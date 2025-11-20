Babası Metin Akpınar'a açtığı tazminat davası ertelendi! Duygu Nebioğlu: "Mücadelemi bırakmayacağım" | Video

20.11.2025 | 15:02

Oyuncu Metin Akpınar’ın evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Kızlarından Duygu Nebioğlu, babasına 10 milyon liralık tazminat davası açmıştı. Nebioğlu, yaptığı yeni bir açıklama ile davanın ertelendiğini duyurdu.