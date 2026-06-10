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Babasını tamamen hayatından çıkardı! Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin kızı Zahara'dan şaşırtıcı hamle

Bir dönem "Brangelina" olarak anılan ve 2016 yılında olaylı bir şekilde ayrılan Angelina Jolie ve Brad Pitt cephesinde sular durulmuyor. Çiftin 21 yaşındaki kızı Zahara Marley Jolie-Pitt, babasının soyadını resmi olarak bırakmak için Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne yasal başvuru yaptı.

Giriş Tarihi: 10.06.2026 15:32 Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 15:40
Babasını tamamen hayatından çıkardı! Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin kızı Zahara’dan şaşırtıcı hamle

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in 21 yaşındaki kızı Zahara Marley Jolie-Pitt, babasının soyadını resmi olarak hayatından çıkarmak için yasal süreci başlattı. Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne başvuran Zahara'nın bu hamlesi, aile içindeki soyadı krizini yeniden alevlendirdi.Edinilen bilgilere göre Zahara, adının resmen "Zahara Marley Jolie" olarak değiştirilmesini talep etti.

Babasını tamamen hayatından çıkardı! Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin kızı Zahara’dan şaşırtıcı hamle

OKUL MEZUNİYETİNDE İLK SİNYALİ VERMİŞTİ
Geçtiğimiz ay psikoloji bölümünden mezun olan Zahara, diploma töreninde sahneye çağrılırken "Pitt" soyadını kullanmamıştı. Program kitapçığında tam adı "Zahara Marley Jolie-Pitt" olarak geçmesine rağmen, ismi kürsüden okunurken babasının soyadı atlanmıştı.

Babasını tamamen hayatından çıkardı! Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin kızı Zahara’dan şaşırtıcı hamle

SOYADI HAMLESİ YAPAN ÜÇÜNCÜ KARDEŞ OLDU
Zahara, ailede Brad Pitt'in soyadını bırakmak için resmi adım atan ilk çocuk değil. Çiftin diğer çocukları da benzer kararlarla gündeme gelmişti:

Shiloh, 18 yaşına bastığı dönemde mahkemeye başvurarak "Shiloh Nouvel Jolie" adını almak için yasal süreç başlatmış ve talebi onaylanmıştı.

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Babasını tamamen hayatından çıkardı! Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin kızı Zahara’dan şaşırtıcı hamle

Annesinin başrolünde yer aldığı filminde yardımcı yönetmen olarak çalışan Maddox, adını "Maddox Chivan Jolie" olarak kullanmaya başlamıştı.

Babasını tamamen hayatından çıkardı! Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin kızı Zahara’dan şaşırtıcı hamle

2005 yılında "Mr. & Mrs. Smith" filminin setinde tanışan, Brad Pitt ve Angelina Jolie 2014 yılında evlenmişti.

Babasını tamamen hayatından çıkardı! Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin kızı Zahara’dan şaşırtıcı hamle

Ancak çift 2016'da boşanma kararı almış, ikilinin velayet ve mal paylaşımı davaları ise sekiz yıl sürerek 2024 yılında bitmişti.

Babasını tamamen hayatından çıkardı! Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin kızı Zahara’dan şaşırtıcı hamle

Brad Pitt, uzun süredir özel hayatıyla ilgili çalkantılı günler yaşıyor.

Babasını tamamen hayatından çıkardı! Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin kızı Zahara’dan şaşırtıcı hamle

Kendisiyle görüşmeyen çocukları, onun soyadını kullanmayı bile reddediyor. Bu yüzden büyük bir psikolojik çöküntü yaşayan Pitt'i ayakta tutan şey ise kız arkadaşı Ines de Ramon.

Babasını tamamen hayatından çıkardı! Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin kızı Zahara’dan şaşırtıcı hamle

Ünlü oyuncu, Fransa Açık tenis turnuvasının kadınlar tekler final maçını sevgilisiyle el ele kol kola izledi.

Babasını tamamen hayatından çıkardı! Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin kızı Zahara’dan şaşırtıcı hamle

Öte yandan Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan da turnuvaya izlemeye gitmişti.

2008 yılında nikah masasına oturan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti, 2009 yılında kızları Su'yu kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olma duygusunu tatmıştı.

Babasını tamamen hayatından çıkardı! Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin kızı Zahara’dan şaşırtıcı hamle

Uzun yıllardır mutlu bir evlilik sürdüren çift, aktif ve gezgin yaşam tarzlarıyla dikkat çekiyor; keyifli anlarını ise sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.

