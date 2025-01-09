Babası Tamer Karadağlı annesi Arzu Balkan! Genç yetenek Zeyno Karadağlı’ya hayranlarından tam not!

Başarılı oyunculuğu ve yer aldığı projelerle adından sıkça söz ettiren Tamer Karadağlı, şu sıralar Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak görev yapıyor. Sosyal medyada da ilgiyle takip edilen Karadağlı'nın özel hayatı, hayranları tarafından yakından mercek altında.