Batuhan Karacakaya'nın sevgilisinden romantik ikinci yıl kutlaması! "Seninle en güzel iki yıl"

Aşk-ı Memnu'nun 'Bülent'i olarak tanınan, Survivor ile geniş kitlelere ulaşan Batuhan Karacakaya, sevgilisi Sinem Akar ile 2. yılını geride bıraktı. Akar, sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yaparak yıl dönümlerini kutladı.

Giriş Tarihi: 18.08.2025 14:17 Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 14:17
AŞK-I MEMNU'YLA ÜNLENDİ

2008 yılında ekranlarda yayınlanmaya başlayan 'Aşk-Memnu' dizisinde canlandırdığı 'Bülent' karakteriyle hayatımıza dahil olan Batuhan Karacakaya, rolüyle hafızalara kazındı.

Küçük yaşta hayta verdiği Bülent karakteri ile oyuncu kısa sürede adını duyurdu.

Katıldığı yarışma programıyla da adını geniş kitlelere duyuran Batuhan Karacakaya, bir süredir ekranlardan uzak duruyor.

Sosyal medyada oldukça aktif olan Karacakaya, yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

YENİ AŞKINI PAYLAŞTI

27 yaşındaki başarılı oyuncu yeni bir ilişkiye adım attığını sosyal medya hesabından açıklamıştı.

Sinem Akar ile sürpriz bir aşka yelken açan Karacakaya, sevgilisi ile paylaştığı fotoğrafı kısa sürede gündem olmuştu.

Sinem Akar'ı gören kullanıcılar, genç kızı beğeni yağmuruna tutmuştu.

AŞKLARINDA İKİ YILI DEVİRDİLER!

Karacakaya ile 2 yıldır mutlu bir birliktelik yaşayan Sinem Akar, Instagram hesabından romantik bir paylaşım yaptı.

Sevgilisiyle romantik bir video yayınlayan Akar, ikinci yıl dönümlerini kutladı.

Sinem Akar paylaşımına biricik aşkını etiketleyerek "Seninle en güzel iki yıl" notunu düştü.

İkili takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı aldı.