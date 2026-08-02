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Barış Akarsu'nun Yalancı Yarim'deki unutulmaz partneriydi! Meve Sevi'nin tatil pozlarına beğeni yağdı...

2000'li yılların efsane dizisi Yalancı Yarim'de Barış Akarsu ile başrolü paylaşan Merve Sevi, Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Tatilden paylaştığı karelerle adından söz ettiren güzel oyuncunun son hali sosyal medyayı salladı.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 02.08.2026 14:14 Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 14:17
Barış Akarsu’nun Yalancı Yarim’deki unutulmaz partneriydi! Meve Sevi’nin tatil pozlarına beğeni yağdı...

Bir döneme damgasını vuran Yalancı Yarim dizisinde canlandırdığı "Naz" karakteriyle geniş bir izleyici kitlesinin sevgisini kazanan Merve Sevi, kariyerine Doktorlar ve Hayat Bilgisi gibi sevilen projelerle devam etmişti.

Barış Akarsu’nun Yalancı Yarim’deki unutulmaz partneriydi! Meve Sevi’nin tatil pozlarına beğeni yağdı...

Son yıllarda televizyon ekranları yerine tiyatro sahnelerinde boy gösteren ve gözlerden uzak bir yaşam tercih eden ünlü oyuncu, sosyal medyayı ise aktif kullanmaya devam ediyor.

Barış Akarsu’nun Yalancı Yarim’deki unutulmaz partneriydi! Meve Sevi’nin tatil pozlarına beğeni yağdı...

YILLARA MEYDAN OKUYAN FİT GÖRÜNTÜ

Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yaz tatiline ait yeni karelerini paylaşan Sevi, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Barış Akarsu’nun Yalancı Yarim’deki unutulmaz partneriydi! Meve Sevi’nin tatil pozlarına beğeni yağdı...

Fotoğrafların altına yorum yapan sosyal medya kullanıcıları, oyuncunun aradan geçen yıllara rağmen doğal güzelliğini koruduğunu belirtirken, fit görünümüne de övgüler yağdırdı.

Barış Akarsu’nun Yalancı Yarim’deki unutulmaz partneriydi! Meve Sevi’nin tatil pozlarına beğeni yağdı...

"AZ YİYORUM, BOL SU TÜKETİYORUM"

Formda kalma sırrı ve son yıllarda verdiği kilolarla da sık sık merak konusu olan Merve Sevi, beslenme alışkanlıklarına dair yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Zayıflamanın tek bir mucizevi yöntemle açıklanamayacağını belirten güzel oyuncu, gün içinde az ama protein ağırlıklı beslendiğini, tabağından yeşil sebzeleri eksik etmediğini ve bol su tüketimine özen gösterdiğini dile getirmişti.

Barış Akarsu’nun Yalancı Yarim’deki unutulmaz partneriydi! Meve Sevi’nin tatil pozlarına beğeni yağdı...

Tatil pozlarındaki güzelliği ve fit fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Merve Sevi, bu kareleriyle takipçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkardı. Oyuncunun yıllar içindeki değişimini görenlerin aklına ise kariyerinin ilk adımları geldi. Ekran macerasına henüz lise yıllarındayken, dönemin efsane gençlik dizisi Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı "Özge" karakteriyle adım atan Sevi, ilk rolünden bu yana doğal güzelliği ve enerjisiyle izleyicinin kalbinde özel bir yer tutmaya devam ediyor.

Barış Akarsu’nun Yalancı Yarim’deki unutulmaz partneriydi! Meve Sevi’nin tatil pozlarına beğeni yağdı...

Kimi setlere sessizce adım attı, kimi bir sahneyle hafızalara kazındı… Kıvanç Tatlıtuğ'un ilk oyunculuk deneyimi, Fahriye Evcen'in ekran karşısındaki ilk heyecanı, Burak Özçivit'in figüranlık günleri ve Neslihan Atagül'ün parlamaya başladığı o anlar... Yıldızların sahneyle tanıştığı o unutulan rolleri yeniden hatırlıyoruz!

Barış Akarsu’nun Yalancı Yarim’deki unutulmaz partneriydi! Meve Sevi’nin tatil pozlarına beğeni yağdı...

BURAK ÖZÇİVİT

Barış Akarsu’nun Yalancı Yarim’deki unutulmaz partneriydi! Meve Sevi’nin tatil pozlarına beğeni yağdı...

