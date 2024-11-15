Babası Kerem Alışık annesi Sibel Turnagöl Sadri Alışık’ın şimdiki hali olay oldu! Görenler bakın kime benzetti!

Kerem Alışık ile Sibel Turnagöl'ün oğlu Sadri Alışık, sosyal medyaya damga vurdu. Sibel Turnagöl'ün son paylaşımına takipçilerinden yorum yağdı. Sadri Alışık hem dedesi Sadri Alışık'ın hem de babası Kerem Alışık'ın yolundan gidiyor. Genç oyuncu aynı zamanda babasına olan benzerliği görenleri çok şaşırtıyor. Yeşilçam'ın duayen ismi Sadri Alışık'ın torunu dedesi gibi mesleğinden adım adım ilerliyor. Bir dönem "Bir Zamanlar Çukurova" da Kerem Alışık'ın gençliğini canlandıran Sadri Alışık, sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte oyuncu Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık...