Batuhan Karacakaya'nın sevgilisinden romantik ikinci yıl kutlaması! "Seninle en güzel iki yıl"

Aşk-ı Memnu'nun 'Bülent'i olarak tanınan, Survivor ile geniş kitlelere ulaşan Batuhan Karacakaya, sevgilisi Sinem Akar ile 2. yılını geride bıraktı. Akar, sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yaparak yıl dönümlerini kutladı.