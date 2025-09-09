Trend Galeri Trend Magazin Yaşama sevincini yeniden kazandı: Mutlu Kaya ilk adımlarını paylaştı! Başından vurulup ölümden dönmüştü...

Eski sevgilisi tarafından başından vurularak zorlu bir fizik tedavi sürecine giren Mutlu Kaya, sosyal medya hesabından müjdeli bir haber paylaştı. Uzun yıllar yürümekte zorlanan Kaya, bakın ilk adımlarını nasıl attı!

Giriş Tarihi: 09.09.2025 12:44 Güncelleme Tarihi: 09.09.2025 14:15
Katıldığı ses yarışmasında sesi ve güzelliğiyle Sibel Can'a benzetilen Mutlu Kaya, 2015 yılında Diyarbakır'da erkek arkadaşı tarafından başından vurulmuş ve ölümden dönmüştü.

Mutlu, bu olaydan sonra hayatına %96 engelli olarak devam etmişti.

Mutlu Kaya saldırıya uğradığı anları ve şu an yaşamak zorunda olduğu hayatı katıldığı programda anlatmıştı:

"Benim dışarı çıkmamı bekliyor. Zaten dışarıya çıktığım gibi beni zorla arabaya bindirip beni dövdu. Üst üste kurşunlar yağdırdı üzerime. Kurşunlardan biri kafama denk geldi. Susadığımda kimse olmasa tek başıma içemiyorum. Benim hayatım gitti. Bazen diyorum Allah'ım bana bu elimi ver, bardaktan suyumu içebileyim. Çünkü başkasına muhtaç olmak çok zor."

İLK ADIMLARINI PAYLAŞTI!
Mutlu Kaya refleksoloji uzmanından yoğun bir tedavi görmesi sonucu yürümekte kat ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Başından vurulup ölümden dönmüştü! Mutlu Kaya ilk adımlarını paylaştı | Video

Yaşama sevincini yeniden kazanan Kaya, takipçilerinden birçok destek mesajı aldı.

'DÖRT DUVAR ARASINDA YAŞIYORUM'

Ancak Mutlu Kaya geçen günlerde sosyal medya hesabından yürek burkan bir paylaşım yaparak gündeme gelmişti.

Kaya paylaşımına, "Dört duvar arasında yaşıyorum yıllardır hayallerim vardı. Benim umutlarım çok mutlu olacaktım, annem bana değil ben anneme bakacaktım. Kendimi kafeste hissediyorum bir kuş misali artık özgürce uçmak istiyorum." notunu düşmüştü.

Mutlu Kaya'nın 31 yaşındaki ablası Dilek Kaya da, 2020 yılında astsubay üstçavuş Yusuf Çalışkan, tarafından sokak ortasında katledilmişti...

Adeta küllerinden yeniden doğan Mutlu Kaya 9 yıl sonra yeni şarkısı ile geri dönmüştü.

Uzun süre yaşam mücadelesi vererek hayata tutunan Mutlu Kaya, yaşama sevincini hiç yitirmeden mücadele etmişti. sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Instagram'da hayatı ve iyileşmek için verdiği mücadeleyi paylaşan Mutlu Kaya takipçilerinden övgü dolu yorumlar almıştı.

MUTLU KAYA'DAN KÖTÜ HABER GELDİ!

Yaşama tutunmaya çalışan Mutlu Kaya'dan kötü haber gelmişti.

Kaya'nın Instagram hesabında yapılan yeni paylaşımda Mutlu Kaya'nın hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti.

Paylaşılan hikayede, "Değerli arkadaşlar kız kardeşim Mutlu hastaneye kaldırıldı. İyi dileklerinizi ve dualarınızı bekliyoruz" notu düşüldü. Birkaç gün sonra ise genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.