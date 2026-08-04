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Bebeğinin doğumuna sayılı günler kaldı! Dila Tarkan büyüyen karnıyla poz verdi!

Sosyetenin ünlü ismi Dila Tarkan, geçtiğimiz haftalarda 'baby shower' partisiyle gündem olmuştu. Doğuma sayılı günler kala Dila Tarkan, büyüyen karnıyla bugün poz verdi. İşte Dila Tarkan'ın o halleri!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 04.08.2026 18:09 Güncelleme Tarihi: 04.08.2026 19:30
Bebeğinin doğumuna sayılı günler kaldı! Dila Tarkan büyüyen karnıyla poz verdi!

18 Temmuz tarihli Merve Yurtyapan'ın yazısından;

Sosyetenin ünlü isimlerinden Dila Tarkan, iş insanı Dağhan Doğruer ile Mart 2022 tarihinde evlendi. Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer'in bu mutlu evliliğinden Luca Kartal Doğruer, 27 Ağustos 2022 tarihinde dünyaya geldi.

Bebeğinin doğumuna sayılı günler kaldı! Dila Tarkan büyüyen karnıyla poz verdi!

Dila Tarkan, ikinci bebeğini dünyaya getirmek için gün sayıyor. Tarkan, geçtiğimiz haftalarda evinin bahçesinde bebek partisi düzenlemişti. Tüm arkadaşlarını kutlamaya çağıran Tarkan, aksesuvarlarıyla herkesi şoke etmişti.

Bebeğinin doğumuna sayılı günler kaldı! Dila Tarkan büyüyen karnıyla poz verdi!

Kutlama için pazar yeri konsepti kuran Tarkan, elbisesine ve ayakkabısına meyve sebze motifleri yaptırmıştı. Bununla da yetinmeyen Tarkan, şapka olarak bir pazar çantası tasarlattı. Sosyetik isim; patlıcan, üzüm, portakal, elma, sarımsak, domates ve daha birçok ürünün bulunduğu figürleri özel olarak yaptırmıştı. Konukları ilginç şapkasıyla karşılayan Tarkan, herkesi gülme krizine sokmuştu.

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Bebeğinin doğumuna sayılı günler kaldı! Dila Tarkan büyüyen karnıyla poz verdi!

2022 yılının Ağustos ayında ilk çocukları olan oğulları Luca Kartal'ı kucağına alan Dila Tarkan'ın ikinci bebeği kız olacak. Tarkan ve eşi Dağhan Doğruer, geçtiğimiz aylarda kızlarının cinsiyetini öğrendiklerinde arkadaşlarına görkemli bir parti vermişti.

Bebeğinin doğumuna sayılı günler kaldı! Dila Tarkan büyüyen karnıyla poz verdi!

EĞLENCELİ YARIŞMALAR DÜZENLENMİŞTİ
Etkinlikte tüm bahçe pazar yerine dönmüştü. File poşetlerini alanlar, kurulan tezgahlardan istedikleri ürünleri seçmişti. Partide eğlenceli yarışmalar da düzenlenmişti. Konukların bir kısmının gözü bağlandı ve diğer kişiler bebek rolünü üstlenmişti. Ellerine bebekler için hazırlanan meyve pürelerini alanlar, arkadaşlarına gözleri bağlı bir şekilde yedirmeye çalışınca ortaya eğlenceli görüntüler çıkmıştı.

Bebeğinin doğumuna sayılı günler kaldı! Dila Tarkan büyüyen karnıyla poz verdi!

BODRUM'DA TATİLİNİ GEÇİRİYOR!

Sosyetenin ünlü ismi Dila Tarkan, bugün Bodrum'a arkadaşlarının yanında tatini geçirmeye gitti.

Bebeğinin doğumuna sayılı günler kaldı! Dila Tarkan büyüyen karnıyla poz verdi!

OĞLUYLA POZUNU PAYLAŞTI

Dila Tarkan, büyüyen karnıyla yanında minik oğlu Luca'yla pozunu paylaştı.

Bebeğinin doğumuna sayılı günler kaldı! Dila Tarkan büyüyen karnıyla poz verdi!

İŞTE O POZ!

Dila Tarkan'ın yakın arkadaşıyla verdiği poz da ilgi topladı.

Bebeğinin doğumuna sayılı günler kaldı! Dila Tarkan büyüyen karnıyla poz verdi!

