Video Magazin Babasını yeni kaybeden Yasemin Yürük takipçilerine içini döktü! "En azından huzura erdi" | Video
Babasını yeni kaybeden Yasemin Yürük takipçilerine içini döktü!

Babasını yeni kaybeden Yasemin Yürük takipçilerine içini döktü! "En azından huzura erdi" | Video

09.09.2025 | 14:52

'Hepsi' grubunun eski üyelerinden olan Yasemin Yürük, geçen gün derin bir acı yaşayarak babasını kaybettiğini açıklamıştı. Babasının vefatının ardından yasa boğulan Yürük, son olarak sosyal medya hesabından takipçilerine teşekkür ederek içini döktü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Babasını yeni kaybeden Yasemin Yürük takipçilerine içini döktü! En azından huzura erdi | Video 01:01
Babasını yeni kaybeden Yasemin Yürük takipçilerine içini döktü! "En azından huzura erdi" | Video 09.09.2025 | 14:52
Başından vurulup ölümden dönmüştü! Mutlu Kaya ilk adımlarını paylaştı | Video 00:35
Başından vurulup ölümden dönmüştü! Mutlu Kaya ilk adımlarını paylaştı | Video 09.09.2025 | 12:33
Popçu Murat Dalkılıç ile oyuncu Özgü Kaya’nın aşkı belgelendi! Çift el ele ilk kez kameralar karşısına çıktı! 00:31
Popçu Murat Dalkılıç ile oyuncu Özgü Kaya’nın aşkı belgelendi! Çift el ele ilk kez kameralar karşısına çıktı! 09.09.2025 | 00:34
Galatasaray’ın eski yıldızı Dries Mertens müjdeyi böyle duyurdu: Hoş geldiniz! 00:16
Galatasaray’ın eski yıldızı Dries Mertens müjdeyi böyle duyurdu: Hoş geldiniz! 06.09.2025 | 19:36
Begüm Öner 3. Ay Güncellemesini Paylaştı: Hamilelik Süreci Nasıl Geçiyor? 00:48
Begüm Öner 3. Ay Güncellemesini Paylaştı: Hamilelik Süreci Nasıl Geçiyor? 06.09.2025 | 16:10
Kıvanç Tatlıtuğ, can dostu Halit Yukay’ın cenazesinde gözyaşlarını tutamadı! | Video 00:25
Kıvanç Tatlıtuğ, can dostu Halit Yukay'ın cenazesinde gözyaşlarını tutamadı! | Video 06.09.2025 | 13:57
Survivor Almeda Baylan’dan gözyaşları içinde boşanma açıklaması: Ben bunu hak etmedim! | Video 02:23
Survivor Almeda Baylan'dan gözyaşları içinde boşanma açıklaması: "Ben bunu hak etmedim!" | Video 06.09.2025 | 09:55
Buse Terim, babası Fatih Terim’in doğum gününü böyle kutladı: Sığınağım, çınarım, gururum… | Video 00:32
Buse Terim, babası Fatih Terim'in doğum gününü böyle kutladı: "Sığınağım, çınarım, gururum…" | Video 04.09.2025 | 14:19
Meriç Aral ve Serkan Keskin çiftinin oğulları dünyaya geldi! 00:26
Meriç Aral ve Serkan Keskin çiftinin oğulları dünyaya geldi! 03.09.2025 | 22:54
Canlı yayın açtı! Mehmet Ali Erbil’den şaşırtan yaş farkı açıklaması! 00:11
Canlı yayın açtı! Mehmet Ali Erbil’den şaşırtan yaş farkı açıklaması! 02.09.2025 | 23:33
Gözleri KaraDeniz 2.bölüm fragmanı: Sana söz veriyorum, anamızın kanı yerde kalmayacak! 00:41
Gözleri KaraDeniz 2.bölüm fragmanı: “Sana söz veriyorum, anamızın kanı yerde kalmayacak!” 02.09.2025 | 22:41
Sunucu Melis Hazal Karagöz’e gelen tepkiler sonrası Burcu Binici’den açıklama 00:59
Sunucu Melis Hazal Karagöz’e gelen tepkiler sonrası Burcu Binici’den açıklama 02.09.2025 | 20:36
Deniz Seki’nin Köksal Baba’yı kucağına aldığı anlar viral oldu | Video 01:13
Deniz Seki'nin Köksal Baba'yı kucağına aldığı anlar viral oldu | Video 02.09.2025 | 15:21
Güney Kore’ye tatile gitmişti! Demet Akalın isyan etti: Türkiye’nin gözünü seveyim | Video 00:19
Güney Kore'ye tatile gitmişti! Demet Akalın isyan etti: "Türkiye'nin gözünü seveyim" | Video 02.09.2025 | 11:01
Eski Survivor şampiyonu Ogeday Girişken sevgilisine evlilik teklifi etti! O anları sosyal medyasında paylaştı | Video 01:04
Eski Survivor şampiyonu Ogeday Girişken sevgilisine evlilik teklifi etti! O anları sosyal medyasında paylaştı | Video 02.09.2025 | 10:34
Oyuncu Burcu Binici canlı yayında bayıldı! İlk müdahalesi yapılan oyuncunun sağlık durumu nasıl? 00:15
Oyuncu Burcu Binici canlı yayında bayıldı! İlk müdahalesi yapılan oyuncunun sağlık durumu nasıl? 01.09.2025 | 23:41
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan balayında | Video 00:36
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan balayında | Video 01.09.2025 | 13:39
Sanatçı Tuğçe Kandemir, sahneye çıkarken böyle düştü | Video 03:05
Sanatçı Tuğçe Kandemir, sahneye çıkarken böyle düştü | Video 01.09.2025 | 12:19
Rumen şarkıcı Otilia Bruma, Yalova’da düğün yaptı | Video 01:29
Rumen şarkıcı Otilia Bruma, Yalova'da düğün yaptı | Video 01.09.2025 | 10:35
Ceyhun Fersoy’la Begüm Öner’den müjdeli haber | Video 00:49
Ceyhun Fersoy'la Begüm Öner'den müjdeli haber | Video 31.08.2025 | 12:29

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY