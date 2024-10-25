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BBG Melih artık bildiğiniz gibi değil! Uzun zaman sonra ortaya çıkan BBG Melih Değirmenci artık bambaşka bir hayat yaşıyor!

Bir döneme damga vuran Biri Bizi Gözetliyor diğer bir değişle BBG yarışması Türk Televizyon tarihinin unutulmayan yarışmalarındandı. 2001 yılında yayınlanan yarışma sosyal medyada gündem oldu. O dönem birçok skandalın yaşandığı yarışmada, yarışmacılar çalışarak para kazanıyor, aynı zamanda aynı evi paylaşıyorlardı. İzlenme rekorları kıran BBG'nin şampiyonu '02 Melih' yıllar sonra ortaya çıktı. Yarışma ile şöhret olan Melih, oyunculuk ve şarkıcılık yapmıştı. Son olarak ise BBG Melih Değirmenci'nin son hali görenleri çok şaşırttı. İşte BBG Melih'in değişimi ve şimdiki mesleği...

Giriş Tarihi: 25.10.2024 07:57 Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 07:58
BBG Melih artık bildiğiniz gibi değil! Uzun zaman sonra ortaya çıkan BBG Melih Değirmenci artık bambaşka bir hayat yaşıyor!

BBG evi şampiyonu 02 Melih şimdi ne yapıyor? Şöhreti balon misali çabuk sönen, bir zamanların ünlü isimleri yıllar sonra ortaya çıkınca sosyal medyanın gündemine oturuyor. Bu isimlerden sonuncusu Biri Bizi Gözetliyor ile tanınan Melih Değirmenci oldu. BBG Melih aradan geçen yıllarda öyle bir değişti ki görenler "Yok artık" demeden edemedi...

BBG Melih artık bildiğiniz gibi değil! Uzun zaman sonra ortaya çıkan BBG Melih Değirmenci artık bambaşka bir hayat yaşıyor!

2001 yılında yayınlanmaya başlayan Biri Bizi Gözetliyor kısaca BBG yarışması Türk Televizyon tarihinin en ilginçlerindendi. Yarışmacıların çalışarak para kazandıkları ve aynı evde yaşayarak günü geçirdikleri BBG bir sürü skandala da sahne olmuştu ve izlenme rekorları kırmıştı.

BBG Melih artık bildiğiniz gibi değil! Uzun zaman sonra ortaya çıkan BBG Melih Değirmenci artık bambaşka bir hayat yaşıyor!

BBG'nin en dikkat çeken isimlerin ve şampiyonu '02 Melih' yıllar sonra ortaya çıktı. İşte BBG Melih'in değişimi ve şimdiki mesleği...

BBG Melih artık bildiğiniz gibi değil! Uzun zaman sonra ortaya çıkan BBG Melih Değirmenci artık bambaşka bir hayat yaşıyor!

Yarışmadan büyük bir şöhret ile ayrılan sonrasında oyunculuk ve şarkıcılık yapan BBG Melih Değirmenci'nin saçı sakalı ağardı...

BBG Melih artık bildiğiniz gibi değil! Uzun zaman sonra ortaya çıkan BBG Melih Değirmenci artık bambaşka bir hayat yaşıyor!

"Biri hala bizi gözetliyor mu?"

Katıldığı davette gazetecilerden kaçamayan Değirmenci, muhabirin "Biri hala bizi gözetliyor mu?" sorusuna karşılık "Artık bitti bitti, aradan 20 seneden fazla geçti" cevabını verdi.

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