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Eski eşleriyle bayram pozu olay olmuştu! Kaya Çilingiroğlu’ndan Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç açıklaması!
Eski eşleriyle bayram pozu olay olmuştu! Kaya Çilingiroğlu’ndan Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç açıklaması!
Kaya Çilingiroğlu, eski eşleri Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç ile bayram yemeğinde bir araya gelmişti. Çilingiroğlu, sosyal medyada tartışma yaratan bu bayram pozu hakkında açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 05.06.2026 14:03
Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 14:10