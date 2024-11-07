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Behzat Uygur'dan kendi adını taşıyan müzisyen oğluna duygusal kutlama! Nostaljik baba-oğul karesine beğeni yağdı!

Merhum tiyatrocu Nejat Uygur'un kendi gibi ünlü oğlu Behzat Uygur, Çiğdem Uygur ile 34 yıldır mutlu bir evlilik sürdürüyor. Bu evlilikten iki oğulları olan çift aile hayatlarıyla parmakla gösteriliyorlar. Peki Behzat Uygur'un oğullarının da en az kendisi kadar ünlü olduğunu biliyor muydunuz? Behzat Uygur'un babasının adını verdiği küçük oğlu Nejat Uygur yıldızı parlayan bir oyuncu iken kendi adını taşıyan büyük oğlu Behzat Uygur ise müzisyen. Behzat Uygur son olarak sosyal medya hesabından müzisyen oğlu Behzat'ın doğum gününü nostaljik kare ile kutladı. İşte Behzat Uygur'un beğeni yağan paylaşımı...

Giriş Tarihi: 07.11.2024 09:02 Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 09:14
Behzat Uygur’dan kendi adını taşıyan müzisyen oğluna duygusal kutlama! Nostaljik baba-oğul karesine beğeni yağdı!

Behzat Uygur ile Çiğdem Uygur 1990 yılında nikah masasına oturmuştu. Behzat Uygur ile Çiğdem Uygur'un mutlu evliliklerinden iki çocuğu bulunuyor.

Behzat Uygur’dan kendi adını taşıyan müzisyen oğluna duygusal kutlama! Nostaljik baba-oğul karesine beğeni yağdı!

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, zaman zaman sosyal medyadan paylaşımda bulunuyor.

Behzat Uygur’dan kendi adını taşıyan müzisyen oğluna duygusal kutlama! Nostaljik baba-oğul karesine beğeni yağdı!

Usta tiyatrocu Nejat Uygur'un kendi gibi tiyatro sanatçısı oğlu Behzat Uygur ile eşi Çiğdem Uygur evliliklerinde 34 yılı çoktan geride bıraktı.

Behzat Uygur’dan kendi adını taşıyan müzisyen oğluna duygusal kutlama! Nostaljik baba-oğul karesine beğeni yağdı!

Behzat Uygur, evlilik yıl dönümlerini bu kareler ile kutlamış "İyi ki canım, karım, sevgilim ve en iyi dostumsun. 34 yılı geride bıraktık, sonsuz yıllara…" notu da eklemeyi ihmal etmemişti.

Behzat Uygur’dan kendi adını taşıyan müzisyen oğluna duygusal kutlama! Nostaljik baba-oğul karesine beğeni yağdı!

Peki Behzat Uygur'un oğullarının da en az kendisi kadar ünlü olduğunu biliyor muydunuz?

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