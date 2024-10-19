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Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! 3 aylık hamile Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti sosyal medyadan böyle duyurdu

Eylül ayında Roma'da nikah masasına oturan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti, hayatının en mutlu günlerini yaşıyor. Son olarak Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, bebeklerinin cinsiyetini duyurdu.

Giriş Tarihi: 19.10.2024 14:05 Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 14:15
Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! 3 aylık hamile Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti sosyal medyadan böyle duyurdu

Kaan Yıldırım, geçtiğimiz yıl İngiltere, Cambridge'de Pınar Deniz'e evlenme teklifi etmiş ve "evet" yanıtını almıştı.

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! 3 aylık hamile Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti sosyal medyadan böyle duyurdu

'EVET EVLENİYORUZ"

Uzun süredir kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Pınar Deniz, geçtiğimiz hafta evleneceklerini "Şimdi şöyle, bütün yaz boyunca 'evleniyor evleniyor' yazdınız, evet evleniyoruz" sözleriyle doğrulamıştı.

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! 3 aylık hamile Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti sosyal medyadan böyle duyurdu

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, İtalya'nın başkenti Roma'da sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi.

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! 3 aylık hamile Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti sosyal medyadan böyle duyurdu

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenledikleri sade bir tören ile dünyaevine giren çift uzun süre magazin manşetlerinde yerini aldı.

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu! 3 aylık hamile Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti sosyal medyadan böyle duyurdu

Deniz nikahtan kısa süsre sonra Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede karnını tutarak verdiği poz ile hamileliğini ilk kez duyurdu.

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