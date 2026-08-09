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Babası gibi efsane olmaya geliyor! İbrahim Kutluay ve oğlu Ömer’den denizde nefes kesen antrenman!
Babası gibi efsane olmaya geliyor! İbrahim Kutluay ve oğlu Ömer’den denizde nefes kesen antrenman!
Türk basketbolunun efsane isimlerinden İbrahim Kutluay ve kendisi gibi basketbolcu olan oğlu Ömer Kutluay, yeni sezon öncesi form tutmak için sınırları zorladı! Salondaki idmanları denize taşıyan baba-oğul, dalgaların arasında adeta güç depoladı.
Giriş Tarihi: 09.08.2026 16:16
Güncelleme Tarihi: 09.08.2026 16:22