinemadaki rollerinden oldukça farklıydı. Dört evlilik yapan ve üç çocuk sahibi olan sanatçının ailesine dair ayrıntılar da yıllar sonra merak konusu oldu. İşte Münir Özkul'un sanat yolculuğu, evlilikleri ve çocukları...

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Babacan rolleriyle kalplere taht kurmuştu: Yeşilçam efsanesi Münir Özkul’un oğlu Kanada’da bambaşka bir hayat kurmuş!

TİYATRO SAHNESİNDE BAŞLAYAN SANAT YOLCULUĞU

15 Ağustos 1925'te İstanbul'da dünyaya gelen Münir Özkul, sanat hayatına henüz lise yıllarında adım attı. İstanbul Erkek Lisesi'nde eğitim gördüğü sırada, 1940 yılında Bakırköy Halkevi'nde tiyatro oyunlarında sahne aldı. Profesyonel tiyatro kariyeri ise 1948 yılında Aşk Köprüsü adlı oyunla başladı.

Babacan rolleriyle kalplere taht kurmuştu: Yeşilçam efsanesi Münir Özkul’un oğlu Kanada’da bambaşka bir hayat kurmuş!

Ardından Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne'ye geçen Özkul, Fareler ve İnsanlar, Babayiğit, Yaz Bekarı ve Çayhane gibi oyunlarda rol aldı. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde İstanbul Şehir Tiyatroları ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda da görev yapan sanatçı, tiyatrodaki deneyimini sinemaya taşıdı.

Babacan rolleriyle kalplere taht kurmuştu: Yeşilçam efsanesi Münir Özkul’un oğlu Kanada’da bambaşka bir hayat kurmuş!

YEŞİLÇAM'IN UNUTULMAZ KARAKTERLERİNE HAYAT VERDİ

Münir Özkul, özellikle 1970'li yıllardan itibaren Ertem Eğilmez imzalı filmlerdeki performansıyla geniş kitleler tarafından tanındı. Hababam Sınıfı serisindeki Mahmut Hoca karakteri, sanatçının kariyerinin en unutulmaz rollerinden biri oldu.

Babacan rolleriyle kalplere taht kurmuştu: Yeşilçam efsanesi Münir Özkul’un oğlu Kanada’da bambaşka bir hayat kurmuş!

Adile Naşit'le birlikte rol aldığı yapımlarla Türk sinemasının hafızalara kazınan ikililerinden biri hâline gelen Özkul, Bizim Aile filmindeki Yaşar Usta karakteriyle de izleyicinin gönlünde özel bir yer edindi.

Babacan rolleriyle kalplere taht kurmuştu: Yeşilçam efsanesi Münir Özkul’un oğlu Kanada’da bambaşka bir hayat kurmuş!

Başarılı oyunculuğu ödüllerle de taçlanan sanatçı, Sev Kardeşim filmindeki performansıyla 1972 Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Bizim Aile filmindeki rolüyle 1977 Azerbaycan Film Festivali'nde özel ödüle layık görüldü. Süt Kardeşler filminde ise yönetmen yardımcılığı yaptı.

Babacan rolleriyle kalplere taht kurmuştu: Yeşilçam efsanesi Münir Özkul’un oğlu Kanada’da bambaşka bir hayat kurmuş!

DÖRT EVLİLİK, ÜÇ ÇOCUK

Sinemadaki babacan karakterleriyle tanınan Münir Özkul'un özel hayatı ise oldukça hareketliydi. Hayatı boyunca dört evlilik yapan sanatçının üç çocuğu dünyaya geldi.

Babacan rolleriyle kalplere taht kurmuştu: Yeşilçam efsanesi Münir Özkul’un oğlu Kanada’da bambaşka bir hayat kurmuş!

Özkul'un ilk evliliği Şadan Özkul Işık ile oldu. Bu evlilikten Ferdi ve Hayriye adında iki çocuğu dünyaya geldi. İlk evliliğinin ardından oyuncu Suna Selen ile hayatını birleştiren sanatçının bu evlilikten de Güner adında bir kızı oldu. Çift, kızları henüz 8 yaşındayken yollarını ayırdı.

Babacan rolleriyle kalplere taht kurmuştu: Yeşilçam efsanesi Münir Özkul’un oğlu Kanada’da bambaşka bir hayat kurmuş!

SUNA SELEN'DEN SONRA İKİ EVLİLİK DAHA YAPTI

Münir Özkul'un üçüncü evliliği, 1974 yılında Yaşar Hanım ile gerçekleşti. Tophaneli Örümcek Yaşar lakabıyla tanınan eşiyle yaptığı evlilik uzun sürmedi ve çift boşandı.

