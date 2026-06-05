Babası Mehmet Ali Erbil ile yıllar öncesine götürdü! Yasmin Erbil’in nostaljik paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Sosyal medyada çocukluk fotoğrafını paylaşma akımı eskimiyor. Birçok oyuncu ve şarkıcı çocukluğundan ve gençliğinden en özel karelerini takipçileri ile paylaşıyor. Onlardan biri de Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil...