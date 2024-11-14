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Babası Tamer Karadağlı annesi Arzu Balkan! 18 yaşındaki Zeyno Karadağlı güzelliği ve yeteneğiyle övgüleri topladı!

Başarılı oyuncu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın biricik kızı Zeyno Karadağlı güzeller güzeli bir genç kız oldu. Oyunculuk, yönetmenlik ve seslendirme sanatçılığı da yapan Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno da tıpkı anne-babası gibi çok yetenekli. Tamer Karadağlı'nın eski eşi oyuncu Arzu Balkan ile evliliğinden olan kızı Zeyno Karadağlı sosyal medyada ilgi odağı oldu. Konservatuvar öğrencisi olan Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno'nun son hali takipçileri ikiye böldü. Annesi Arzu Balkan ile pozunu görenler Zeyno'yu annesine çok benzetirken yorumlarda 'tıpkı babası' diyen de oldu... İşte Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno...

Giriş Tarihi: 14.11.2024 09:55 Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 10:04
Babası Tamer Karadağlı annesi Arzu Balkan! 18 yaşındaki Zeyno Karadağlı güzelliği ve yeteneğiyle övgüleri topladı!

Yer aldığı dizi ve filmlerle adından söz ettiren Tamer Karadağlı şimdilerde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü görevini yürütüyor. Sosyal medyanın merak edilen isimlerinden olan Tamer Karadağlı'nın özel hayatı da hayranlarının markajında...

Babası Tamer Karadağlı annesi Arzu Balkan! 18 yaşındaki Zeyno Karadağlı güzelliği ve yeteneğiyle övgüleri topladı!

Geçtiğimiz aylarda 18 yaşına basan kızı Zeyno Karadağlı'nın doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı nostalji kare ile kutlayan Tamer Karadağlı'ya beğeni yağmıştı.

Babası Tamer Karadağlı annesi Arzu Balkan! 18 yaşındaki Zeyno Karadağlı güzelliği ve yeteneğiyle övgüleri topladı!

Tamer Karadağlı'nın oyuncu Arzu Balkan ile evliliğinden olan kızı Zeyno Karadağlı şimdilerde güzeller güzeli bir genç kız.

Babası Tamer Karadağlı annesi Arzu Balkan! 18 yaşındaki Zeyno Karadağlı güzelliği ve yeteneğiyle övgüleri topladı!

Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno'nun son hali takipçileri ikiye böldü.

Babası Tamer Karadağlı annesi Arzu Balkan! 18 yaşındaki Zeyno Karadağlı güzelliği ve yeteneğiyle övgüleri topladı!

Kimi Zeyno'yu babası Tamer Karadağlı'ya benzetirken kimileri de 'büyüdükçe annesinin kopyası' olmuş yorumunda bulundu.

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