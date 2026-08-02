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Barış Akarsu'nun Yalancı Yarim'deki unutulmaz partneriydi! Meve Sevi'nin tatil pozlarına beğeni yağdı...
Barış Akarsu'nun Yalancı Yarim'deki unutulmaz partneriydi! Meve Sevi'nin tatil pozlarına beğeni yağdı...
2000'li yılların efsane dizisi Yalancı Yarim'de Barış Akarsu ile başrolü paylaşan Merve Sevi, Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Tatilden paylaştığı karelerle adından söz ettiren güzel oyuncunun son hali sosyal medyayı salladı.
Giriş Tarihi: 02.08.2026 14:14
Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 14:17