Bebeğinin ismi olay olmuştu...Ege Kökenli eleştirilere sert çıktı! "Marjinallikle alakası yok"

ELEŞTİRİLERE SERT YANIT

Bebeğinin ismine yönelik gelen olumsuz yorumların ardından sessizliğini bozan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirilere sert sözlerle karşılık verdi.

"Tuhaf yorumlar yazıyorsunuz, 'Aman en marjinal bunlar' diyorsunuz. Marjinallikle alakası yok. Bu benim çocuğum, ben de bu ismi sevdim ve koydum. Sırf beni ekranda görüyorsunuz diye benim çocuğuma ne isim koyduğuma, ne yiyip içtiğime karışma hakkına sahip olamazsınız."