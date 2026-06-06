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"Beni Aldattın" diyerek 90'lara damga vurmuştu: 61 yaşındaki Asya'yı bir de şimdi görün! "20'liklere taş çıkartıyor"

Türkçe popun altın çağı sayılan 90'lara "Beni Aldattın" hitiyle adını altın harflerle yazdıran Asya, verdiği uzun arayı görkemli bir şekilde sonlandırıyor! Zamana teğet geçen duru güzelliğiyle sosyal medyada büyük yankı uyandıran başarılı yorumcu, son kareleriyle takipçilerine adeta zaman tünelinde bir yolculuk yaşattı. İçindeki sanat aşkının hiç sönmediğini gözler önüne seren yepyeni çalışmalarıyla sessizliğini bozan efsane isim, müzik dünyasına ne kadar tutkuyla bağlı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Giriş Tarihi: 06.06.2026 07:30
Beni Aldattın diyerek 90’lara damga vurmuştu: 61 yaşındaki Asya’yı bir de şimdi görün! 20’liklere taş çıkartıyor

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Asya, gerçek adıyla Tülay Keçialan, 1 Mart 1965'te Eskişehir'de dünyaya geldi.

1990'ların duygusal pop müziğinin sembollerinden biri haline gelen Asya, Nilüfer'in desteğiyle başladığı profesyonel müzik yolculuğunu, yıllar içinde unutulmaz hitlerle taçlandırdı.

Beni Aldattın diyerek 90’lara damga vurmuştu: 61 yaşındaki Asya’yı bir de şimdi görün! 20’liklere taş çıkartıyor

MÜZİĞE ESKİŞEHİR'DE BAŞLADI

Ahmet ve Şencan Keçialan çiftinin kızı olarak doğan Asya'nın müzik tutkusunun temelleri, Eskişehir'deki çocukluk yıllarında atıldı. Ortaokul döneminde Eskişehir Halk Eğitim Merkezi'nde müzik eğitimi aldı ve Ahmet Kanatlı Lisesi yıllarında Milliyet Gazetesi Liseler Arası Müzik Yarışması'nda Türk Halk Müziği dalında birincilik kazandı.

Beni Aldattın diyerek 90’lara damga vurmuştu: 61 yaşındaki Asya’yı bir de şimdi görün! 20’liklere taş çıkartıyor

Liseden sonra Bodrum'da sahne almaya başlayan genç sanatçı, o dönemde Tülay Saygın adını kullanıyordu. Ünlü müzisyen İlhan Feyman'ın davetiyle Ankara'ya taşınarak profesyonel müzik hayatına adım attı.

1980'li yıllarda Grup Angora'nın solisti olarak otellerin roof barlarında İngilizce repertuvarıyla sahne aldı ve TRT Ankara'da yayımlanan çocuk programlarında müzik yaptı.

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Beni Aldattın diyerek 90’lara damga vurmuştu: 61 yaşındaki Asya’yı bir de şimdi görün! 20’liklere taş çıkartıyor

EUROVİSİON VE NİLÜFER DÖNEMİ

1990 yılında Eurovision Türkiye Finali'ne "Zamanda Gezinti" adlı şarkıyla katılan Tülay Saygın, aynı sahneyi Sertab Erener, İzel, Fatih Erkoç gibi önemli isimlerle paylaştı. Her ne kadar yarışmayı kazanamasa da performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Beni Aldattın diyerek 90’lara damga vurmuştu: 61 yaşındaki Asya’yı bir de şimdi görün! 20’liklere taş çıkartıyor

Bu performansı izleyen Nilüfer, genç sanatçının sesine hayran kaldı ve onu vokalist olarak ekibine dahil etti. Dört yıl boyunca Nilüfer'e sahnede ve albümlerinde eşlik eden Asya, bu dönemde müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edindi.

1992 yılında İstanbul Beyaz Güvercin Müzik Yarışması'nda "Haykır Sevda Dağlarına" adlı şarkısıyla birincilik kazanan sanatçı, adını geniş kitlelere duyurdu.

