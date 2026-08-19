Babalarından kalan son mirası bile sattılar! Faruk Yalçın’ın 5 çocuğunun paylaşacağı servet ortaya çıktı

Ölümüne kadar yaşadığı ve 'Faruk Yalçın Yalısı' olarak anılan yalıyı, mirasçıları olan, ilk evliliğinden çocukları Osman, Hatice, Ayşe ve İsmail ile ikinci evliliğinden doğan Süreyya Yalçın'ın satışa çıkardığını öğrendim.

Aslında yalıyı aylar önce el altından satmaya çalışmışlar ama alıcı çıkmayınca bir emlak şirketiyle anlaşmışlar.