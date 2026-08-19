Bahis ve kripto gençleri bitiriyor! Sonu hep hüsran!

Bu tablo devletimizin gençleri bahis illetinden kurtarmak için verdiği mücadelenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Ancak yasa dışı oluşumlara yönelik mücadelenin yanı sıra gençleri kripto para, tahmin piyasaları, meme hisseleri gibi yüksek riskli alanlardan uzak tutmak için de farkındalık projelerine de ihtiyaç var!

Bunu da öğüt vererek değil, sosyal medya kullanarak yapmalıyız.

Günümüzde bir kısa video, anne- babanın bin nasihatinden daha etkili!