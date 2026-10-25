Bengü’den yıllar sonra gelen ’Doktorlar’ itirafı! Ela karakteri ilk ona gitmiş: Geri çevirme nedeni bakın ne olmuş...

"BEN YAPAMAM DEDİM, BARİ ŞARKIYI SÖYLEYEYİM"

Ünlü şarkıcı, oyunculuk teklifi karşısında hissettiklerini ve kararını şu sözlerle dile getirdi: "Ben dedim ki ben yapamam. Bari şarkıyı söyleyeyim dedim." O dönemin televizyon dünyasında ünlü isimlerin birlikte seçmelere gittiği bir süreç olduğunu belirten Bengü, "Ben yani yapamam dedim. Bu arada hakikaten yapamazdım yani" diyerek kararının arkasında durdu.