Beni Aldattın diyerek 90’lara damga vurmuştu: 61 yaşındaki Asya’yı bir de şimdi görün! 20’liklere taş çıkartıyor

Asya İsmiyle Parlayan Yıldız

1994 yılında Nilüfer'in prodüktörlüğünde yayımlanan "Asya" albümüyle sahne adını değiştiren sanatçı, "Vurulmuşum Sana", "Yoksun Sen" ve "Romantik Aşk" gibi şarkılarla 90'ların en popüler kadın vokallerinden biri oldu.

Beni Aldattın diyerek 90’lara damga vurmuştu: 61 yaşındaki Asya’yı bir de şimdi görün! 20’liklere taş çıkartıyor

1996'da çıkan ikinci albümünde yer alan "Beni Aldattın" büyük bir hit haline geldi. 1999'da yayımladığı "Masum" albümü, sanatçının olgun dönemine geçişini simgeledi. Aynı yıllarda iş insanı Şevki Kaygusuz ile evlenen Asya'nın bu evlilikten Aslı adında bir kızı dünyaya geldi.

Beni Aldattın diyerek 90’lara damga vurmuştu: 61 yaşındaki Asya’yı bir de şimdi görün! 20’liklere taş çıkartıyor

2000'lerden Günümüze: İşte Son Hali!

2002'de "Dönmem Yolumdan", 2007'de ise "Aşktır Beni Güzel Yapan" albümlerini çıkaran Asya, söz yazarlığı yönünü de ön plana çıkardı. 2014 tarihli "Aşk İz Bırakır" albümüyle müzikteki kalıcı yerini pekiştirdi.

Beni Aldattın diyerek 90’lara damga vurmuştu: 61 yaşındaki Asya’yı bir de şimdi görün! 20’liklere taş çıkartıyor

Son yıllarda müzik üretimine tekli formatında devam eden sanatçı, 2020'de "Unutup Gitti", 2022'de "Bizim Hikayemiz", 2025'te ise "Hatıran Yeter" ve Ege ile birlikte "Yalan Oldu" şarkılarını dinleyicilerle buluşturdu.

Beni Aldattın diyerek 90’lara damga vurmuştu: 61 yaşındaki Asya’yı bir de şimdi görün! 20’liklere taş çıkartıyor

90'LARA DAMGA VURMUŞ BİR DİĞER İSİM: FERDA ANIL YARKIN

21 Ağustos 1970 doğumlu sanatçı, müzikle iç içe bir ailede büyüdü. Babası Deniz Astsubayı ve bestekâr Kamuran Yarkın, ağabeyleri Ferruh ve Fahrettin Yarkın ise "Yarkın Ritm Grubu"nun kurucularındandı.

Beni Aldattın diyerek 90’lara damga vurmuştu: 61 yaşındaki Asya’yı bir de şimdi görün! 20’liklere taş çıkartıyor

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü mezunu olan Yarkın, akademik müzik eğitimini pop sahnesine taşıyarak duygusal melodilerle modern tınıları birleştirdi.

Beni Aldattın diyerek 90’lara damga vurmuştu: 61 yaşındaki Asya’yı bir de şimdi görün! 20’liklere taş çıkartıyor

Ferda Anıl Yarkın, 1993 yılında yayımladığı "Aşkın Yetmez" albümüyle çıkış yaptı. Ancak asıl patlamasını, 1996'da piyasaya sürdüğü "Sonuna Kadar" albümüyle yaşadı. Siyah kıyafetleri, sade ama etkileyici tarzı ve derin duygular barındıran sözleriyle dönemin en popüler erkek vokallerinden biri haline geldi.

Beni Aldattın diyerek 90’lara damga vurmuştu: 61 yaşındaki Asya’yı bir de şimdi görün! 20’liklere taş çıkartıyor

Ancak 1999'da çıkan "Unuttum Sanma" albümü, deprem dönemine denk geldiği için beklenen ilgiyi görmedi ve sanatçı müzikten bir süre uzaklaştı.

Beni Aldattın diyerek 90’lara damga vurmuştu: 61 yaşındaki Asya’yı bir de şimdi görün! 20’liklere taş çıkartıyor

İŞTE ÜNLÜ ŞARKICININ SON HALİ!

