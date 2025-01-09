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Babası Tamer Karadağlı annesi Arzu Balkan! Genç yetenek Zeyno Karadağlı'ya hayranlarından tam not!

Ünlü oyuncu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno Karadağlı, güzelliği ve yetenekleriyle dikkat çekiyor. Oyunculuk, yönetmenlik ve seslendirme sanatçılığıyla tanınan Tamer Karadağlı'nın, eski eşi Arzu Balkan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zeyno, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Konservatuvar eğitimi alan genç kız, anne ve babası gibi sanatçı bir ruha sahip. Zeyno'nun son paylaşımları, takipçileri arasında tartışmalara neden oldu; bazıları onun annesine çok benzediğini söylerken, bazıları ise babasına benzetti. İşte Zeyno Karadağlı'nın son hali!

Giriş Tarihi: 09.01.2025 07:03 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 07:13
Babası Tamer Karadağlı annesi Arzu Balkan! Genç yetenek Zeyno Karadağlı’ya hayranlarından tam not!

Başarılı oyunculuğu ve yer aldığı projelerle adından sıkça söz ettiren Tamer Karadağlı, şu sıralar Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak görev yapıyor. Sosyal medyada da ilgiyle takip edilen Karadağlı'nın özel hayatı, hayranları tarafından yakından mercek altında.

Babası Tamer Karadağlı annesi Arzu Balkan! Genç yetenek Zeyno Karadağlı’ya hayranlarından tam not!

Tamer Karadağlı, geçtiğimiz aylarda 18 yaşına giren kızı Zeyno Karadağlı'nın doğum gününü, sosyal medya hesabından paylaştığı nostaljik bir fotoğrafla kutladı. Bu duygusal paylaşım, takipçilerinden büyük beğeni topladı.

Babası Tamer Karadağlı annesi Arzu Balkan! Genç yetenek Zeyno Karadağlı’ya hayranlarından tam not!

Tamer Karadağlı'nın oyuncu Arzu Balkan ile evliliğinden olan kızı Zeyno Karadağlı şimdilerde güzeller güzeli bir genç kız.

Babası Tamer Karadağlı annesi Arzu Balkan! Genç yetenek Zeyno Karadağlı’ya hayranlarından tam not!

Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno'nun son hali takipçileri ikiye böldü.

Babası Tamer Karadağlı annesi Arzu Balkan! Genç yetenek Zeyno Karadağlı’ya hayranlarından tam not!

Kimi Zeyno'yu babası Tamer Karadağlı'ya benzetirken kimileri de 'büyüdükçe annesinin kopyası' olmuş yorumunda bulundu.

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