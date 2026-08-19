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Bakan Ersoy, Birol Altınkılıç’ın cenaze törenine katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahve Dünyası'nın sahibi Birol Altınkılıç'ın İstanbul Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.08.2026 19:22 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 19:24
Bakan Ersoy, Birol Altınkılıç’ın cenaze törenine katıldı

Kahve Dünyası'nın sahibi Birol Altınkılıç, geçtiğimiz gün hayata gözlerini yumdu. Ünlü iş insanı, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Bakan Ersoy, Birol Altınkılıç’ın cenaze törenine katıldı

İş insanı Birol Altınkılıç (66), gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi ve yakın arkadaşları cenaze töreninde hazır bulunurken birçok ünlü isim de bu törende yer aldı.

Bakan Ersoy, Birol Altınkılıç’ın cenaze törenine katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahve Dünyası'nın sahibi Birol Altınkılıç'ın İstanbul Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

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Bakan Ersoy, Birol Altınkılıç’ın cenaze törenine katıldı

Bakan Ersoy, Altınkılıç'ı son yolculuğuna uğurlarken, merhumun ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileğinde bulundu.

Bakan Ersoy, Birol Altınkılıç’ın cenaze törenine katıldı

Ersoy, Birol Altınkılıç'ın çalışkanlığı, mütevazılığı ve iş dünyasına kazandırdığı değerlerle daima hayırla hatırlanacağına inandığını belirterek, "Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

#MEHMET NURİ ERSOY #İSTANBUL #LEVENT