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Babası gibi efsane olmaya geliyor! İbrahim Kutluay ve oğlu Ömer’den denizde nefes kesen antrenman!

Türk basketbolunun efsane isimlerinden İbrahim Kutluay ve kendisi gibi basketbolcu olan oğlu Ömer Kutluay, yeni sezon öncesi form tutmak için sınırları zorladı! Salondaki idmanları denize taşıyan baba-oğul, dalgaların arasında adeta güç depoladı.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 09.08.2026 16:16 Güncelleme Tarihi: 09.08.2026 16:22
Babası gibi efsane olmaya geliyor! İbrahim Kutluay ve oğlu Ömer’den denizde nefes kesen antrenman!

2018 yılında boşandıktan sonra zaman zaman aralarındaki sürtüşmelerle gündeme gelen Demet Şener ve İbrahim Kutluay, oğulları Ömer'in basketbol maçlarında yeniden yakınlaşmalarıyla dikkat çekmişti.

Babası gibi efsane olmaya geliyor! İbrahim Kutluay ve oğlu Ömer’den denizde nefes kesen antrenman!

İkilinin bu görüntüleri, "Aralarındaki buzlar eridi mi?" sorusunu da beraberinde getirmişti.

Babası gibi efsane olmaya geliyor! İbrahim Kutluay ve oğlu Ömer’den denizde nefes kesen antrenman!

Demet Şener, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayarak aralarındaki sürece açıklık getirmişti. Şener, "Ne yaşandıysa yaşandı. Ben kırgınlıklarımı geriye aldım. Sağ olsun İbrahim bu adımı attı. Sonuçta benim zaten yaptığım bir şey yoktu" ifadelerini kullanmıştı.

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Babası gibi efsane olmaya geliyor! İbrahim Kutluay ve oğlu Ömer’den denizde nefes kesen antrenman!

Şener ayrıca çocuklarının isteği doğrultusunda birlikte bir tatil planladıklarını belirterek, "Şimdi bir tatil planımız var. İbrahim yaptı programı çocukların isteği doğrultusunda" demişti.

Babası gibi efsane olmaya geliyor! İbrahim Kutluay ve oğlu Ömer’den denizde nefes kesen antrenman!

Yunanistan'a giden eski eşler, çocuklarıyla birlikte tatilden peş peşe kareler paylaşmıştı.

Babası gibi efsane olmaya geliyor! İbrahim Kutluay ve oğlu Ömer’den denizde nefes kesen antrenman!

Demet Şener'in ve İbrahim Kutluay'ın tatil sırasında birbirlerinin fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşması dikkat çekerken, ailece çıktıkları tatilden gelen pozlar kısa sürede binlerce beğeni almıştı.

Babası gibi efsane olmaya geliyor! İbrahim Kutluay ve oğlu Ömer’den denizde nefes kesen antrenman!

DENİZDE NEFES KESEN ANTRENMAN

Türk basketbolunun efsane isimlerinden İbrahim Kutluay, son olarak kendisi gibi basketbolcu olan oğlu Ömer Kutluay ile denizde antrenman yaptıkları anları paylaştı.

Babası gibi efsane olmaya geliyor! İbrahim Kutluay ve oğlu Ömer’den denizde nefes kesen antrenman!

Yeni sezon öncesi form tutmak için sınırları zorlayan ikili, dalgalar arasında antrenmanlarını yapmayı ihmal etmedi. Genç yetenek Ömer'in fiziki değişimi ve babasıyla gerçekleştirdiği o zorlu deniz antrenmanı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Babası gibi efsane olmaya geliyor! İbrahim Kutluay ve oğlu Ömer’den denizde nefes kesen antrenman!

PEKİ NELER OLMUŞTU?

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile tescilli güzel Demet Şener, 2005 yılında başlayan evliliklerini 2018 yılında noktalamıştı.

Bu evlilikten İrem ve Ömer adında iki çocukları dünyaya gelen ikili, ayrılık sonrasında da çocuklarının mutluluğu ve geleceği için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor.

Babası gibi efsane olmaya geliyor! İbrahim Kutluay ve oğlu Ömer’den denizde nefes kesen antrenman!

Eski eşleri son olarak buluşturan yer ise, çocukları Ömer'in adını dünyaya duyurduğu basketbol tribünleri olmuştu.

Babası gibi efsane olmaya geliyor! İbrahim Kutluay ve oğlu Ömer’den denizde nefes kesen antrenman!

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Dünya Kupası'nda U17 Erkek Basketbol Milli Takımı, turnuva boyunca nefes kesen bir mücadele ortaya koymuştu Özellikle çeyrek finaldeki Fransa karşılaşmasında milli takım, parkeden 94-87 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırmayı başarmıştı.

Babası gibi efsane olmaya geliyor! İbrahim Kutluay ve oğlu Ömer’den denizde nefes kesen antrenman!

Karşılaşmanın yıldızlarından biri olan Ömer Kutluay, kritik anlarda üstlendiği sorumlulukla galibiyetin en büyük mimarı olmuştu. Genç yeteneği bu tarihi gecede annesi Demet Şener, babası İbrahim Kutluay ve ablası İrem de tribünden tek yürek olarak desteklemişti.

