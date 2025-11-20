Trend
Galeri
Trend Magazin
Babası Metin Akpınar'a açtığı tazminat davası ertelendi! Duygu Nebioğlu: "Mücadelemi bırakmayacağım"
Babası Metin Akpınar'a açtığı tazminat davası ertelendi! Duygu Nebioğlu: "Mücadelemi bırakmayacağım"
Oyuncu Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Kızlarından Duygu Nebioğlu, babasına 10 milyon liralık tazminat davası açmıştı. Nebioğlu yaptığı yeni bir açıklama ile davanın ertelendiğini duyurdu.
Giriş Tarihi: 20.11.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 20.11.2025 15:34