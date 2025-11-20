Trend Galeri Trend Magazin Babası Metin Akpınar'a açtığı tazminat davası ertelendi! Duygu Nebioğlu: "Mücadelemi bırakmayacağım"

Oyuncu Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Kızlarından Duygu Nebioğlu, babasına 10 milyon liralık tazminat davası açmıştı. Nebioğlu yaptığı yeni bir açıklama ile davanın ertelendiğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 20.11.2025 15:03 Güncelleme Tarihi: 20.11.2025 15:34
Yeşilçam oyuncusu Metin Akpınar'ın, 80'li yıllarda Suphiye Orancı'yla yaşadığı evlilik dışı ilişkisinden Duygu Nebioğlu ile Sevgi Nebioğlu adından ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Bu olaydan sonra Akpınar, kızları olduğunu bilmediğini açıklamıştı.

Duygu Nebioğlu, babasına "Babalığı benimsememe" ve "Babalık görevlerini yerine getirememe" nedenlerinden dolayı 10 milyon liralık tazminat davası açmıştı.

DAVA ERTELENDİ!

Dün sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Nebioğlu, tazminat davasının ertelendiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Normalde karar duruşması olması gerekirken, karşı tarafın sosyal ve ekonomik araştırma tutanağı olmadığı için mahkemenin emniyete müzekkere yazmasına rağmen bir kez daha davamız ertelendi. Emniyet tarafından kendisine ulaşılıp, bu tutanak hazırlandığında dosyada bir eksik kalmayacak ve haklılığım ortaya çıkacaktır.

"MÜCADELEMİ BIRAKMAYACAĞIM"

Yıllardır mücadelesini verdiğim davamın bu kadar uzatılması çok yorucu bir süreç. Hakikatin gün yüzüne çıkması gerçekten kolay olmuyormuş. Bu süreçte çok yıpransam da kimsesiz kalmış, yalnız bırakılmış kadınlara, kucağından kopartılan çocuklara, yeryüzüne düşen tüm gözyaşları için mücadelemi bırakmayacağım. Yakında güzel haberler vereceğim. Yanımda duran dostlarıma, davama vicdanı olan herkese teşekkür ediyorum"

HER ŞEY NASIL BAŞLADI?

Yeşilçam'ın çınarlarından olan Metin Akpınar, şimdiye kadar karşımıza hep unutulmaz filmleri ile çıkıyordu. Ancak birkaç ay önce ortaya çıkan gerçekle Akpınar magazinin kalbine oturmuştu.

Metin Akpınar, 1987 yılında Suphiye Orancı adındaki bir kadında yasak aşk yaşamıştı. Bu kısa süreli ilişkiden Metin Akğınar'ın Duygu ve Sevgi adında ikiz kızları dünyaya geldi. Öz anneleri tarafından Antalya'da bir köye bırakılan iki kardeş, 6 aylıkken Çocuk Esirgeme Yurdu'na bırakıldı. 1994 yılında 'Nebioğlu Ailesi' tarafından evlat edinilen ikiz kızlardan Duygu Nebioğlu, 21 yaşına geldiğinde aslında öz babasının usta oyunculardan olan Metin Akpınar olduğunu öğrendi.

"ÇOCUĞUM OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Magazine bomba gibi düşen bu olayda bu sefer tüm gözler Metin Akpınar'a çevrilmişti. Bir süre açıklama yapmayan Akpınar sonunda sessizliğini bozarak konuyla ilgili ifadelerde bulunmuştu. Akpınar, "36 yıl önce Antalya'da bir sanatsal etkinlikte tanıştığım kişiyle sadece bir gecelik beraberliğim oldu. Bu olaydan sonra bir daha ne görüştük ne haberleştik. 24 yıl sonra, bir gün ikiz kardeşler bana ulaşıp babalarının ben olduğumu söylediler.

"MADDİ VE MANEVİ DESTEK OLMAYA ÇALIŞTIK"

Elbette çok şaşırdım ve sarsıldım. Bu şekilde yolumuz kesiştikten sonra onlara, eşim Göksel ile birlikte elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmaya çalıştık. 2023 yılına geldiğimizde aramızdaki bağı resmiyete kavuşturmayı tercih ettiler. İtirazım olmadı ve kamuoyunu meşgul eden dava süreci başladı."

