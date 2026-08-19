Bahis ve kripto gençleri bitiriyor! Sonu hep hüsran!
Northwestern Mutual'ın araştırmasına göre genç kuşaklar; kripto para, spor bahisleri, tahmin piyasaları, opsiyonlar ve meme hisseleri gibi yüksek risk taşıyan yatırım alanlarına diğer yaş gruplarına kıyasla daha fazla ilgi gösteriyor. İş bulmanın giderek zorlaşması, konut fiyatlarındaki artış, hayat pahalılığı ve öğrenci borçları gençler üzerinde ciddi bir finansal baskı oluşturuyor. Ancak bu riskli tercihler çoğu zaman beklenen kazancı getirmek yerine hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor.
Giriş Tarihi: 19.08.2026 06:52
Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 06:59