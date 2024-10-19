Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! 3 aylık hamile Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti sosyal medyadan böyle duyurdu

Eylül ayında Roma'da nikah masasına oturan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti, hayatının en mutlu günlerini yaşıyor. Son olarak Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, bebeklerinin cinsiyetini duyurdu.