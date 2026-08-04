Bebeğinin doğumuna sayılı günler kaldı! Dila Tarkan büyüyen karnıyla poz verdi!

18 Temmuz tarihli Merve Yurtyapan'ın yazısından; Sosyetenin ünlü isimlerinden Dila Tarkan, iş insanı Dağhan Doğruer ile Mart 2022 tarihinde evlendi. Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer'in bu mutlu evliliğinden Luca Kartal Doğruer, 27 Ağustos 2022 tarihinde dünyaya geldi. Dila Tarkan, ikinci bebeğini dünyaya getirmek için gün sayıyor. Tarkan, geçtiğimiz haftalarda evinin bahçesinde bebek partisi düzenlemişti. Tüm arkadaşlarını kutlamaya çağıran Tarkan, aksesuvarlarıyla herkesi şoke etmişti. Kutlama için pazar yeri konsepti kuran Tarkan, elbisesine ve ayakkabısına meyve sebze motifleri yaptırmıştı. Bununla da yetinmeyen Tarkan, şapka olarak bir pazar çantası tasarlattı. Sosyetik isim; patlıcan, üzüm, portakal, elma, sarımsak, domates ve daha birçok ürünün bulunduğu figürleri özel olarak yaptırmıştı. Konukları ilginç şapkasıyla karşılayan Tarkan, herkesi gülme krizine sokmuştu. 2022 yılının Ağustos ayında ilk çocukları olan oğulları Luca Kartal'ı kucağına alan Dila Tarkan'ın ikinci bebeği kız olacak. Tarkan ve eşi Dağhan Doğruer, geçtiğimiz aylarda kızlarının cinsiyetini öğrendiklerinde arkadaşlarına görkemli bir parti vermişti. EĞLENCELİ YARIŞMALAR DÜZENLENMİŞTİ BODRUM'DA TATİLİNİ GEÇİRİYOR! Sosyetenin ünlü ismi Dila Tarkan, bugün Bodrum'a arkadaşlarının yanında tatini geçirmeye gitti. OĞLUYLA POZUNU PAYLAŞTI Dila Tarkan, büyüyen karnıyla yanında minik oğlu Luca'yla pozunu paylaştı. İŞTE O POZ! Dila Tarkan'ın yakın arkadaşıyla verdiği poz da ilgi topladı. BÜYÜYEN KARNINI GÖSTERDİ Doğuma sayılı günler kala Dila Tarkan, bu pozuyla da dikkat çekti. İşte o pozlar! SEVİNDİREN HABER! Ünlü çiftten sevindiren haber geldi. İKİNCİ ÇOCUK MÜJDESİ Ünlü çift, ikinci çocukları olacağı müjdesini sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla duyurmuştu. POZLARINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR Dila Tarkan ve Doğruer, oğullarıyla birlikte pozlar vererek sosyal medyaya adeta damga vurmuştu. KARNI BELİRGİNLEŞMEYE BAŞLAMIŞTI Dila Tarkan'ın karnının belirginleşmeye başladığı da dikkatlerden kaçmamıştı. TAKİPÇİLERİNDEN BEĞENİ YAĞMIŞTI Ünlü çift, bu güzel anları takipçilerinin beğenisine sunmuştu. BEBEKLERİNİN CİNSİYETİNİ AÇIKLAMIŞLARDI Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer, bebeklerinin cinsiyetini paylaşmıştı. CİNSİYET PARTİSİ DÜZENLEMİŞTİ Ünlü çift, cinsiyet partisi düzenlemişti. ÜNLÜ İSİMLER DE KATILMIŞTI Çiftin partisine ünlü isimler de katılmıştı. KIZ BEBEK BEKLİYORLAR Ünlü çift cinsiyetlerini açıklamıştı. Çift, kız bebek bekliyor. PASTALARI DA DİKKAT ÇEKMİŞTİ Dila Tarkan ve Doğruer'in cinsiyet partisindeki pastası da dikkatlerden kaçmamıştı. İŞTE O POZ! Dila Tarkan, bugün büyüyen karnıyla poz verdi. İşte o paylaşım! KIZ KARDEŞİ İLK ÇOCUĞUNU KUCAĞINA ALDI Dila Tarkan'ın kız kardeşi Sima Tarkan da ilk çocuğunu geçtiğimiz aylarda kucağına aldı. BU POZLARLA DUYURMUŞLARDI Sima Tarkan da hamileliğini sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurmuştu. İşte ünlü isimlerin sizler için derlediğimiz kardeşleri.... Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olan Kuruluş Osman başrol oyuncusu Burak Özçivit ile kardeşini yanyana görenler özellikle ne kadar benzediklerini konuşuyor. Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i olarak izleyici karşısına çıkan Burak Özçivit'in ünü ülke sınırlarını çoktan aştı. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit başarılı oyunculuğunun yanı sıra aile hayatı ile de dikkat çekiyor. Kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan Burak Özçivit'in Karan ile Kerem adında iki de oğlu var. Sosyal medyada da ilgi ile takip edilen Burak Özçivit'in özel hayatı hayranlarının markajında. İkinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan yakışıklı oyuncu daima sosyal medyanın merak edilen ünlü isimlerinden olmayı başarıyor. Özellikle Burak Özçivit'in paylaşımlarında kız kardeşi Burçun'u görenler söylemeden edemiyor. Burak Özçivit ile kardeşini yanyana görenler özellikle ne kadar benzediklerini konuşuyor. Instagram'da 25 milyona yakın takipçisi olan Burak Özçivit sık sık kardeşi ile de paylaşımda bulunuyor. Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in güzelliği ile hayran bırakan kız kardeşi Burçun Özçivit'in sosyal medya paylaşımları da büyük ilgi görüyor. Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit tatil pozları ile büyük beğeni toplamıştı. Burçun Özçivit'e takipçilerinden 'Esmer güzeli' yorum yağıyor. İşte sizin için derlediği ünlü isimlerin merak edilen kardeşleri... FAHRİYE EVCEN'İN KIZ KARDEŞLERİ NEŞE, AYŞEN VE DEMET PINAR DENİZ VE KARDEŞLERİ PINAR DENİZ'İN ABLASI HURİ DENİZ BENSU HANDE VE BEDİRHAN SORAL KARDEŞLER AYTAÇ ŞAŞMAZ-İSMAİL EGE ŞAŞMAZ DEMET EVGAR VE KARDEŞİ YİĞİT EVGAR HANDE ERÇEL VE ABLASI GAMZE ERÇEL HANDE ERÇEL VE ABLASI GAMZE ERÇEL HANDE ERÇEL VE ABLASI GAMZE ERÇEL HADİSE KIZ KARDEŞİ DERYA AÇIKGÖZ VE ABLASI HÜLYA AÇIKGÖZ HADİSE KIZ KARDEŞİ DERYA AÇIKGÖZ VE ABLASI HÜLYA AÇIKGÖZ ZEYNEP BEŞERLER- DERYA BEŞERLER ZEYNEP BEŞERLER- DERYA BEŞERLER İPEK FİLİZ YAZICI VE İKİZİ İPEK FİLİZ YAZICI VE İKİZİ İPEK FİLİZ YAZICI VE İKİZİ NESLİHAN ATAGÜL VE ABİSİ NESLİHAN ATAGÜL VE ABİSİ İLKAY ATAGÜL HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE VE İKİZİ GÖZDE KOCAOĞLU - RIZA KOCAOĞLU CANER CİNDORUK- MÜNİR CAN CİNDORUK KIVANÇ TATLITUĞ'UN KIZ KARDEŞİ MELİSA TATLITUĞ KIVANÇ TATLITUĞ'UN ABİSİ CEM TATLITUĞ BARIŞ ARDUÇ'UN ERKEK KARDEŞLERİ KAAN URGANCIOĞLU- CAN URGANCIOĞLU SERHAT ÖZCAN - REHA ÖZCAN TÜRKAN ŞORAY VE KIZ KARDEŞLERİ İSMAİL HACIOĞLU- KARDELEN HACIOĞLU ŞENER ŞEN VE KIZ KARDEŞİ İNCİ ŞEN SARP AKKAYA-ESRA AKKAYA-KAYA AKKAYA AZRA AKIN VE KIZ KARDEŞİ DORUK AKIN UMUT AKYÜREK'İN KIZ KARDEŞİ FULDEN AKYÜREK GÜRKAN UYGUN VE VOLKAN UYGUN HAKAN PEKER VE ABİSİ ZAFER PEKER BURCU ESMERSOY VE KARDEŞİ MÜGE ESMERSOY BARIŞ ARDUÇ AĞABEYİ ONUR ARDUÇ VE KARDEŞİ MERT ARDUÇ İREM DERİCİ'NİN KARDEŞİ CEMRE DERİCİ MELİSA ŞENOLSUN VE EFECAN ŞENOLSUN PINAR ALTUĞ VE KARTAL ALTUĞ ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN KARDEŞİ ORÇUN İYNEMLİ ÇAĞATAY ULUSOY VE KARDEŞİ ATALAY ULUSOY EBRU ŞALLI VE KARDEŞİ FUNDA ŞALI MERYEM UZERLİ MERVE DİZDAR VE KARDEŞİ