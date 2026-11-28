ÜNLÜLERDEN BİRLİK MESAJI

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan karşılaşmada, Gürcistan polisinin Filistin bayrağı açan taraftarlara müdahale etmesi üzerine tribünlerde arbede yaşandı. Bu olayların ardından Türkiye birlik oldu. Sanat camiası da yaşananlara büyük tepki gösterdi.