Yaşama sevincini yeniden kazandı: Mutlu Kaya ilk adımlarını paylaştı! Başından vurulup ölümden dönmüştü...
Eski sevgilisi tarafından başından vurularak zorlu bir fizik tedavi sürecine giren Mutlu Kaya, sosyal medya hesabından müjdeli bir haber paylaştı. Uzun yıllar yürümekte zorlanan Kaya, bakın ilk adımlarını nasıl attı!
Giriş Tarihi: 09.09.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 09.09.2025 14:15