10 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT DAVASI!

Metin Akpınar yıllar sonra ortaya çıkan ikiz kızları için, "Tek gecelik ilişkimdi, çocuğum olduğunu bilmiyordum" ifadelerini kullanmıştı.

Duygu Nebioğlu, bu sözlere ithafen babası Akpınar'a "Babalığı benimsememe" ve "Babalık görevlerini yerine getirememe" sebebiyle 10 milyon liralık tazminat davası açmıştı.

"BAZI ŞEYLERİ ÖRTBAS ETMİŞ OLABİLİR"

Duygu Nebioğlu dava açmadaki sebebini, "İlk günden beri babam bizim varlığımızdan haberdardı. Yetiştirme yurduna verilme sürecimizi bile babamın organize ettiğini düşünüyorum. Babam o dönem bazı şeyleri örtbas etmiş olabilir ama gerçekler ortaya çıktı.

Bizi tüm ülke önünde yaptığı basın açıklamasıyla küçük düşürmeye çalıştı. Bu yaptıkları onun yanına kâr kalsın istemiyorum. Bundan dolayı da babama 10 milyon TL'lik dava açtım." sözleriyle açıkladı.

Kapalı kapılar ardında aileleri ile gerilim yaşayan ünlü isimler, magazinde gündem olmaya devam ediyor. Çözülmeyen aile polemikleri ile dikkat çeken simalar, sevenleri tarafından da oldukça merak ediliyor. İşte sizler için derlediğimiz ünlüler ve arasında suların durulmadığı kızları!

İBRAHİM TATLISES KIZI DİLAN ÇITAK

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak arasındaki kriz, geçtiğimiz Temmuz ayında Dilan Çıtak'ın sosyal medya hesabındaki paylaşımı ile gün yüzüne çıkmıştı. Çıtak buzları erittiği düşünülen babası İbrahim Tatlıses hakkında skandal iddialar ortaya atmıştı.

"BİR KIZ ÇOCUĞUNA YAPILAN PSİKOLOJİK TACİZİ HERKES BİLMELİ"

Dilan Çıtak sosyal medya hesabında babası İbrahim Tatlıses'in kendisine psikolojik şiddet uyguladığını söyleyerek, "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli.

Anlatacaklarımdan sonra bütün dünya bir şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir ama artık herkes gerçeği bilmeli ki ben ait olmadığım bu kıyafeti huzurla çıkarayım!" ifadelerini kullanmıştı. İbrahim Tatlıses kalp ameliyatı geçirerek hayranlarını telaşlandırmıştı. Dilan Çıtak'ın bu ameliyat sonrasında babasını ziyarette bulunmaması, Instagram üzerinden 'geçmiş olsun' açıklaması yapmaması üstüne üstlük abisi İdo Tatlıses ile takipleşmeyi bırakması gerilimi yükseltmişti.

"İBRAHİM TATLISES'İN KIZI OLMANIN KURALLARI VAR"

Dilan Çıtak babası İbrahim Tatlıses'le barıştıktan sonra 'Tatlıses' soyadını da kullanmaya başlamıştı. Bir magazin programına bağlanan Çıtak bu durumun arkasındaki olayı şu sözlerle açıklamıştı: Ben kimsenin soyadını almadım, bana aldırdılar.

Kendisi 'Dilan Çıtak benim kızımdır' diye sosyal medyada duyuru yaptığında yardımcıları, yanına çağırıp 'Soyadını alacaksın. İbrahim Tatlıses'in kızı olmanın bir takım kuralları var' dedi. Davayı da ben açmadım, kendileri babalık davası açtılar.

ÜNLÜ TÜRKÜCÜDEN REST!

Çıtak'ın yaptığı tüm bu sansasyonel açıklamalardan sonra tüm gözler ünlü türkücüye çevrildi. İbrahim Tatlıses, kızının zehir zemberek açıklamalarından sonra aynı programa mesaj yollayarak, " "Benim soyadımı kullanmasın! Dilan Çıtak'ın tek derdi İdo (Tatlıses) Bey'dir" demişti.