Babacan rolleriyle kalplere taht kurmuştu: Yeşilçam efsanesi Münir Özkul’un oğlu Kanada’da bambaşka bir hayat kurmuş!

Sanatçının son eşi ise Umman Özkul oldu. Münir Özkul ile Umman Özkul arasında 25 yaş fark bulunuyordu. Evlendiklerinde usta oyuncu 53, Umman Özkul ise 28 yaşındaydı. Bu evlilikten çocuk sahibi olmayan çift, sanatçının hastalık sürecinde de birlikteydi.

Babacan rolleriyle kalplere taht kurmuştu: Yeşilçam efsanesi Münir Özkul’un oğlu Kanada’da bambaşka bir hayat kurmuş!

OĞLU FERDİ ÖZKUL KANADA'DA YAŞIYOR

Münir Özkul'un çocuklarından Ferdi Özkul ise babasının aksine sanat dünyasından uzak bir yaşam kurdu. Kanada'nın Ottawa kentinde yaşayan Ferdi Özkul, aşçılıkla ilgileniyor.

Babacan rolleriyle kalplere taht kurmuştu: Yeşilçam efsanesi Münir Özkul’un oğlu Kanada’da bambaşka bir hayat kurmuş!

Üstelik kendisine bu alanda oldukça farklı bir kariyer çizen Ferdi Özkul'un Ottawa'da altı restoranı bulunuyor.

Babacan rolleriyle kalplere taht kurmuştu: Yeşilçam efsanesi Münir Özkul’un oğlu Kanada’da bambaşka bir hayat kurmuş!

Usta oyuncunun kızı Güner Özkul da babasının hastalık sürecinde yaptığı açıklamalarla zaman zaman gündeme geldi. 1 Şubat 1966 doğumlu olan Güner Özkul, sperm bankasından çocuk sahibi olmasıyla da kamuoyunun dikkatini çekmişti.

Babacan rolleriyle kalplere taht kurmuştu: Yeşilçam efsanesi Münir Özkul’un oğlu Kanada’da bambaşka bir hayat kurmuş!

93 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Türk sinemasına sayısız karakter kazandıran Münir Özkul, yaşamının son döneminde KOAH ve demans hastalıklarıyla mücadele etti.

Babacan rolleriyle kalplere taht kurmuştu: Yeşilçam efsanesi Münir Özkul’un oğlu Kanada’da bambaşka bir hayat kurmuş!

İstanbul'daki evinde 93 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı, ardında unutulmaz filmler ve karakterler bıraktı. Hababam Sınıfı'nın Kel Mahmut'u ve Bizim Aile'nin Yaşar Usta'sı, Yeşilçam tarihinin unutulmaz isimleri arasında yerini aldı.

Babacan rolleriyle kalplere taht kurmuştu: Yeşilçam efsanesi Münir Özkul’un oğlu Kanada’da bambaşka bir hayat kurmuş!

İşte sizler için derlediğimiz akraba ünlüler...

Hayati Hamzaoğlu- Deniz Hamzaoğlu

Babacan rolleriyle kalplere taht kurmuştu: Yeşilçam efsanesi Münir Özkul’un oğlu Kanada’da bambaşka bir hayat kurmuş!

Avni Dilligil -Belkıs Dilligil- Çiçek Dilligil

Babacan rolleriyle kalplere taht kurmuştu: Yeşilçam efsanesi Münir Özkul’un oğlu Kanada’da bambaşka bir hayat kurmuş!

Ekrem Dümer- Yalçın Dümer

Babacan rolleriyle kalplere taht kurmuştu: Yeşilçam efsanesi Münir Özkul’un oğlu Kanada’da bambaşka bir hayat kurmuş!

Akil Öztuna'nın kızı Aytaç Öztuna

Babacan rolleriyle kalplere taht kurmuştu: Yeşilçam efsanesi Münir Özkul’un oğlu Kanada’da bambaşka bir hayat kurmuş!

Suna Yıldızoğlu -Yasemin Allen

Babacan rolleriyle kalplere taht kurmuştu: Yeşilçam efsanesi Münir Özkul’un oğlu Kanada’da bambaşka bir hayat kurmuş!

Renan Fosforoğlu - Enis Fosforoğlu - Ferdi Merter Fosforoğlu

Babacan rolleriyle kalplere taht kurmuştu: Yeşilçam efsanesi Münir Özkul’un oğlu Kanada’da bambaşka bir hayat kurmuş!

Engin Verel-Bahar Erdeniz-Can Verel

Babacan rolleriyle kalplere taht kurmuştu: Yeşilçam efsanesi Münir Özkul’un oğlu Kanada’da bambaşka bir hayat kurmuş!

Sıtkı Akçatepe-Halit Akçatepe-Leman Akçatepe