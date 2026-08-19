Trend
Galeri
Trend Magazin
Babalarından kalan son mirası bile sattılar! Faruk Yalçın’ın 5 çocuğunun paylaşacağı servet ortaya çıktı
Babalarından kalan son mirası bile sattılar! Faruk Yalçın’ın 5 çocuğunun paylaşacağı servet ortaya çıktı
2008 yılında hayatını kaybeden iş insanı Faruk Yalçın'dan kalan son miras, çocukları tarafından satışa çıkarıldı. Yalçın'ın 5 çocuğu, aralarında anlaşarak Kanlıca'daki Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı'nın 2 milyar 640 milyon liraya satılmasına karar verdi.
Giriş Tarihi: 19.08.2026 06:19
Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 06:34