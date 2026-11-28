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Batum'daki skandal müdahalenin ardından ünlüler tek yürek oldu! Sanat dünyasından peş peşe sert tepkiler geldi...
Batum'daki skandal müdahalenin ardından ünlüler tek yürek oldu! Sanat dünyasından peş peşe sert tepkiler geldi...
Beşiktaş taraftarlarının Batum'da Filistin bayrağı açmasının ardından yaşanan gerginlik, sanat dünyasında da yankı uyandırdı. Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla taraftarlara destek verirken birlik ve beraberlik mesajları verdi.
Giriş Tarihi: 28.11.2026 06:39