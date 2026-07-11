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Bebeğinin ismi olay olmuştu...Ege Kökenli eleştirilere sert çıktı! "Marjinallikle alakası yok"

Ege Kökenli, geçtiğimiz günlerde ilk kez bebeğinin adını ve bu ismin kendisi için taşıdığı özel anlamı paylaşmıştı. Ancak seçtiği isimle ilgili yapılan eleştiriler karşısında sessiz kalmayan ünlü oyuncu, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla tepkisini net bir dille dile getirdi.

Giriş Tarihi: 11.07.2026 11:27 Güncelleme Tarihi: 11.07.2026 11:30
Bebeğinin ismi olay olmuştu...Ege Kökenli eleştirilere sert çıktı! Marjinallikle alakası yok

Ünlü oyuncu Ege Kökenli, 2022 yılında Lior Ahituv ile nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz yıl anne olmak için gün sayan güzel oyuncu sosyal medya hesabından acı haberi duyurmuştu.

Kökenli, hamileliğinin 22.haftasında bebeğini kaybettiğini açıklamıştı. Kökenli şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hayat bazen bizi en savunmasız yerimizden sınar... Büyük bir heyecan ve sevgiyle beklediğimiz bebeğimizi, gebeliğimin 22.haftasında her şeyin yolunda göründüğü bir dönemde yaşanan ani ve çok nadir bir komplikasyon sonucu kaybettik."

Bebeğinin ismi olay olmuştu...Ege Kökenli eleştirilere sert çıktı! Marjinallikle alakası yok

İlk bebeğini kaybetmesinin ardından zor bir dönem geçiren oyuncunun yaşadıkları sosyal medyada da uzun süre konuşulmuştu. Bu derin acının ardından Ege Kökenli anne olduğunu duyurmuştu.

Bebeğinin ismi olay olmuştu...Ege Kökenli eleştirilere sert çıktı! Marjinallikle alakası yok

Bir süre sonra yeniden hamile olduğunu öğrenen Kökenli, bu kez süreci daha gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Hamileliğini uzun süre gizleyen ünlü isim, doğum sonrası yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti. Minik kızıyla verdiği pozlarda bebeğinin yüzünü göstermeyen oyuncu, ismini de paylaşmamıştı.

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Bebeğinin ismi olay olmuştu...Ege Kökenli eleştirilere sert çıktı! Marjinallikle alakası yok

Bu detay kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekerken, sosyal medyada "Kızının adı ne?" soruları peş peşe gelmişti. Merakı artıran sessizliğini koruyan Ege Kökenli, geçtiğimiz saatlerde ilk kez konuştu. Güzel oyuncu, kızının ismini açıklarken seçtiği ismin taşıdığı anlamla da takipçilerine duygusal anlar yaşattı.

Bebeğinin ismi olay olmuştu...Ege Kökenli eleştirilere sert çıktı! Marjinallikle alakası yok

Kızına alışılmışın dışında bir isim veren Ege Kökenli, yaptığı açıklamayla hem merak edilen soruları yanıtladı hem de duygusal bir detay paylaştı. İsmi özellikle gizlemediğini belirten oyuncu, doğum haberini paylaşırken kızının adını söylemenin o an aklına gelmediğini ifade etti.

Bebeğinin ismi olay olmuştu...Ege Kökenli eleştirilere sert çıktı! Marjinallikle alakası yok

MİNİK KIZINA "TAL" ADINI VERDİ

Minik kızına "Tal" adını verdiklerini açıklayan Kökenli, ismin anlamının kendisini çok etkilediğini söyledi. Ünlü oyuncu, "Tal" isminin hem "çiğ" anlamına geldiğini hem de "derin bir üzüntünün ardından sessizce gelen büyük mutluluk" anlamını taşıdığını belirterek takipçilerini duygulandırmıştı.

Bebeğinin ismi olay olmuştu...Ege Kökenli eleştirilere sert çıktı! Marjinallikle alakası yok

ELEŞTİRİLERE SERT YANIT

Bebeğinin ismine yönelik gelen olumsuz yorumların ardından sessizliğini bozan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirilere sert sözlerle karşılık verdi.

"Tuhaf yorumlar yazıyorsunuz, 'Aman en marjinal bunlar' diyorsunuz. Marjinallikle alakası yok. Bu benim çocuğum, ben de bu ismi sevdim ve koydum. Sırf beni ekranda görüyorsunuz diye benim çocuğuma ne isim koyduğuma, ne yiyip içtiğime karışma hakkına sahip olamazsınız."

Bebeğinin ismi olay olmuştu...Ege Kökenli eleştirilere sert çıktı! Marjinallikle alakası yok

Klasik isimlerin tahtı sallanıyor. Ünlü isimlerin çocuklarına koyduğu alışılmadık isimler, hem taşıdığı anlamlarla hem de hikayeleriyle dikkat çekiyor.

İşte ünlülerin çocukları için seçtiği sıra dışı isimler ve anlamları...

KURT EFE (KIVANÇ TATLITUĞ & BAŞAK DİZER)

Listenin başında tabii ki Başak Dizer ile mutlu bir evlilik sürdüren, Türkiye'nin en yakışıklı babalarından Kıvanç Tatlıtuğ var.

