Belediye başkanı ağzından kaçırdı: Taylor Swift’in mega düğün planı ortaya çıktı! Seçilen mekan dünya gündemine oturdu

Hayranlarının ve paparazzilerin attığı her adımı saniye saniye izlediği, dünyanın en göz önündeki kadınlarından biri olan Swift için "mahremiyet", herhangi bir görsel estetikten çok daha büyük bir öncelik taşıyor. Özel etkinlikler için 19.500 kişilik devasa bir kapasite sunan arena, dışarıdan adeta aşılamaz, güvenli bir kale işlevi görerek ünlü çifte aradıkları o mükemmel korunaklı alanı tahsis ediyor.