FERDİ TAYFUR VE KIZI TUĞÇE TAYFUR

Türk arabesk dünyasının en değerli sanatçılarından olan Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastaneden 2 Ocak'ta hayatını kaybederek sevenlerini hüzne boğmuştu. Magazin dünyasını ele geçiren bu üzücü olay, kızı Tuğçe Tayfur ve babası Ferdi Tayfur'un arasındaki anlaşmazlıkları tekrardan gün yüzüne çıkardı.

"ŞARKILARIMI BİLE OKUMASIN"

Baba kız arasındaki anlaşmazlığın ilk sebebi soyadı' krizinden ortaya çıktığı iddia edilmişti. Rahmetli sanatçı kızı Tuğçe Tayfur'un ticari amaçlı olarak soyadını kullanmasını istemiyordu. Bu yüzden de rahmetli Tayfur, "Şarkılarımı bile okumasın" diyerek kızına 'soyadı' davası açmıştı.

EVLİLİKLERİNİ ONAYLAMAMIŞTI!

Şarkıcı Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın, 2023 yılında nikah masasına oturmuştu. Magazin dünyasında ses getiren olay, Ferdi Tayfur'un düğüne gitmemesiyle birlikte büyümüştü.

Usta sanatçının, kızı Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın'la evliliğini onaylamaması ve gün geçtikçe bu krizin büyümesi, baba ve kızı arasındaki gerilimi yükseltmişti. İddialara göre de Tayfur ve kızının o günden sonra bir daha hiç konuşmadığıydı.

HAKARETLER HAVADA UÇUŞMUŞTU!

Ferdi Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç, bir programın canı yayınına bağlanarak şoke eden açıklamalarda bulunmuştu. Avukat Tamgüç, Muhammet Aydın'ın kendisini aradığını söyleyerek, "Ferdi Bey, Muhammet Aydın'ın Tuğçe Hanım'la evliliğini onaylamıyordu. 2 ay önce bir gece yarısı Tuğçe Hanım'la beraber aradı Muhammet Bey. Hem bana Hem Ferdi Abi'ye küfürler etti. Ferdi Abi kızının kendisini üzdüğü, el oğlunu kendisine küfür ettirdiği, kendisi de küfür ettiği sebebiyle mirastan men etmek istiyordu" ifadelerini kullandı.

50 MİLYONLUK DAVA İDDİASI

İddialara göre Ferdi Tayfur'un, Tuğçe Tayfur'a 50 milyon TL'lik dava açtığı öne sürülmüştü. Tayfur'un avukatı katıldığı ve bu davayı yalanlayarak, rahmetli sanatçının ilk olarak soyadı davası açtığını, edilen hakaretler sonrasında da suç duyurusunda bulunduğunu ve evlatlıktan reddetme kararı verdiğini söylemişti.

"BABASINI ZİYARET BİLE ETMEMİŞ"

Ferdi Tayfur, yüksek tansiyon şikayeti ile hastaneye kaldırılmış oradan ise Antalya'daki bir hastaneye sevk edilmişti. Usta sanatçının hayranları, Ferdi Tayfur'un tedavi gördüğü hastanede zaman zaman gidip kapısında beklemişti. Bu büyük vefa örneğinden sonra tüm gözler kızı Tuğçe Tayfur'a çevrilmişti.

Fakat Tuğçe Tayfur'un babasını hastanede hiç ziyaret etmemesi sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Bu olayın üzerine Tuğçe Tayfur'a Instagram üzerinden, "Babasını ziyaret bile etmemiş, bu nasıl bir vefasızlıktır" yorumları yağmıştı.

KÜÇÜK EMRAH VE OĞLU TAYFUN

'Küçük Emrah' olarak tanıdığınız Emrah İpek ve oğlu Tayfun'un baba oğul davası, 1992 yılında başlayan ve günümüze kadar süre gelen unutulmaz aile dramları arasında yerini alıyor.