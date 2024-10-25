BBG Melih artık bildiğiniz gibi değil! Uzun zaman sonra ortaya çıkan BBG Melih Değirmenci artık bambaşka bir hayat yaşıyor!

Bir döneme damga vuran Biri Bizi Gözetliyor diğer bir değişle BBG yarışması Türk Televizyon tarihinin unutulmayan yarışmalarındandı. 2001 yılında yayınlanan yarışma sosyal medyada gündem oldu. O dönem birçok skandalın yaşandığı yarışmada, yarışmacılar çalışarak para kazanıyor, aynı zamanda aynı evi paylaşıyorlardı. İzlenme rekorları kıran BBG'nin şampiyonu '02 Melih' yıllar sonra ortaya çıktı. Yarışma ile şöhret olan Melih, oyunculuk ve şarkıcılık yapmıştı. Son olarak ise BBG Melih Değirmenci'nin son hali görenleri çok şaşırttı. İşte BBG Melih'in değişimi ve şimdiki mesleği...