Bebeğinin ismi olay olmuştu...Ege Kökenli eleştirilere sert çıktı! Marjinallikle alakası yok

Oğluna "Kurt Efe" ismini veren Tatlıtuğ, "Kurt" isminin kendileri için özel bir anlamı olduğunu, ilişkilerinin başladığı diziden (Kurt Seyit ve Şura) esinlendiklerini söylemişti.

Bebeğinin ismi olay olmuştu...Ege Kökenli eleştirilere sert çıktı! Marjinallikle alakası yok

SORA (İREM HELVACIOĞLU & URAL KASPAR)
Ural Kaspar ile hayatını birleştiren güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, Ekim 2025'te dünyaya gelen kızına "Sora" ismini vererek herkesi şaşırttı.

Bebeğinin ismi olay olmuştu...Ege Kökenli eleştirilere sert çıktı! Marjinallikle alakası yok

Japonca kökenli olan bu isim "Gökyüzü" anlamına geliyor. Kulağa son derece modern ve mistik geliyor, değil mi?

Bebeğinin ismi olay olmuştu...Ege Kökenli eleştirilere sert çıktı! Marjinallikle alakası yok

BLUES (KARSU & MİKE SCHRAMA)
Sanatçı Karsu, 2025'in en dikkat çeken tercihlerinden birini yaptı.

Bebeğinin ismi olay olmuştu...Ege Kökenli eleştirilere sert çıktı! Marjinallikle alakası yok

Bebeğine hem müzikal kökenlerini hem de evrenselliği simgeleyen "Blues" adını verdi.

şarkıcı "Dokuz ay boyunca Mike'a hep şunu söyledim: 'Bahçedeki elma çiçekleri açmaya başladığında, oğlumuz dünyaya gelecek.' Ve 11 Nisan'da doğdu: Blues Dönmez Schrama." ifadelerini kullanmıştı.

Bebeğinin ismi olay olmuştu...Ege Kökenli eleştirilere sert çıktı! Marjinallikle alakası yok

LALİN (SİNEM KOBAL & KENAN İMİRZALIOĞLU)

İmirzalıoğlu çiftinin kızlarına koyduğu bu isim, eski dilde *"Yakut kırmızısı"* anlamına geliyor.

Bebeğinin ismi olay olmuştu...Ege Kökenli eleştirilere sert çıktı! Marjinallikle alakası yok

Kulağa oldukça naif gelmesi sebebiyle bu isimden sonra Lalin ismi patlama yaptı.

Bebeğinin ismi olay olmuştu...Ege Kökenli eleştirilere sert çıktı! Marjinallikle alakası yok

JAN ASYA (GUPSE ÖZAY & BARIŞ ARDUÇ)
Aslında biraz daha eski olsa da etkisi hala sürüyor!

Bebeğinin ismi olay olmuştu...Ege Kökenli eleştirilere sert çıktı! Marjinallikle alakası yok

Gupse Özay'ın Çerkes kökenlerine selam gönderen Jan ismi; "Atak, çevik, çalışkan ve asil soylu" demek. Yanına eklenen "Asya" ile tam bir karakteristik isim olmuş.

Bebeğinin ismi olay olmuştu...Ege Kökenli eleştirilere sert çıktı! Marjinallikle alakası yok

MARSEL (CANSU TOSUN & ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL)

Vartolu karakteriyle gönüllere taht kuran Erkan Kolçak Köstendil, oğluna "Marsel" ismini verdi.

Bebeğinin ismi olay olmuştu...Ege Kökenli eleştirilere sert çıktı! Marjinallikle alakası yok

Bu isim; *"Güneş ışığı"* ve *"Güçlü"* anlamlarını taşıyor.

Bebeğinin ismi olay olmuştu...Ege Kökenli eleştirilere sert çıktı! Marjinallikle alakası yok

MYLAN (MELİSA ASLI PAMUK & YUSUF YAZICI)
Ocak 2025'te dünyaya gelen minik Mylan, listemizin en modernlerinden.

Bebeğinin ismi olay olmuştu...Ege Kökenli eleştirilere sert çıktı! Marjinallikle alakası yok

Mylan; köken olarak "düzgün, temiz ve sevilen" anlamlarını taşıyor. Futbol ve magazin dünyasını birleştiren bu bebek, ismiyle şimdiden bir ikon.

Bebeğinin ismi olay olmuştu...Ege Kökenli eleştirilere sert çıktı! Marjinallikle alakası yok

RUMİ (ATİYE & EROL SEBEBCİ)
Atiye'nin kızına verdiği Rumi ismi, Anadolu'nun derinliklerine bir saygı duruşu niteliğinde.

Bebeğinin ismi olay olmuştu...Ege Kökenli eleştirilere sert çıktı! Marjinallikle alakası yok

"Anadolu'ya bağlı olan, Anadolu'da yaşayan" anlamına gelen bu isim, mistik havasıyla listedeki yerini alıyor.

Bebeğinin ismi olay olmuştu...Ege Kökenli eleştirilere sert çıktı! Marjinallikle alakası yok

NOVA (ECE ÇEŞMİOĞLU & TANER ÖLMEZ)

Genç çiftin kızlarına verdiği *Nova* ismi Latin kökenli.

Bebeğinin ismi olay olmuştu...Ege Kökenli eleştirilere sert çıktı! Marjinallikle alakası yok

Anlamı ise astronomi meraklılarını cezbediyor: *"Aniden parlayan yıldız."*