Şimdilerde Kuruluş Osman'ın yıldızı oyuncusu olan Burak Özçivit, ilk olarak 'Eksi 18' dizisinde polis memuru rolünü canlandırdı.

Barış Akarsu’nun Yalancı Yarim’deki unutulmaz partneriydi! Meve Sevi’nin tatil pozlarına beğeni yağdı...

FAHRİYE EVCEN

Barış Akarsu’nun Yalancı Yarim’deki unutulmaz partneriydi! Meve Sevi’nin tatil pozlarına beğeni yağdı...

Burak Özçivit'in güzeller güzeli eşi Fahriye Evcen de 2006 yılında 'Asla Unutma' dizisinde 'Pınar' karakterine hayat vermişti.

Barış Akarsu’nun Yalancı Yarim’deki unutulmaz partneriydi! Meve Sevi’nin tatil pozlarına beğeni yağdı...

KIVANÇ TATLITUĞ

Barış Akarsu’nun Yalancı Yarim’deki unutulmaz partneriydi! Meve Sevi’nin tatil pozlarına beğeni yağdı...

Yakışıklı oyunucu Kıvanç Tatlıtuğ, kariyerine ilk olarak 'Gümüş' dizisinde 'Mehmet' karakteri ile başladı.

Barış Akarsu’nun Yalancı Yarim’deki unutulmaz partneriydi! Meve Sevi’nin tatil pozlarına beğeni yağdı...

NESLİHAN ATAGÜL

Barış Akarsu’nun Yalancı Yarim’deki unutulmaz partneriydi! Meve Sevi’nin tatil pozlarına beğeni yağdı...

Şimdilerde ilk kez anne olmanın tadını çıkaran 32 yaşındaki Neslihan Atgül ilk olarak 'Yaprak Dökümü' dizisinde rol aldı.

Barış Akarsu’nun Yalancı Yarim’deki unutulmaz partneriydi! Meve Sevi’nin tatil pozlarına beğeni yağdı...

ASLI ENVER

Barış Akarsu’nun Yalancı Yarim’deki unutulmaz partneriydi! Meve Sevi’nin tatil pozlarına beğeni yağdı...

Aslı Enver'in ilk dizisi her ne kadar 'Kavak Yerleri' olarak bilinsede aslında güzel oyuncu 'Hayat Bilgisi'nde kendini gösterdi.

Barış Akarsu’nun Yalancı Yarim’deki unutulmaz partneriydi! Meve Sevi’nin tatil pozlarına beğeni yağdı...

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Barış Akarsu’nun Yalancı Yarim’deki unutulmaz partneriydi! Meve Sevi’nin tatil pozlarına beğeni yağdı...

45 yaşındaki yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan, 98 yılında yayınlanmaya başlayan 'Ruhsar' dizisinde oynamaya başladı.

Barış Akarsu’nun Yalancı Yarim’deki unutulmaz partneriydi! Meve Sevi’nin tatil pozlarına beğeni yağdı...

BİNNUR KAYA

Barış Akarsu’nun Yalancı Yarim’deki unutulmaz partneriydi! Meve Sevi’nin tatil pozlarına beğeni yağdı...

Şimdilerin beğenilen kadın oyuncuları arasında yer alan Binnur Kaya kariyerine 23 yaşında 'Bir Demet Tiyatro'yla başladı.

Barış Akarsu’nun Yalancı Yarim’deki unutulmaz partneriydi! Meve Sevi’nin tatil pozlarına beğeni yağdı...

ARAS BULUT İYNEMLİ

Barış Akarsu’nun Yalancı Yarim’deki unutulmaz partneriydi! Meve Sevi’nin tatil pozlarına beğeni yağdı...

Kariyerine genç yaşta başlayan bir diğer isimse Ars Bulut İyinemli. İyinemli ilk olarak bir döneme damga vuran 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' 'Mete' karakteriyle karşımıza çıktı.

Barış Akarsu’nun Yalancı Yarim’deki unutulmaz partneriydi! Meve Sevi’nin tatil pozlarına beğeni yağdı...

TANER ÖLMEZ

Barış Akarsu’nun Yalancı Yarim’deki unutulmaz partneriydi! Meve Sevi’nin tatil pozlarına beğeni yağdı...

'Medcezir' dizisinde 'Mert' karakteriyle hafızalara kazınan Taner Ölmez'in ilk dizisi 'Kül ve Ateş'ti