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"Beğenmediğin Halil şimdi fena Feriha" Adını Feriha Koydum'un Halil'i ağızları açık bıraktı!

Sevilen oyuncu Hazal Kaya'nın kariyerlerinde büyük bir sıçrama yaşadığı dizi Adını Feriha Koydum hala tekrarları ile izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. Hazal Kaya le Çağatay Ulusoy'un boşrol olduğu; zengin erkek, fakir kız konulu "Adını Feriha Koydum" dizisi karakterleri aradan geçen yıllarda nasıl değişti? Adını Feriha Koydum oyuncularının son halleri merak ediliyor. Bunlardan biri de Adını Feriha Koydum'un Halil'i Ufuk Tan Altunkaya. "Beğenmediğin çocuğa dön bir bak Feriha" yorumları yağan Ufuk Tan Altunkaya'nın değişimi dikkat çekiyor...

Giriş Tarihi: 25.11.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 09:51
Beğenmediğin Halil şimdi fena Feriha Adını Feriha Koydum’un Halil’i ağızları açık bıraktı!

Başrollerinde Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un olduğu, Adını Feriha Koydum dizisi Türk televizyolarında en çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor.

Beğenmediğin Halil şimdi fena Feriha Adını Feriha Koydum’un Halil’i ağızları açık bıraktı!

Dizide Feriha ile zorla evlenmeye çalışan ve hatta ölümüne neden olan Halil karakterine hayat veren Ufuk Tan Altunkaya'nın son hali herkesi şaşırttı.

Beğenmediğin Halil şimdi fena Feriha Adını Feriha Koydum’un Halil’i ağızları açık bıraktı!

Dizide silik bir kraktere hayat veren oyuncu, şimdilerde yakışıklılığıyla beğeni topluyor.

Beğenmediğin Halil şimdi fena Feriha Adını Feriha Koydum’un Halil’i ağızları açık bıraktı!

Altunkaya şimdilerde, baba olmuş, eşiyle mütevazı hayatında mutlu mesut yaşam sürmekte.

Beğenmediğin Halil şimdi fena Feriha Adını Feriha Koydum’un Halil’i ağızları açık bıraktı!

Yakışıklı oyuncu şimdilerde tiyatroya yönelmiş ve bunun yanında yönetmen ve yapımcılık görevlerini de üstleniyor.

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