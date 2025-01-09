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Babası Tamer Karadağlı annesi Arzu Balkan! Genç yetenek Zeyno Karadağlı'ya hayranlarından tam not!
Ünlü oyuncu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno Karadağlı, güzelliği ve yetenekleriyle dikkat çekiyor. Oyunculuk, yönetmenlik ve seslendirme sanatçılığıyla tanınan Tamer Karadağlı'nın, eski eşi Arzu Balkan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zeyno, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Konservatuvar eğitimi alan genç kız, anne ve babası gibi sanatçı bir ruha sahip. Zeyno'nun son paylaşımları, takipçileri arasında tartışmalara neden oldu; bazıları onun annesine çok benzediğini söylerken, bazıları ise babasına benzetti. İşte Zeyno Karadağlı'nın son hali!
Giriş Tarihi: 09.01.2025 07:03
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 07:13