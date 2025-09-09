Babasını yeni kaybeden Yasemin Yürük takipçilerine içini döktü! "En azından huzura erdi" | Video

'Hepsi' grubunun eski üyelerinden olan Yasemin Yürük, geçen gün derin bir acı yaşayarak babasını kaybettiğini açıklamıştı. Babasının vefatının ardından yasa boğulan Yürük, son olarak sosyal medya hesabından takipçilerine teşekkür ederek içini döktü.