"Beğenmediğin Halil'e dön de bak Feriha" Adını Feriha Koydum'un Halil'i değişimiyle şaşırttı! İşte son hali...

Sevilen oyuncular Hazal Kaya ile Çağatay Ulusoy'un kariyerlerinde büyük bir sıçrama yaşadıkları dizi Adını Feriha Koydum hala tekrarları ile büyük ilgi görüyor. Peki zengin erkek, fakir kız konulu "Adını Feriha Koydum" dizisi karakterleri aradan geçen yıllarda nasıl değişti? Adını Feriha Koydum oyuncularının son halleri merak ediliyor. Bunlardan biri de Adını Feriha Koydum'un Halil'i Ufuk Tan Altunkaya. Oyuncunun değişimini görenler "Beğenmediğin çocuğa dön bir bak Feriha" demeden edemiyor. İşte Adını Feriha Koydum'un Halil'i Ufuk Tan Altunkaya'nın son hali...