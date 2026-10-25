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Bengü'den yıllar sonra gelen 'Doktorlar' itirafı! Ela karakteri ilk ona gitmiş: Geri çevirme nedeni bakın ne olmuş...
Bengü'den yıllar sonra gelen 'Doktorlar' itirafı! Ela karakteri ilk ona gitmiş: Geri çevirme nedeni bakın ne olmuş...
Bir dönemin reyting rekortmeni yapımı Doktorlar, Bengü'nün yıllar sonra yaptığı sürpriz açıklamayla yeniden gündeme geldi. Bengü, Ela karakterinin aslında ilk kendisine teklif edildiğini belirtirken, bu rolü neden kabul etmediğini de tüm detaylarıyla anlattı.
Giriş Tarihi: 25.10.2026 14:24
Güncelleme Tarihi: 25.10.2026 14:37