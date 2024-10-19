Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! 3 aylık hamile Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti sosyal medyadan böyle duyurdu

Kaan Yıldırım, geçtiğimiz yıl İngiltere, Cambridge'de Pınar Deniz'e evlenme teklifi etmiş ve 'evet' yanıtını almıştı. 'EVET EVLENİYORUZ' Uzun süredir kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Pınar Deniz, geçtiğimiz hafta evleneceklerini 'Şimdi şöyle, bütün yaz boyunca 'evleniyor evleniyor' yazdınız, evet evleniyoruz' sözleriyle doğrulamıştı. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, İtalya'nın başkenti Roma'da sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi. İtalya'nın başkenti Roma'da düzenledikleri sade bir tören ile dünyaevine giren çift uzun süre magazin manşetlerinde yerini aldı. Deniz nikahtan kısa süsre sonra Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede karnını tutarak verdiği poz ile hamileliğini ilk kez duyurdu. Yaklaşık 3 aylık hamile olan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, bebeklerinin cinsiyetini sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kaan Yıldırım, eşiyle yer aldığı fotoğraflarına 'mavi kalp' emojisi ekledi. Çift, erkek bebeklerinin dünyaya geleceğini açıkladı. Öte yandan nikahtan önce bebek bekledikleri duyulan ünlü çiftin nikahında Pınar Deniz'in ailesinin olmaması dikkat çekmişti. Deniz ise bu durumu 'vize sorunu' diyerek açıklamıştı. Çiçeği burnunda çift, Roma'daki törene katılamayan ailesi için evinin bahçesinde düğün yemeği düzenledi. İşte ünlü çiftin aile yemeğinden kareler... İşte ünlü çiftin aile yemeğinden kareler... İşte ünlü çiftin aile yemeğinden kareler... Kaan Yıldırım, kayınpederi ile tezgah başına geçti. Yıldırım ile aslen Mardinli ve Arap kökenli olan kayınpederinin mutfakta kebap yaparken verdiği poz gündem oldu. 'HAYALLERİMİZ BİR BİR GERÇEK OLUYOR' Bir süredir hamile olduğu iddia edilen Pınar Deniz, muhabirlerin 'Mutluluğun bebekle taçlanması... Anne baba oluyorsunuz' sözlerine de 'Biz çok mutluyuz. Hayallerimiz bir bir gerçek oluyor' yanıtını vermişti. İşte sizler için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri... CANER ERKİN- ŞÜKRAN OVALI KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER ASLI ENVER- BERKİN GÖKBULAK SİNEM KOBAL- KENAN İMİRZALIOĞLU ALİNA BOZ-UMUT EVİRGEN İDO TATLISES-YASEMİN ŞEFKATLİ BEREN SAAT- KENAN DOĞULU EBRU ŞAHİN-CEDİ OSMAN ASLIŞAH ALKOÇLAR - KAAN DEMİRAĞ TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU FAHRİYE EVCEN- BURAK ÖZÇİVİT İSMAİL EGE ŞAŞMAZ - HANDE ÜNAL HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ BENSU SORAL-HAKAN BAŞ GİZEM KATMER -GÜÇLÜ AYDOĞDU NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞULU YASEMİN SAKALLIOĞLU - BURAK YIRTAR GİZEM KARACA-KEMAL EKMEKÇİ BERK OKTAY-YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY BURCU BİRİCİK VE EMRE YETKİN HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN GÖKÇE BAHADIR-EMİR ERSOY ÖZGE GÜREL-SERKAN ÇAYOĞLU İPEK FİLİZ YAZICI- UFUK BEYDEMİR TOLGA SARITAŞ- ZEYNEP MAYRUK BERGÜZAR KOREL-HALİT ERGENÇ BARIŞ ARDUÇ-GUPSE ÖZAY DENİZ ÇAKIR- BİLGEHAN BAYKAL BARIŞ FALAY-ESRA RONABAR BEHZAT UYGUR-ÇİĞDEM UYGUR TARIK MENGÜÇ-FUNDA MENGÜÇ FEDON VE EŞİ