Babasını tamamen hayatından çıkardı! Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin kızı Zahara’dan şaşırtıcı hamle

Bu gezilerinden birini de tenis tutkusunun adresi olan Paris'e yapan çift, Roland Garros karşılaşmalarını yerinde takip etti.

Babasını tamamen hayatından çıkardı! Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin kızı Zahara’dan şaşırtıcı hamle

Tribünlerden maçları izleyen ikili, dünya tenisinin yıldız isimlerini sahada görmenin heyecanını yaşadı.

Babasını tamamen hayatından çıkardı! Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin kızı Zahara’dan şaşırtıcı hamle

Turnuva atmosferine hayran kalan çift, karşılaşmalar boyunca keyifli anlar geçirerek bol bol fotoğraf çekti.

Babasını tamamen hayatından çıkardı! Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin kızı Zahara’dan şaşırtıcı hamle

İkili, Paris'teki bu özel organizasyonu yakından deneyimleyerek unutulmaz bir gün geçirdi.

Babasını tamamen hayatından çıkardı! Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin kızı Zahara’dan şaşırtıcı hamle

Sportif tarzlarıyla göz dolduran Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın paylaşımlarına ise kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Babasını tamamen hayatından çıkardı! Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin kızı Zahara’dan şaşırtıcı hamle

Altuğ geçen günlerde yaptığı açıklama ile gündeme gelmişti.

"SENİN DOĞURMAN LAZIM"

Evlilik fikrinin eşi Yağmur Atacan'dan geldiğini belirten Altuğ, aralarındaki yaş farkına da değinerek o ilginç diyalogu şu sözlerle aktardı: "Yağmur, çocuk yapma yaşımın geldiğini düşünerek, 'Senin artık zamanın geldi, biz evlenelim de çocuğumuz olsun, senin doğurman lazım' dedi. Mantıklıydı. Evlendiğimizde ben 35 yaşındaydım, Yağmur 26 yaşındaydı."

Babasını tamamen hayatından çıkardı! Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin kızı Zahara’dan şaşırtıcı hamle

Aralarında 9 yaş fark olan Pınar Altuğ "Millete kalsa biz çoktan ayrılmıştık. Hayatımın en büyük cesaret örneği kocamla beraber olmaktı" sözleriyle evliliğindeki mutluluğu bir kez daha dile getirmişti.

Babasını tamamen hayatından çıkardı! Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin kızı Zahara’dan şaşırtıcı hamle

Peki Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan gibi aralarında yaş farkı olmasına rağmen mutluluğu bulmayı başaran diğer ünlü çiftleri biliyor musunuz?

Babasını tamamen hayatından çıkardı! Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin kızı Zahara’dan şaşırtıcı hamle

30 YAŞ FARK VAR

Acun Ilıcalı 4 Eylül 2024'te hayatını Ayça Çağla Altunkaya ile birleştirdi.

Babasını tamamen hayatından çıkardı! Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin kızı Zahara’dan şaşırtıcı hamle

Aralarında 30 yaş farkı olan çift evliliklerini gözlerden uzak ama mutlu bir şekilde sürdürüyor.

Babasını tamamen hayatından çıkardı! Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin kızı Zahara’dan şaşırtıcı hamle

20 YAŞ FARK VAR

1999 yılında nikah masasına oturan Ali Küçükbalçık ve Kibariye arasında 20 yaş fark var.

Babasını tamamen hayatından çıkardı! Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin kızı Zahara’dan şaşırtıcı hamle

Çiftin Birgül Küçükbalçık isminde bir kızları var.

Babasını tamamen hayatından çıkardı! Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin kızı Zahara’dan şaşırtıcı hamle

Kibariye ile Ali Küçükbalçık çifti, şimdiye kadar aldatma ve affetme iddialarıyla birçok kez gündeme gelmişti. Kibariye, daha önce de eşini korumuş ve "Bir günlük kaçamak için boşanmam. Şimdilik kofti bir durum yok. Önemli olan sağlığımız" demişti.

Babasını tamamen hayatından çıkardı! Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin kızı Zahara’dan şaşırtıcı hamle

SEDA SAYAN 25 YAŞ BÜYÜK

Güçlü sesi ve özel hayatıyla magazin manşetlerini süsleyen Seda Sayan, 2022 yılında kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten'le mutluluğa 'evet' dedi.