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GÜNAYDIN manşete taşımıştı! Sosyetik plajda fatura çalışanlara kesildi: Hakkını arayanlar tek tek kovuldu!

GÜNAYDIN'ın manşete taşıdığı Bodrum'daki sosyetik plaj skandalında, hakkını arayan çalışanlar işten çıkarıldı. İşine son verilen çalışanlar, maaşları yatırılsa da biriken fazla mesai ve tazminat haklarının ödenmediğini dile getirdi.

Giriş Tarihi: 27.08.2026 06:26 Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 06:30
GÜNAYDIN manşete taşımıştı! Sosyetik plajda fatura çalışanlara kesildi: Hakkını arayanlar tek tek kovuldu!

Bodrum'un sosyetik mekanı Xuma Beach'in personeli, ağır çalışma şartlarına tepki göstermişti. Çalışanlar, "Mesai ücreti verilmiyor, bahşiş paralarının bir kısmına bile patron el koyuyor" diyerek durumu protesto etmişti.

GÜNAYDIN manşete taşımıştı! Sosyetik plajda fatura çalışanlara kesildi: Hakkını arayanlar tek tek kovuldu!

GÜNAYDIN'ın manşete taşıdığı bu haber büyük ses getirdi. Başlattıkları bu hak arama sürecinin ardından işten çıkarıldıklarını öne süren çalışanlar, maaşlarının yatırılmasına rağmen geçmiş dönem fazla mesai ve tazminat taleplerinin karşılanmadığını söyledi.

GÜNAYDIN manşete taşımıştı! Sosyetik plajda fatura çalışanlara kesildi: Hakkını arayanlar tek tek kovuldu!

NELER OLMUŞTU?

'YEMEK HARİCİ MOLA HAKKIMIZ YOK'
Bodrum Yalıkavak'ta hizmet veren Xuma Beach karıştı! İşletme çalışanları, günde 18 saatten fazla çalıştıklarını, buna rağmen haklarını alamadıklarını belirterek duruma tepki gösterdi.

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GÜNAYDIN manşete taşımıştı! Sosyetik plajda fatura çalışanlara kesildi: Hakkını arayanlar tek tek kovuldu!

Çalışanlar, "Yemek harici mola hakkı verilmiyor. Fazla mesai ücreti ödenmiyor. Müşteri teşekkür için bize bahşiş bırakıyor ama o paranın bile yüzde 40'ını patron kesiyor" diye tepki gösterdi.

GÜNAYDIN manşete taşımıştı! Sosyetik plajda fatura çalışanlara kesildi: Hakkını arayanlar tek tek kovuldu!

İŞLETME SAHİBİ POLİS ÇAĞIRDI
Çalışanlar, haklarının gasp edilmesine, pek çok olumsuzluk yaşamalarına rağmen işletmenin sürekli sıkıntı çıkardığını da iddia etti.

GÜNAYDIN manşete taşımıştı! Sosyetik plajda fatura çalışanlara kesildi: Hakkını arayanlar tek tek kovuldu!

Yeterli çatal-bıçak ve ekipman olmadığı için müşterilerden sürekli fırça yediklerini, bu yüzden strese girdiklerini de belirttiler.

GÜNAYDIN manşete taşımıştı! Sosyetik plajda fatura çalışanlara kesildi: Hakkını arayanlar tek tek kovuldu!

İşletme sahibi, personel işi bırakınca polisten yardım istedi. Mekana gelen emniyet güçleri yaşananlarla ilgili zabıt tuttu.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör