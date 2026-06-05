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Eski eşleriyle bayram pozu olay olmuştu! Kaya Çilingiroğlu’ndan Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç açıklaması!

Kaya Çilingiroğlu, eski eşleri Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç ile bayram yemeğinde bir araya gelmişti. Çilingiroğlu, sosyal medyada tartışma yaratan bu bayram pozu hakkında açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 05.06.2026 14:03 Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 14:10
Eski eşleriyle bayram pozu olay olmuştu! Kaya Çilingiroğlu’ndan Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç açıklaması!

İş insanı Kaya Çilingiroğlu, geçmişte evlilik yaşadığı eski eşleri Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç ile bayram yemeğinde bir araya gelmişti.

Eski eşleriyle bayram pozu olay olmuştu! Kaya Çilingiroğlu’ndan Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç açıklaması!

Ayrılmış olmalarına rağmen çocuklarının mutluluğu için bağlarını hiçbir zaman koparmayan eski eşlerin bu buluşması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Eski eşleriyle bayram pozu olay olmuştu! Kaya Çilingiroğlu’ndan Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç açıklaması!

"AİLE BAYRAM YEMEĞİ"

Tüm ailenin bir arada olduğu o samimi ve neşeli anları sosyal medya hesabından paylaşan Hülya Avşar, kalabalık aile fotoğrafının altına, "Aile bayram yemeğinden hepinize sağlıklı ve mutlu bayramlar" notunu düşmüştü.

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Eski eşleriyle bayram pozu olay olmuştu! Kaya Çilingiroğlu’ndan Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç açıklaması!

Kaya Çilingiroğlu, eski eşleri Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç ile verdiği bayram pozu hakkında konuştu.

"BİLMEDEN ETMEDEN BİZİ NEDEN ELEŞTİRİYORLAR"

Tartışma yaratan kare için Çilingiroğlu, "Aile yemeğimiz, dayım öldü ondan sonra ilk defa buluştuk. Dayımsız ilk bayram... Beni eleştirenler aynadan kendisine baksınlar. Bilmeden etmeden bizi neden eleştiriyorlar" ifadelerini kullandı.

Eski eşleriyle bayram pozu olay olmuştu! Kaya Çilingiroğlu’ndan Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç açıklaması!

Öte yandan 1997 yılında Paris'te görkemli bir törenle evlilik yoluna adım atan Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar çifti, ilişkilerini 2005 yılında noktaladı.

Eski eşleriyle bayram pozu olay olmuştu! Kaya Çilingiroğlu’ndan Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç açıklaması!

Evliliklerinden 1 yıl sonra 1998 yılında kızları Zehra Çilingiroğlu'nu kucaklarına alan ünlü çift, 2005 yılından bu yana kızları Zehra için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor.

Eski eşleriyle bayram pozu olay olmuştu! Kaya Çilingiroğlu’ndan Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç açıklaması!

PEKİ SİZ DİĞER ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARINI GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ?

CEMRE KEMER

Bir dönem listelerde fırtınalar estiren Hepsi, şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşarak müzik sahnesine damga vurmuştu. Grubun dağılmasının ardından üyeler kendi solo projelerine yönelerek müzik kariyerlerine bireysel olarak devam etti. Grubun dikkat çeken isimlerinden Cemre Kemer ise 2020 yılında Emir Medina ile hayatını birleştirdi.

Eski eşleriyle bayram pozu olay olmuştu! Kaya Çilingiroğlu’ndan Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç açıklaması!

2021'de kızı Karla'yı kucağına alan Kemer, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Eski eşleriyle bayram pozu olay olmuştu! Kaya Çilingiroğlu’ndan Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç açıklaması!

Mutlu bir evlilik sürdüren Kemer, eşi ve çocuklarıyla birlikte aile hayatını gözlerden uzak şekilde yaşamaya devam ediyor.

Eski eşleriyle bayram pozu olay olmuştu! Kaya Çilingiroğlu’ndan Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç açıklaması!

Sosyal medyada yaptığı son paylaşımda iki evladıyla olan karelerine yer vererek duygusal anlarını takipçileriyle paylaştı.

Eski eşleriyle bayram pozu olay olmuştu! Kaya Çilingiroğlu’ndan Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç açıklaması!

Kemer'in, " Çok şükür" paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, hayranlarından da çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Eski eşleriyle bayram pozu olay olmuştu! Kaya Çilingiroğlu’ndan Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç açıklaması!

İSMAİL BALABAN

İsmail Balaban ile İlayda Şeker, Survivor 2021 sezonunda tanışarak yakınlaşmış, zamanla dostlukları romantik bir ilişkiye dönüşmüştü.

Eski eşleriyle bayram pozu olay olmuştu! Kaya Çilingiroğlu’ndan Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç açıklaması!

Aaynı yarışmada aşk yaşayan İsmail Balaban ile İlayda Şeker, Kasım 2022 yılında evlenmişti.

Eski eşleriyle bayram pozu olay olmuştu! Kaya Çilingiroğlu’ndan Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç açıklaması!

Survivor 2025 sezonunun ilk bölümünde İsmail Balaban, eşinin hamile olduğunu duyurarak herkesi şaşırtmıştı. Çift ilk bebeklerine kavuşarak anne ve baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Eski eşleriyle bayram pozu olay olmuştu! Kaya Çilingiroğlu’ndan Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç açıklaması!

Sosyal medyayı aktif kullanan İlayda Şeker, kızının yeni karelerini takipçileriyle paylaştı.

Eski eşleriyle bayram pozu olay olmuştu! Kaya Çilingiroğlu’ndan Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç açıklaması!

Minik İlis'i görenler, babası İsmail Balaban ile olan benzerliğine dikkat çekti.

Eski eşleriyle bayram pozu olay olmuştu! Kaya Çilingiroğlu’ndan Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç açıklaması!

Pek çok kullanıcı, küçük İlis için "Babasının kopyası" yorumunda bulundu.

Eski eşleriyle bayram pozu olay olmuştu! Kaya Çilingiroğlu’ndan Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç açıklaması!

KAAN URGANCIOĞLU

Oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan ve ekranların sevilen yüzü haline gelen Urgancıoğlu, eşi Burcu Denizer ile 2023 yazında Yunanistan'ın başkenti Atina'da dünyaevine girmişti.

Eski eşleriyle bayram pozu olay olmuştu! Kaya Çilingiroğlu’ndan Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç açıklaması!

Çift mutlu evliliklerini aynı yıl Ardıç adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak taçlandırmıştı.

Eski eşleriyle bayram pozu olay olmuştu! Kaya Çilingiroğlu’ndan Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç açıklaması!

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden başarılı oyuncu, setlere ara verip günlerini minik Ardıç'la geçiriyor.

Eski eşleriyle bayram pozu olay olmuştu! Kaya Çilingiroğlu’ndan Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç açıklaması!

Ünlü oyuncu, oğluyla doğada vakit geçirdiği anları sosyal medyada paylaşarak takipçilerinin kalbini ısıttı.

Eski eşleriyle bayram pozu olay olmuştu! Kaya Çilingiroğlu’ndan Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç açıklaması!

Baba oğlun bu karelerine kısa sürede beğeni yağarken, sosyal medya kullanıcılarından da "Ardıç nasıl da büyümüş" yorumları geldi.

Eski eşleriyle bayram pozu olay olmuştu! Kaya Çilingiroğlu’ndan Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç açıklaması!

Çocuklarının yüzünü sosyal medyada göstermemeye özen gösteren çift, bu tutumlarını sürdürüyor. Kaan Urgancıoğlu da son paylaşımında bu hassasiyeti koruyarak oğlu Ardıç'ın yüzünü göstermedi.

Eski eşleriyle bayram pozu olay olmuştu! Kaya Çilingiroğlu’ndan Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç açıklaması!

Öte yandan Urgancıoğlu, geçtiğimiz aylarda da oğluyla beraber bahçeden meyve topladığı anları paylaşmıştı.

Eski eşleriyle bayram pozu olay olmuştu! Kaya Çilingiroğlu’ndan Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç açıklaması!

TARIK MENGÜÇ

2004 yılında çıkardığı 'Şak Şuka' şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Tarık Mengüç, kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.