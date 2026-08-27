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GÜNAYDIN manşete taşımıştı! Sosyetik plajda fatura çalışanlara kesildi: Hakkını arayanlar tek tek kovuldu!
GÜNAYDIN manşete taşımıştı! Sosyetik plajda fatura çalışanlara kesildi: Hakkını arayanlar tek tek kovuldu!
GÜNAYDIN'ın manşete taşıdığı Bodrum'daki sosyetik plaj skandalında, hakkını arayan çalışanlar işten çıkarıldı. İşine son verilen çalışanlar, maaşları yatırılsa da biriken fazla mesai ve tazminat haklarının ödenmediğini dile getirdi.
Giriş Tarihi: 27.08.2026 06:26
Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 06:30