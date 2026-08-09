Babası gibi efsane olmaya geliyor! İbrahim Kutluay ve oğlu Ömer’den denizde nefes kesen antrenman!

"SONUNA KADAR HAK ETTİN"

Bu büyük uluslararası ödülün ardından, turnuva boyunca tribünde heyecanla oğlunu takip eden anne Demet Şener de sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapmıştı. Şener, oğlunun ödül sevincini ve haklı gururunu, "Bu ödülü sonuna kadar hak ettin oğlum... Anlatılmaz yaşanır, her zaman yanındayız" sözleriyle tüm Türkiye ile paylaşmıştı.