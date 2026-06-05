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Babası Mehmet Ali Erbil ile yıllar öncesine götürdü! Yasmin Erbil’in nostaljik paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini adeta geçmişe götürdü. Ünlü isim, babası Mehmet Ali Erbil ile yer aldığı nostaljik kareleri paylaşınca kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Giriş Tarihi: 05.06.2026 09:57 Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 10:02
Babası Mehmet Ali Erbil ile yıllar öncesine götürdü! Yasmin Erbil’in nostaljik paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Sosyal medyada çocukluk fotoğrafını paylaşma akımı eskimiyor. Birçok oyuncu ve şarkıcı çocukluğundan ve gençliğinden en özel karelerini takipçileri ile paylaşıyor. Onlardan biri de Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil...

Babası Mehmet Ali Erbil ile yıllar öncesine götürdü! Yasmin Erbil’in nostaljik paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil takipçilerini maziye götürdü.

Babası Mehmet Ali Erbil ile yıllar öncesine götürdü! Yasmin Erbil’in nostaljik paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla takipçilerini nostaljik bir yolculuğa çıkardı. Ünlü isim, babası Mehmet Ali Erbil ile birlikte çekilmiş yıllar öncesine ait bir kareyi yayınlayınca kısa sürede yoğun ilgi gördü.

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Babası Mehmet Ali Erbil ile yıllar öncesine götürdü! Yasmin Erbil’in nostaljik paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Paylaşım, özellikle baba-kızın samimi ve doğal halleriyle dikkat çekerken, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Hayranlar, gönderiye "eski günler" ve nostalji temalı yorumlar yaparak duygularını dile getirdi.

Babası Mehmet Ali Erbil ile yıllar öncesine götürdü! Yasmin Erbil’in nostaljik paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Kısa sürede sosyal medyada yayılan kare, çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken gündemin öne çıkan içerikleri arasına girdi.

Babası Mehmet Ali Erbil ile yıllar öncesine götürdü! Yasmin Erbil’in nostaljik paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Kimi anne - babasının izinden gidip ünlü oldu, kimi ise hiç tanınmayan bir ailenin ferdiydi... Gün geldi çocuklar büyüdü... Şimdi her biri kariyerlerinde emin adımlarla ilerliyor...

İşte dünün çocukları bugünün yıldızları olan o isimler...

Babası Mehmet Ali Erbil ile yıllar öncesine götürdü! Yasmin Erbil’in nostaljik paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Amine Gülşe

Babası Mehmet Ali Erbil ile yıllar öncesine götürdü! Yasmin Erbil’in nostaljik paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Amine Gülşe

Babası Mehmet Ali Erbil ile yıllar öncesine götürdü! Yasmin Erbil’in nostaljik paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Amine Gülşe

Babası Mehmet Ali Erbil ile yıllar öncesine götürdü! Yasmin Erbil’in nostaljik paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Seda Sayan

Babası Mehmet Ali Erbil ile yıllar öncesine götürdü! Yasmin Erbil’in nostaljik paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Ezo Sunal- Ali Sunal

Babası Mehmet Ali Erbil ile yıllar öncesine götürdü! Yasmin Erbil’in nostaljik paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Ezo Sunal

Babası Mehmet Ali Erbil ile yıllar öncesine götürdü! Yasmin Erbil’in nostaljik paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Petek Dinçöz

Babası Mehmet Ali Erbil ile yıllar öncesine götürdü! Yasmin Erbil’in nostaljik paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Kenan Doğulu

Babası Mehmet Ali Erbil ile yıllar öncesine götürdü! Yasmin Erbil’in nostaljik paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Haluk Bilginer

Babası Mehmet Ali Erbil ile yıllar öncesine götürdü! Yasmin Erbil’in nostaljik paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Barış Manço

Babası Mehmet Ali Erbil ile yıllar öncesine götürdü! Yasmin Erbil’in nostaljik paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Bergüzar Korel

Babası Mehmet Ali Erbil ile yıllar öncesine götürdü! Yasmin Erbil’in nostaljik paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Bergüzar Korel

Babası Mehmet Ali Erbil ile yıllar öncesine götürdü! Yasmin Erbil’in nostaljik paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Ara Güler

Babası Mehmet Ali Erbil ile yıllar öncesine götürdü! Yasmin Erbil’in nostaljik paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Afra Saraçoğlu

Babası Mehmet Ali Erbil ile yıllar öncesine götürdü! Yasmin Erbil’in nostaljik paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Demet Özdemir

Babası Mehmet Ali Erbil ile yıllar öncesine götürdü! Yasmin Erbil’in nostaljik paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Hande Erçel

Babası Mehmet Ali Erbil ile yıllar öncesine götürdü! Yasmin Erbil’in nostaljik paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Hande Erçel

Babası Mehmet Ali Erbil ile yıllar öncesine götürdü! Yasmin Erbil’in nostaljik paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Sibel Can

Babası Mehmet Ali Erbil ile yıllar öncesine götürdü! Yasmin Erbil’in nostaljik paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Hayko Cepkin