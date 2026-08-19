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Babalarından kalan son mirası bile sattılar! Faruk Yalçın’ın 5 çocuğunun paylaşacağı servet ortaya çıktı

2008 yılında hayatını kaybeden iş insanı Faruk Yalçın'dan kalan son miras, çocukları tarafından satışa çıkarıldı. Yalçın'ın 5 çocuğu, aralarında anlaşarak Kanlıca'daki Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı'nın 2 milyar 640 milyon liraya satılmasına karar verdi.

BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 19.08.2026 06:19 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 06:34
Babalarından kalan son mirası bile sattılar! Faruk Yalçın’ın 5 çocuğunun paylaşacağı servet ortaya çıktı

Merhum Faruk Yalçın'ın 2008'deki vefatına kadar yaşadığı yalısını, çocukları satıyor. Yaşadığı yıllarda, dünyanın en zenginleri listesinde yer alan Faruk Yalçın, Kanlıca'daki Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı'nı satın almış ve 1989 yılında restore ettirip ailesiyle orada yaşamaya başlamıştı.

Babalarından kalan son mirası bile sattılar! Faruk Yalçın’ın 5 çocuğunun paylaşacağı servet ortaya çıktı

Ölümüne kadar yaşadığı ve 'Faruk Yalçın Yalısı' olarak anılan yalıyı, mirasçıları olan, ilk evliliğinden çocukları Osman, Hatice, Ayşe ve İsmail ile ikinci evliliğinden doğan Süreyya Yalçın'ın satışa çıkardığını öğrendim.

Aslında yalıyı aylar önce el altından satmaya çalışmışlar ama alıcı çıkmayınca bir emlak şirketiyle anlaşmışlar.

Babalarından kalan son mirası bile sattılar! Faruk Yalçın’ın 5 çocuğunun paylaşacağı servet ortaya çıktı

Babalarının adını taşıyan yalıyı kaça satışa sunduklarını da öğrendim; tam 55 milyon dolar, Türkçesi 2 miyar 640 milyon lira. Aslında önce 70 milyon dolardan kapıyı açmışlar ama kimse ilgilenmeyince fiyatı 55 milyon dolara kadar çekmişler. Bu arada Faruk Yalçın, çocuklarına 4 milyar dolar servet bırakmıştı.

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Babalarından kalan son mirası bile sattılar! Faruk Yalçın’ın 5 çocuğunun paylaşacağı servet ortaya çıktı

Hatta bu servet için ilk eşinden olan çocuklarıyla ikinci eşinden olan Süreyya Yalçın davalık olmuştu. Üç yıl önce anlaşmışlar ve İsviçre'deki nakit parayı paylaşmışlardı. Şimdi de yalının satışı için anlaşmışlar.

Babalarından kalan son mirası bile sattılar! Faruk Yalçın’ın 5 çocuğunun paylaşacağı servet ortaya çıktı

Bu kadar büyük servet bırakan babalarının hatırasını ve de adını taşıyan yalıya bile sahip çıkmamaları ve satmaları tam bir vefasızlık örneği bence! Para sen nelere kadirsin!!!

Babalarından kalan son mirası bile sattılar! Faruk Yalçın’ın 5 çocuğunun paylaşacağı servet ortaya çıktı

YEĞENİ DE SATMIŞTI
Merhum Faruk Yalçın'ın yeğeni Neşet Yalçın da, iki yıl önce yalısını satmıştı.

Neşet Bey, yıllardır oturdukları tarihi Abdülgaffar Karacadağ Yalısı'nı, 42 milyon dolara satışa çıkarmış ama 2024'te, 32 milyon dolara 'Petrol Kralı' olarak tanınan işadamı Ercüment Cafer Bayegan'a satmıştı.

Haber Girişi Pınar Efe - Editör