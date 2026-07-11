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Bebeğinin ismi olay olmuştu...Ege Kökenli eleştirilere sert çıktı! "Marjinallikle alakası yok"
Bebeğinin ismi olay olmuştu...Ege Kökenli eleştirilere sert çıktı! "Marjinallikle alakası yok"
Ege Kökenli, geçtiğimiz günlerde ilk kez bebeğinin adını ve bu ismin kendisi için taşıdığı özel anlamı paylaşmıştı. Ancak seçtiği isimle ilgili yapılan eleştiriler karşısında sessiz kalmayan ünlü oyuncu, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla tepkisini net bir dille dile getirdi.
Giriş Tarihi: 11.07.2026 11:27
Güncelleme Tarihi: 11.07.2026 11:30