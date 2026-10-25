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Bengü'den yıllar sonra gelen 'Doktorlar' itirafı! Ela karakteri ilk ona gitmiş: Geri çevirme nedeni bakın ne olmuş...

Bir dönemin reyting rekortmeni yapımı Doktorlar, Bengü'nün yıllar sonra yaptığı sürpriz açıklamayla yeniden gündeme geldi. Bengü, Ela karakterinin aslında ilk kendisine teklif edildiğini belirtirken, bu rolü neden kabul etmediğini de tüm detaylarıyla anlattı.

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Giriş Tarihi: 25.10.2026 14:24 Güncelleme Tarihi: 25.10.2026 14:37
Bengü’den yıllar sonra gelen ’Doktorlar’ itirafı! Ela karakteri ilk ona gitmiş: Geri çevirme nedeni bakın ne olmuş...

Türk pop müzik dünyasının başarılı isimleri arasında yer alan ve sevilen şarkılarıyla tanınan Bengü, katıldığı bir YouTube programında yıllar öncesine ait dikkat çekici bir itirafta bulundu.

Bengü’den yıllar sonra gelen ’Doktorlar’ itirafı! Ela karakteri ilk ona gitmiş: Geri çevirme nedeni bakın ne olmuş...

Başarılı sanatçının geçmişe dair yaptığı bu açıklamalar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Bengü’den yıllar sonra gelen ’Doktorlar’ itirafı! Ela karakteri ilk ona gitmiş: Geri çevirme nedeni bakın ne olmuş...

"NEREDEYSE BEN OYNAYACAKTIM"

Bengü, katıldığı programdaki sohbet sırasında Doktorlar dizisinde neredeyse kendisinin oynayacağını belirterek herkesi şaşırttı.

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Bengü’den yıllar sonra gelen ’Doktorlar’ itirafı! Ela karakteri ilk ona gitmiş: Geri çevirme nedeni bakın ne olmuş...

Efsane yapım için o dönem seçmelere kadar gittiğini anlatan ünlü şarkıcı, rolün kendisine göre olmadığını fark ettiğini ifade etti.

Bengü’den yıllar sonra gelen ’Doktorlar’ itirafı! Ela karakteri ilk ona gitmiş: Geri çevirme nedeni bakın ne olmuş...

"BEN YAPAMAM DEDİM, BARİ ŞARKIYI SÖYLEYEYİM"

Ünlü şarkıcı, oyunculuk teklifi karşısında hissettiklerini ve kararını şu sözlerle dile getirdi: "Ben dedim ki ben yapamam. Bari şarkıyı söyleyeyim dedim." O dönemin televizyon dünyasında ünlü isimlerin birlikte seçmelere gittiği bir süreç olduğunu belirten Bengü, "Ben yani yapamam dedim. Bu arada hakikaten yapamazdım yani" diyerek kararının arkasında durdu.

Bengü’den yıllar sonra gelen ’Doktorlar’ itirafı! Ela karakteri ilk ona gitmiş: Geri çevirme nedeni bakın ne olmuş...

"AĞLA KALBİM" ŞARKISIYLA DİZİDE YER ALDI

Dizide oynamasa da projeden tamamen uzak kalmayan Bengü, o dönem sevilen şarkısı 'Ağla Kalbim'i seslendirdi. "Aynen öyle oldu. Oynayamazdım zaten" diyen başarılı sanatçı, yıllar sonra yaptığı bu tercihten hiçbir zaman pişman olmadığını vurguladı.

Bengü’den yıllar sonra gelen ’Doktorlar’ itirafı! Ela karakteri ilk ona gitmiş: Geri çevirme nedeni bakın ne olmuş...

Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Bengü, son zamanlarda özel hayatıyla olduğu kadar görünümündeki değişimle de gündemde.

Bengü’den yıllar sonra gelen ’Doktorlar’ itirafı! Ela karakteri ilk ona gitmiş: Geri çevirme nedeni bakın ne olmuş...

