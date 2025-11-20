Babası Metin Akpınar'a açtığı tazminat davası ertelendi! Duygu Nebioğlu: "Mücadelemi bırakmayacağım"

"BAZI ŞEYLERİ ÖRTBAS ETMİŞ OLABİLİR"

Duygu Nebioğlu dava açmadaki sebebini, "İlk günden beri babam bizim varlığımızdan haberdardı. Yetiştirme yurduna verilme sürecimizi bile babamın organize ettiğini düşünüyorum. Babam o dönem bazı şeyleri örtbas etmiş olabilir ama gerçekler ortaya çıktı.

Bizi tüm ülke önünde yaptığı basın açıklamasıyla küçük düşürmeye çalıştı. Bu yaptıkları onun yanına kâr kalsın istemiyorum. Bundan dolayı da babama 10 milyon TL'lik dava açtım." sözleriyle açıkladı.