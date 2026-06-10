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Babasını tamamen hayatından çıkardı! Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin kızı Zahara'dan şaşırtıcı hamle
Babasını tamamen hayatından çıkardı! Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin kızı Zahara'dan şaşırtıcı hamle
Bir dönem "Brangelina" olarak anılan ve 2016 yılında olaylı bir şekilde ayrılan Angelina Jolie ve Brad Pitt cephesinde sular durulmuyor. Çiftin 21 yaşındaki kızı Zahara Marley Jolie-Pitt, babasının soyadını resmi olarak bırakmak için Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne yasal başvuru yaptı.
Giriş Tarihi: 10.06.2026 15:32
Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 15:40