"ESTETİK KONUŞMAYALIM, ÇOK SİNİRİM BOZULUYOR"

Geçtiğimiz aylarda bir etkinlikte objektiflere takılan ünlü şarkıcı, hakkında çıkan estetik iddialarına isyan ederek dert yandı: "Vallahi billahi hiçbir şey yapmıyorum. Estetik konuşmayalım, çok sinirim bozuluyor artık. Dolgu zamanında yaptırdım ama son 3 senedir bir şey yapmıyorum."

Bengü’den yıllar sonra gelen ’Doktorlar’ itirafı! Ela karakteri ilk ona gitmiş: Geri çevirme nedeni bakın ne olmuş...

Estetik müdahalelerle yıllar içindeki görünümleri değişen ünlü isimler, geçirdikleri dönüşümle dikkat çekiyor. Bakın o listede kimler var...

GÜLŞAH SARAÇOĞLU

Bengü’den yıllar sonra gelen ’Doktorlar’ itirafı! Ela karakteri ilk ona gitmiş: Geri çevirme nedeni bakın ne olmuş...

GÜLŞAH SARAÇOĞLU

Bengü’den yıllar sonra gelen ’Doktorlar’ itirafı! Ela karakteri ilk ona gitmiş: Geri çevirme nedeni bakın ne olmuş...

GÜLŞAH SARAÇOĞLU

Bengü’den yıllar sonra gelen ’Doktorlar’ itirafı! Ela karakteri ilk ona gitmiş: Geri çevirme nedeni bakın ne olmuş...

ÇİŞİL ORAL

Bengü’den yıllar sonra gelen ’Doktorlar’ itirafı! Ela karakteri ilk ona gitmiş: Geri çevirme nedeni bakın ne olmuş...

SILA TÜRKOĞLU

Bengü’den yıllar sonra gelen ’Doktorlar’ itirafı! Ela karakteri ilk ona gitmiş: Geri çevirme nedeni bakın ne olmuş...

SILA TÜRKOĞLU

Bengü’den yıllar sonra gelen ’Doktorlar’ itirafı! Ela karakteri ilk ona gitmiş: Geri çevirme nedeni bakın ne olmuş...

HİLAL ALTINBİLEK

Bengü’den yıllar sonra gelen ’Doktorlar’ itirafı! Ela karakteri ilk ona gitmiş: Geri çevirme nedeni bakın ne olmuş...

HİLAL ALTINBİLEK

Bengü’den yıllar sonra gelen ’Doktorlar’ itirafı! Ela karakteri ilk ona gitmiş: Geri çevirme nedeni bakın ne olmuş...

HİLAL ALTINBİLEK

Bengü’den yıllar sonra gelen ’Doktorlar’ itirafı! Ela karakteri ilk ona gitmiş: Geri çevirme nedeni bakın ne olmuş...

ŞARKICI HADİSE

Bengü’den yıllar sonra gelen ’Doktorlar’ itirafı! Ela karakteri ilk ona gitmiş: Geri çevirme nedeni bakın ne olmuş...

ŞARKICI HADİSE

Bengü’den yıllar sonra gelen ’Doktorlar’ itirafı! Ela karakteri ilk ona gitmiş: Geri çevirme nedeni bakın ne olmuş...

ŞARKICI HADİSE

Bengü’den yıllar sonra gelen ’Doktorlar’ itirafı! Ela karakteri ilk ona gitmiş: Geri çevirme nedeni bakın ne olmuş...

ŞARKICI HADİSE

Bengü’den yıllar sonra gelen ’Doktorlar’ itirafı! Ela karakteri ilk ona gitmiş: Geri çevirme nedeni bakın ne olmuş...

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

Bengü’den yıllar sonra gelen ’Doktorlar’ itirafı! Ela karakteri ilk ona gitmiş: Geri çevirme nedeni bakın ne olmuş...

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

Bengü’den yıllar sonra gelen ’Doktorlar’ itirafı! Ela karakteri ilk ona gitmiş: Geri çevirme nedeni bakın ne olmuş...

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

Bengü’den yıllar sonra gelen ’Doktorlar’ itirafı! Ela karakteri ilk ona gitmiş: Geri çevirme nedeni bakın ne olmuş...

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL