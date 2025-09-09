Başından vurulup ölümden dönmüştü! Mutlu Kaya ilk adımlarını paylaştı | Video

Eski sevgilisi tarafından başından vurularak zorlu bir fizik tedavi sürecine giren Mutlu Kaya, sosyal medya hesabından mutlu bir haber duyurdu. Uzun yıllar yürümekte zorlanan Kaya bakın ilk adımlarını nasıl attı!