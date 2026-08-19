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Bahis ve kripto gençleri bitiriyor! Sonu hep hüsran!

Northwestern Mutual'ın araştırmasına göre genç kuşaklar; kripto para, spor bahisleri, tahmin piyasaları, opsiyonlar ve meme hisseleri gibi yüksek risk taşıyan yatırım alanlarına diğer yaş gruplarına kıyasla daha fazla ilgi gösteriyor. İş bulmanın giderek zorlaşması, konut fiyatlarındaki artış, hayat pahalılığı ve öğrenci borçları gençler üzerinde ciddi bir finansal baskı oluşturuyor. Ancak bu riskli tercihler çoğu zaman beklenen kazancı getirmek yerine hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor.

MEVLÜT TEZEL
Giriş Tarihi: 19.08.2026 06:52 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 06:59
Bahis ve kripto gençleri bitiriyor! Sonu hep hüsran!

Yeni bir araştırmaya göre dünyada 18-29 yaş grubundaki gençlerin yarıdan fazlası, geçtiğimiz yıl yatırım yapmayı planladığı parayı, spor bahislerinde kullandı.
Sorun sadece bahisle sınırlı değil!

Bahis ve kripto gençleri bitiriyor! Sonu hep hüsran!

Northwestern Mutual'ın araştırmasına göre genç kuşaklar, kripto para, spor bahisleri, tahmin piyasaları, opsiyonlar ve meme hisseleri gibi yüksek riskli alanlara diğer yaş gruplarından daha fazla ilgi gösteriyor.
Z kuşağı yatırımcılarının yüzde 26'sı bahisleri uzun vadeli finansal stratejisinin bilinçli bir parçası olarak değerlendiriyor.
İş bulmanın zorlaşması, konut fiyatlarının yükselmesi, hayat pahalılığı ve öğrenci borçları gençler üzerinde finansal baskı oluşturuyor.
İnternet ve akıllı teknolojilerle iç içe büyüyen gençler ise uzun yıllara yayılan birikim yapmak yerine hızlı sonuç almak için kripto piyasasına, bahislere yöneliyor.

Bahis ve kripto gençleri bitiriyor! Sonu hep hüsran!

Ve sonuç genelde hüsran oluyor.
Aslında bazı gençlerin durumun farkına vardığını gösteren sosyal medya paylaşımları var:
+ "Annem her ay 'düşer mi çıkar mı' demeden gram altın alıp yastık altına attı, ev sahibi oldu.
Ben 3 yıldır teknik analiz yapıp altcoin topluyorum, ancak bir aylık kira parasını çıkarabildim.
Eski toprak dedikleri şey meğer rasyonel portföy yönetimiymiş." Araştırmalar, genç yatırımcıların yüzde 80'i, yüksek riskli araçların kendilerini finansal hedeflerine geleneksel yatırım yöntemlerinden daha hızlı ulaştırabileceğine inandığını gösteriyor.

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Bahis ve kripto gençleri bitiriyor! Sonu hep hüsran!

Bu tablo devletimizin gençleri bahis illetinden kurtarmak için verdiği mücadelenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.
Ancak yasa dışı oluşumlara yönelik mücadelenin yanı sıra gençleri kripto para, tahmin piyasaları, meme hisseleri gibi yüksek riskli alanlardan uzak tutmak için de farkındalık projelerine de ihtiyaç var!
Bunu da öğüt vererek değil, sosyal medya kullanarak yapmalıyız.
Günümüzde bir kısa video, anne- babanın bin nasihatinden daha etkili!

Haber Girişi Pınar Efe - Editör