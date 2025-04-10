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Babası 15 gündür yaşam mücadelesi veriyor... Burak Altay'dan duygulandıran paylaşım: Gerçek bir savaşçı
Babası 15 gündür yaşam mücadelesi veriyor... Burak Altay'dan duygulandıran paylaşım: Gerçek bir savaşçı
Asmalı Konak dizisinde 'Salih' karakteri ile hafızalara kazınan, son olarak ise 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinde oynayan oyuncu Burak Altay, sosyal medya hesabında 15 gündür yaşam savaşı veren babası için duygulandıran bir paylaşımda bulundu.
Giriş Tarihi: 10.04.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 12:23