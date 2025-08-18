Trend
Galeri
Trend Magazin
Batuhan Karacakaya'nın sevgilisinden romantik ikinci yıl kutlaması! "Seninle en güzel iki yıl"
Batuhan Karacakaya'nın sevgilisinden romantik ikinci yıl kutlaması! "Seninle en güzel iki yıl"
Aşk-ı Memnu'nun 'Bülent'i olarak tanınan, Survivor ile geniş kitlelere ulaşan Batuhan Karacakaya, sevgilisi Sinem Akar ile 2. yılını geride bıraktı. Akar, sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yaparak yıl dönümlerini kutladı.
Giriş Tarihi: 18.08.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 14:17