Bakan Ersoy, Birol Altınkılıç’ın cenaze törenine katıldı

Ersoy, Birol Altınkılıç'ın çalışkanlığı, mütevazılığı ve iş dünyasına kazandırdığı değerlerle daima hayırla hatırlanacağına inandığını belirterek, "Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.