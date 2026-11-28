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Batum'daki o kararın arkasındaki çifte standart isyan ettirdi! 'İstanbul'u hangi gerekçeyle güvensiz buldunuz?'
Batum'daki o kararın arkasındaki çifte standart isyan ettirdi! "İstanbul'u hangi gerekçeyle güvensiz buldunuz?"
Beşiktaş'ın Batum'da oynadığı karşılaşmanın ardından yaşananlar tartışılmaya devam ederken, UEFA'nın kararlarından Gürcü polisinin taraftarlara müdahalesine kadar birçok konu gündeme taşındı. Yazarımız Yüksel Aytuğ yazıında, Beşiktaş yönetimine ve UEFA'ya dikkat çekici sorular yöneltti.
Giriş Tarihi: 28.11.2026 06:49