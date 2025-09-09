Babasının vefatıyla yasa boğulmuştu! Yasemin Yürük takipçilerine içini döktü! "En azından huzura erdi"

"İnsanlar olayları dışarıdan izlediklerinde her zaman en basit sebebi bulmaya çalışıyorlar. Ama gerçekler çok daha karmaşık. Ben kimseyi üzmek istemem ama zamanında söylenenler benim için de çok yaralayıcıydı. Yıllarca bir günah keçisi ilan edildim ve bu durumun getirdiği ağırlığı taşımak zorunda kaldım. Artık insanların beni daha iyi tanımasını istiyorum," diyerek duygularını dile getirmişti.