Babası gibi efsane olmaya geliyor! İbrahim Kutluay ve oğlu Ömer’den denizde nefes kesen antrenman!

Ancak turnuvanın yarı finalindeki zorlu Sırbistan mücadelesi, ay-yıldızlılar için büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanmıştı. Şampiyonluk yolunda Sırbistan'a elenen millilerde, bitiş düdüğüyle birlikte en büyük üzüntüyü yaşayan isimlerin başında Ömer Kutluay geliyordu.

Babası gibi efsane olmaya geliyor! İbrahim Kutluay ve oğlu Ömer’den denizde nefes kesen antrenman!

Maçın ardından parkede gözyaşlarına hakim olamayan genç yıldızın yardımına, yine en büyük destekçisi olan babası koşmuştu. Türk basketbolunun efsane ismi İbrahim Kutluay, mağlubiyetin acısını derinden yaşayan oğluna sarılarak ve başını ellerinin arasına alarak onu teselli etmişti.

Babası gibi efsane olmaya geliyor! İbrahim Kutluay ve oğlu Ömer’den denizde nefes kesen antrenman!

DÜNYA ÇAPINDA ÖDÜL GELDİ!

Yaşanan bu büyük burukluğa rağmen Ömer Kutluay'ın turnuva boyunca sergilediği üstün performans, turnuvanın organizatörleri ve dünya basketbol kamuoyu tarafından karşılıksız bırakılmamıştı. Genç yıldız, şampiyonanın bitiminde turnuvanın en prestijli ödüllerinden birine layık görülerek "En İyi 5" (All-Star) kadrosuna seçilmişti.

Babası gibi efsane olmaya geliyor! İbrahim Kutluay ve oğlu Ömer’den denizde nefes kesen antrenman!

"SONUNA KADAR HAK ETTİN"

Bu büyük uluslararası ödülün ardından, turnuva boyunca tribünde heyecanla oğlunu takip eden anne Demet Şener de sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapmıştı. Şener, oğlunun ödül sevincini ve haklı gururunu, "Bu ödülü sonuna kadar hak ettin oğlum... Anlatılmaz yaşanır, her zaman yanındayız" sözleriyle tüm Türkiye ile paylaşmıştı.

Babası gibi efsane olmaya geliyor! İbrahim Kutluay ve oğlu Ömer’den denizde nefes kesen antrenman!

Öte yandan İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in kızları Kızı İrem ise İngiltere'deki University OF Exer'da üniveriste okuyor.

Babası gibi efsane olmaya geliyor! İbrahim Kutluay ve oğlu Ömer’den denizde nefes kesen antrenman!

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI...

Yalçın Dümer, 80'lerin sonu ve 90'ların başında rol aldığı filmlerle adından sıkça söz ettiren, Yeşilçam'ın son jönlerinden biriydi. Serpil Çakmaklı ise güzelliği ve oyunculuğuyla o dönemde parlayan yıldızlardandı. Tutkulu bir aşkla başlayan ilişkileri, 1993 yılında nikah masasına oturarak taçlandırıldı. Ancak bu evlilik, 1995 yılında sona erdi.

Babası gibi efsane olmaya geliyor! İbrahim Kutluay ve oğlu Ömer’den denizde nefes kesen antrenman!

İkili yollarını ayırsa da, bu aşkın meyvesi biricik kızları dünyaya geldi. Eski eşler, Merve Dümer'i ise gözlerden uzak büyüttüler.

Babası gibi efsane olmaya geliyor! İbrahim Kutluay ve oğlu Ömer’den denizde nefes kesen antrenman!

Yalçın Dümer ve Serpil Çakmaklı'nın kızları Merve şimdilerde 30'lu yaşlarda...

Babası gibi efsane olmaya geliyor! İbrahim Kutluay ve oğlu Ömer’den denizde nefes kesen antrenman!

Merve Dümer, ailesinin sanat dünyasındaki başarısını farklı bir alanda sürdürmeyi tercih etmiş gibi görünüyor. 28 yaşındaki Merve, Amerika'da yaşamını sürdürüyor ve güzelliğiyle sosyal medyada sıkça konuşulan bir isim haline geldi.

Babası gibi efsane olmaya geliyor! İbrahim Kutluay ve oğlu Ömer’den denizde nefes kesen antrenman!

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Babası gibi efsane olmaya geliyor! İbrahim Kutluay ve oğlu Ömer’den denizde nefes kesen antrenman!

Amerika'da yaşayan Merve Dümer güzelliğiyle ilgi odağı oldu.

Babası gibi efsane olmaya geliyor! İbrahim Kutluay ve oğlu Ömer’den denizde nefes kesen antrenman!

İzleyicinin kalbine taht kurmayı başaran ünlü oyuncu Vahide Perçin özel hayatıyla da oldukça merak ediliyor. Vahide Perçin'in kızının da tıpkı kendisi gibi oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

Babası gibi efsane olmaya geliyor! İbrahim Kutluay ve oğlu Ömer’den denizde nefes kesen antrenman!

Kendi gibi oyuncu olan Altan Gördüm ile evliliğinden olan kızı Alize Gördüm de annesi ve babası gibi oyunculuğu seçti.