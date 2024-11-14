Babası Tamer Karadağlı annesi Arzu Balkan! 18 yaşındaki Zeyno Karadağlı güzelliği ve yeteneğiyle övgüleri topladı!

Başarılı oyuncu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın biricik kızı Zeyno Karadağlı güzeller güzeli bir genç kız oldu. Oyunculuk, yönetmenlik ve seslendirme sanatçılığı da yapan Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno da tıpkı anne-babası gibi çok yetenekli. Tamer Karadağlı'nın eski eşi oyuncu Arzu Balkan ile evliliğinden olan kızı Zeyno Karadağlı sosyal medyada ilgi odağı oldu. Konservatuvar öğrencisi olan Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno'nun son hali takipçileri ikiye böldü. Annesi Arzu Balkan ile pozunu görenler Zeyno'yu annesine çok benzetirken yorumlarda 'tıpkı babası' diyen de oldu... İşte Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno...
Giriş Tarihi: 14.11.2024 09:55
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 10:04