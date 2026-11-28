Son sorum Beşiktaş yönetimine:

Takımın aslarını 60 dakika boyunca Galatasaray derbisine saklayan hocanız İtaliano'ya bu maçın geçmiş ve gelecek tüm derbilerden daha önemli ve anlamlı olduğunu anlatmadınız mı?

Son sözüm: Türkiye'nin tüm renklerini siyah-beyazda birleştiren, hem muhteşem direnişi hem asil duruşuyla mazlum Gazze'nin sesini dünyaya haykıran Beşiktaş'ımıza ve onun şahane taraftarına gönül dolusu sevgiler...