BÜYÜYEN KARNINI GÖSTERDİ

Doğuma sayılı günler kala Dila Tarkan, bu pozuyla da dikkat çekti.

Bebeğinin doğumuna sayılı günler kaldı! Dila Tarkan büyüyen karnıyla poz verdi!

İşte o pozlar!

Bebeğinin doğumuna sayılı günler kaldı! Dila Tarkan büyüyen karnıyla poz verdi!

SEVİNDİREN HABER!

Ünlü çiftten sevindiren haber geldi.

Bebeğinin doğumuna sayılı günler kaldı! Dila Tarkan büyüyen karnıyla poz verdi!

İKİNCİ ÇOCUK MÜJDESİ

Ünlü çift, ikinci çocukları olacağı müjdesini sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla duyurmuştu.

Bebeğinin doğumuna sayılı günler kaldı! Dila Tarkan büyüyen karnıyla poz verdi!

POZLARINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Dila Tarkan ve Doğruer, oğullarıyla birlikte pozlar vererek sosyal medyaya adeta damga vurmuştu.

Bebeğinin doğumuna sayılı günler kaldı! Dila Tarkan büyüyen karnıyla poz verdi!

KARNI BELİRGİNLEŞMEYE BAŞLAMIŞTI

Dila Tarkan'ın karnının belirginleşmeye başladığı da dikkatlerden kaçmamıştı.

Bebeğinin doğumuna sayılı günler kaldı! Dila Tarkan büyüyen karnıyla poz verdi!

TAKİPÇİLERİNDEN BEĞENİ YAĞMIŞTI

Ünlü çift, bu güzel anları takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Bebeğinin doğumuna sayılı günler kaldı! Dila Tarkan büyüyen karnıyla poz verdi!

BEBEKLERİNİN CİNSİYETİNİ AÇIKLAMIŞLARDI

Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer, bebeklerinin cinsiyetini paylaşmıştı.

Bebeğinin doğumuna sayılı günler kaldı! Dila Tarkan büyüyen karnıyla poz verdi!

CİNSİYET PARTİSİ DÜZENLEMİŞTİ

Ünlü çift, cinsiyet partisi düzenlemişti.

Bebeğinin doğumuna sayılı günler kaldı! Dila Tarkan büyüyen karnıyla poz verdi!

ÜNLÜ İSİMLER DE KATILMIŞTI

Çiftin partisine ünlü isimler de katılmıştı.

Bebeğinin doğumuna sayılı günler kaldı! Dila Tarkan büyüyen karnıyla poz verdi!

KIZ BEBEK BEKLİYORLAR

Ünlü çift cinsiyetlerini açıklamıştı. Çift, kız bebek bekliyor.

Bebeğinin doğumuna sayılı günler kaldı! Dila Tarkan büyüyen karnıyla poz verdi!

PASTALARI DA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Dila Tarkan ve Doğruer'in cinsiyet partisindeki pastası da dikkatlerden kaçmamıştı.

Bebeğinin doğumuna sayılı günler kaldı! Dila Tarkan büyüyen karnıyla poz verdi!

İŞTE O POZ!

Dila Tarkan, bugün büyüyen karnıyla poz verdi. İşte o paylaşım!

Bebeğinin doğumuna sayılı günler kaldı! Dila Tarkan büyüyen karnıyla poz verdi!

KIZ KARDEŞİ İLK ÇOCUĞUNU KUCAĞINA ALDI

Dila Tarkan'ın kız kardeşi Sima Tarkan da ilk çocuğunu geçtiğimiz aylarda kucağına aldı.

Bebeğinin doğumuna sayılı günler kaldı! Dila Tarkan büyüyen karnıyla poz verdi!

BU POZLARLA DUYURMUŞLARDI

Sima Tarkan da hamileliğini sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

Bebeğinin doğumuna sayılı günler kaldı! Dila Tarkan büyüyen karnıyla poz verdi!

İşte ünlü isimlerin sizler için derlediğimiz kardeşleri....

Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olan Kuruluş Osman başrol oyuncusu Burak Özçivit ile kardeşini yanyana görenler özellikle ne kadar benzediklerini konuşuyor.

Bebeğinin doğumuna sayılı günler kaldı! Dila Tarkan büyüyen karnıyla poz verdi!

Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i olarak izleyici karşısına çıkan Burak Özçivit'in ünü ülke sınırlarını çoktan aştı.