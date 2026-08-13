Trend Galeri Trend Magazin Bakışlar kopyala-yapıştır! İlker Aksum’un kızı Lila’yı görenler aynı şeyi söylüyor: 'Tam babasının kızı...'

Bakışlar kopyala-yapıştır! İlker Aksum’un kızı Lila’yı görenler aynı şeyi söylüyor: "Tam babasının kızı..."

atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Altı Üstü İstanbul'da Bayram karakterine hayat veren İlker Aksum ile eşi Dilay Ekmekçioğlu'nun kızı Lila, son haliyle büyük ilgi gördü. Minik Lila'nın fotoğraftaki renkli gözleri ve bakışları, 'Anneden çok babasının kopyası' yorumlarını beraberinde getirdi.

Giriş Tarihi: 13.08.2026 13:56 Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 14:34