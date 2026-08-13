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Bakışlar kopyala-yapıştır! İlker Aksum’un kızı Lila’yı görenler aynı şeyi söylüyor: "Tam babasının kızı..."

atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Altı Üstü İstanbul'da Bayram karakterine hayat veren İlker Aksum ile eşi Dilay Ekmekçioğlu'nun kızı Lila, son haliyle büyük ilgi gördü. Minik Lila'nın fotoğraftaki renkli gözleri ve bakışları, 'Anneden çok babasının kopyası' yorumlarını beraberinde getirdi.

Giriş Tarihi: 13.08.2026 13:56 Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 14:34
Bakışlar kopyala-yapıştır! İlker Aksum’un kızı Lila’yı görenler aynı şeyi söylüyor: Tam babasının kızı...

Oyuncu İlker Aksum, 2023 yılında hayatını Dilay Ekmekçioğlu ile birleştirmişti. 2025'in başında dünyaya gelen kızları Lila, çiftin hayatına büyük bir sevinç getirmişti.

Bakışlar kopyala-yapıştır! İlker Aksum’un kızı Lila’yı görenler aynı şeyi söylüyor: Tam babasının kızı...

Mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandıran çift, şimdilerde kızları Lila ile birlikte vakit geçirmenin tadını çıkarıyor.

Bakışlar kopyala-yapıştır! İlker Aksum’un kızı Lila’yı görenler aynı şeyi söylüyor: Tam babasının kızı...

Sosyal medyayı aktif kullanan ve kızlarının sevimli anlarını sık sık takipçileriyle paylaşan ünlü çift, bu kez minik kızlarının son karesiyle dikkat çekti.

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Bakışlar kopyala-yapıştır! İlker Aksum’un kızı Lila’yı görenler aynı şeyi söylüyor: Tam babasının kızı...

Minik Lila'nın o renkli gözleri ve bakışları takipçilerin odak noktası olurken, gören herkes 'Anneden çok babasının kopyası' yorumunda birleşti.

Bakışlar kopyala-yapıştır! İlker Aksum’un kızı Lila’yı görenler aynı şeyi söylüyor: Tam babasının kızı...

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukları...

ORHAN GENCEBAY'IN OĞLU ALTAN GENCEBAY

Bakışlar kopyala-yapıştır! İlker Aksum’un kızı Lila’yı görenler aynı şeyi söylüyor: Tam babasının kızı...

BESTEMSU ÖZDEMİR VE OĞLU SARP MARCO

Bakışlar kopyala-yapıştır! İlker Aksum’un kızı Lila’yı görenler aynı şeyi söylüyor: Tam babasının kızı...

GİZEM KARACA'NIN KIZI LEYLA YAZ

Bakışlar kopyala-yapıştır! İlker Aksum’un kızı Lila’yı görenler aynı şeyi söylüyor: Tam babasının kızı...

İREM HELVACIOĞLU'NUN KIZI SORA

Bakışlar kopyala-yapıştır! İlker Aksum’un kızı Lila’yı görenler aynı şeyi söylüyor: Tam babasının kızı...

EDA EROL'UN OĞLU BARAN

Bakışlar kopyala-yapıştır! İlker Aksum’un kızı Lila’yı görenler aynı şeyi söylüyor: Tam babasının kızı...

SAHRA IŞIK'IN OĞLU PAMİR

Bakışlar kopyala-yapıştır! İlker Aksum’un kızı Lila’yı görenler aynı şeyi söylüyor: Tam babasının kızı...

CEYDA ATEŞ'İN KIZI TALİA

Bakışlar kopyala-yapıştır! İlker Aksum’un kızı Lila’yı görenler aynı şeyi söylüyor: Tam babasının kızı...

TOLGA SARITAŞ İLE ZEYNEP MAYRUK'UN OĞLU ALİ

Bakışlar kopyala-yapıştır! İlker Aksum’un kızı Lila’yı görenler aynı şeyi söylüyor: Tam babasının kızı...

BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY'UN KIZLARI

Bakışlar kopyala-yapıştır! İlker Aksum’un kızı Lila’yı görenler aynı şeyi söylüyor: Tam babasının kızı...

NESLİHAN ATAGÜL İLE KADİR DOĞULU'NUN OĞLU AZİZ

Bakışlar kopyala-yapıştır! İlker Aksum’un kızı Lila’yı görenler aynı şeyi söylüyor: Tam babasının kızı...

CANSEL ELÇİN İLE ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN OĞLU ATLAS

Bakışlar kopyala-yapıştır! İlker Aksum’un kızı Lila’yı görenler aynı şeyi söylüyor: Tam babasının kızı...

GÜRGEN ÖZ'ÜN KIZI İDA SU VE OĞLU MAXİM DENİZ

Bakışlar kopyala-yapıştır! İlker Aksum’un kızı Lila’yı görenler aynı şeyi söylüyor: Tam babasının kızı...

KARSU VE OĞLU BLUES DÖNMEZ SCHRAMA

Bakışlar kopyala-yapıştır! İlker Aksum’un kızı Lila’yı görenler aynı şeyi söylüyor: Tam babasının kızı...

SELAHATTİN PAŞALI'NIN KIZI PERA

Bakışlar kopyala-yapıştır! İlker Aksum’un kızı Lila’yı görenler aynı şeyi söylüyor: Tam babasının kızı...

ESRA EROL'UN OĞULLARI ÖMER VE İDRİS ALİ

Bakışlar kopyala-yapıştır! İlker Aksum’un kızı Lila’yı görenler aynı şeyi söylüyor: Tam babasının kızı...

CEMRE KEMER'İN KIZI KARLA VE OĞLU KEREM

Bakışlar kopyala-yapıştır! İlker Aksum’un kızı Lila’yı görenler aynı şeyi söylüyor: Tam babasının kızı...

SEDA BAKAN'IN KIZLARI LEYLA VE ELA

Bakışlar kopyala-yapıştır! İlker Aksum’un kızı Lila’yı görenler aynı şeyi söylüyor: Tam babasının kızı...

ÇILGIN SEDAT OĞLU SİRAÇ

Bakışlar kopyala-yapıştır! İlker Aksum’un kızı Lila’yı görenler aynı şeyi söylüyor: Tam babasının kızı...

MARC CUCURELLA VE OĞLU MATEO

Bakışlar kopyala-yapıştır! İlker Aksum’un kızı Lila’yı görenler aynı şeyi söylüyor: Tam babasının kızı...

ÖZGÜN UĞURLU'NUN ÇOCUĞU EDİZ

Bakışlar kopyala-yapıştır! İlker Aksum’un kızı Lila’yı görenler aynı şeyi söylüyor: Tam babasının kızı...

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