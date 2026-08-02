Barış Akarsu’nun Yalancı Yarim’deki unutulmaz partneriydi! Meve Sevi’nin tatil pozlarına beğeni yağdı...

Tatil pozlarındaki güzelliği ve fit fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Merve Sevi, bu kareleriyle takipçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkardı. Oyuncunun yıllar içindeki değişimini görenlerin aklına ise kariyerinin ilk adımları geldi. Ekran macerasına henüz lise yıllarındayken, dönemin efsane gençlik dizisi Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı "Özge" karakteriyle adım atan Sevi, ilk rolünden bu yana doğal güzelliği ve enerjisiyle izleyicinin kalbinde özel bir yer tutmaya devam ediyor.