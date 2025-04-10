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Babası 15 gündür yaşam mücadelesi veriyor... Burak Altay'dan duygulandıran paylaşım: Gerçek bir savaşçı

Asmalı Konak dizisinde 'Salih' karakteri ile hafızalara kazınan, son olarak ise 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinde oynayan oyuncu Burak Altay, sosyal medya hesabında 15 gündür yaşam savaşı veren babası için duygulandıran bir paylaşımda bulundu.

Giriş Tarihi: 10.04.2025 12:23 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 12:23
Babası 15 gündür yaşam mücadelesi veriyor... Burak Altay’dan duygulandıran paylaşım: Gerçek bir savaşçı

Bir döneme damga vuran Asmalı Konak dizisinde Salih karakterini canlandıran Burak Altay, başarılı oyunculuk performanısyla döneme damga vurmuştu.

Babası 15 gündür yaşam mücadelesi veriyor... Burak Altay’dan duygulandıran paylaşım: Gerçek bir savaşçı

Son olarak atv ekranlarında yayınlanan 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinde rol alan Altay, tekrar izleyicilerim dikkatini çekmişti.

Babası 15 gündür yaşam mücadelesi veriyor... Burak Altay’dan duygulandıran paylaşım: Gerçek bir savaşçı

Ancak başarılı oyuncu son zamanlarda sosyal medyada bir şey paylaşmayarak gözlerden uzak duruyordu.

Babası 15 gündür yaşam mücadelesi veriyor... Burak Altay’dan duygulandıran paylaşım: Gerçek bir savaşçı

Bunun sebebi ise Burak Altay'ın babasının iki hafta önce evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması ve süreç boyunca babasının yanından ayrılmamasıydı.

Babası 15 gündür yaşam mücadelesi veriyor... Burak Altay’dan duygulandıran paylaşım: Gerçek bir savaşçı

Altay, sessizliğini babasıyla olan bir fotoğrafını paylaşarak bozdu.