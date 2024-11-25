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"Beğenmediğin Halil şimdi fena Feriha" Adını Feriha Koydum'un Halil'i ağızları açık bıraktı!

Sevilen oyuncu Hazal Kaya'nın kariyerlerinde büyük bir sıçrama yaşadığı dizi Adını Feriha Koydum hala tekrarları ile izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. Hazal Kaya le Çağatay Ulusoy'un boşrol olduğu; zengin erkek, fakir kız konulu "Adını Feriha Koydum" dizisi karakterleri aradan geçen yıllarda nasıl değişti? Adını Feriha Koydum oyuncularının son halleri merak ediliyor. Bunlardan biri de Adını Feriha Koydum'un Halil'i Ufuk Tan Altunkaya. "Beğenmediğin çocuğa dön bir bak Feriha" yorumları yağan Ufuk Tan Altunkaya'nın değişimi dikkat çekiyor...