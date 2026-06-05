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Babası Mehmet Ali Erbil ile yıllar öncesine götürdü! Yasmin Erbil’in nostaljik paylaşımı sosyal medyayı salladı!
Babası Mehmet Ali Erbil ile yıllar öncesine götürdü! Yasmin Erbil’in nostaljik paylaşımı sosyal medyayı salladı!
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini adeta geçmişe götürdü. Ünlü isim, babası Mehmet Ali Erbil ile yer aldığı nostaljik kareleri paylaşınca kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Giriş Tarihi: 05.06.2026 09:57
Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 10:02