Yedi yıllık bir aranın ardından, 2006'da "Ayrılmayalım" albümüyle yeniden müzikseverlerle buluştu. Ardından televizyon projelerinde de yer alan sanatçı, "Şarkı Söylemek Lazım" ve "Korolar Çarpışıyor" gibi yarışma programlarında jüri ve koro şefi olarak ekranlara geldi.

Beni Aldattın diyerek 90’lara damga vurmuştu: 61 yaşındaki Asya’yı bir de şimdi görün! 20’liklere taş çıkartıyor

Geçtiğimiz yıllarda Metin Özülkü, Eda Özülkü ve Yeşim Salkım ile birlikte kurduğu "Çılgınlar Kulübü" projesiyle yeniden sahnelerde boy gösteren Yarkın, 2019 yazında "Aramadın Aylardır" şarkısıyla nostalji rüzgârı estirmişti.

Beni Aldattın diyerek 90’lara damga vurmuştu: 61 yaşındaki Asya’yı bir de şimdi görün! 20’liklere taş çıkartıyor

Bugün hâlâ sahne çalışmalarına ve stüdyo projelerine devam eden Ferda Anıl Yarkın'ın son hali, hayranlarını şaşkına çevirdi. Sosyal medyada paylaşılan yeni fotoğrafları, "Yıllar ona zarafet katmış" ve "O sen misin, inanamadık!" yorumlarıyla gündem oldu. 90'ların romantik sesi Ferda Anıl Yarkın, zamana meydan okuyan duruşuyla hâlâ kalplerde özel bir yer tutuyor.

Beni Aldattın diyerek 90’lara damga vurmuştu: 61 yaşındaki Asya’yı bir de şimdi görün! 20’liklere taş çıkartıyor

TÜRKİYE'NİN BAMBİ'Sİ BURÇİN ORHON'U GÖRDÜNÜZ MÜ?

Türk dans ve sahne sanatlarının önemli isimlerinden Burçin Orhon, uzun yıllardır hem dans dünyasında hem de oyunculuk kariyerinde adından söz ettiriyor. 17 Mart 1962 doğumlu olan Orhon, İstanbul'da dünyaya gelmiştir ve sanata olan ilgisi çok küçük yaşlarda başlamıştır.

Beni Aldattın diyerek 90’lara damga vurmuştu: 61 yaşındaki Asya’yı bir de şimdi görün! 20’liklere taş çıkartıyor

KÜÇÜK YAŞTA BAŞLAYAN BALE EĞİTİMİ

Burçin Orhon, sadece 3,5 yaşındayken klasik bale eğitimine başlamıştır. Dansa olan tutkusu, ilerleyen yıllarda onun profesyonel bir sanatçı olarak yetişmesine olanak tanımıştır.

Beni Aldattın diyerek 90’lara damga vurmuştu: 61 yaşındaki Asya’yı bir de şimdi görün! 20’liklere taş çıkartıyor

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'na devam ederek sahne sanatlarındaki bilgisini derinleştirmiştir. Mezuniyetinin ardından Devlet Balesi'nde görev almış ve Türk dans dünyasında adını sağlam bir şekilde duyurmuştur.

Beni Aldattın diyerek 90’lara damga vurmuştu: 61 yaşındaki Asya’yı bir de şimdi görün! 20’liklere taş çıkartıyor

Orhon'un özel hayatı da sanat kariyeri kadar ilgi çekicidir. 22 yaşındayken İrlandalı şarkıcı Johnny Logan ile uzun soluklu bir ilişki yaşamıştır. Bu ilişkiden 1988 yılında Ece Robyn adını verdiği bir kızı dünyaya gelmiştir.

Beni Aldattın diyerek 90’lara damga vurmuştu: 61 yaşındaki Asya’yı bir de şimdi görün! 20’liklere taş çıkartıyor

Daha sonra 23 Aralık 1995'te Türk oyuncu Süheyl Uygur ile evlenmiş ve çiftin Lara Zeynep ve Ayşe Alkış adında iki kızı olmuştur. Orhon, hem iş hem de özel hayatında dengeli bir yaşam sürdürmeyi başarmıştır.

Beni Aldattın diyerek 90’lara damga vurmuştu: 61 yaşındaki Asya’yı bir de şimdi görün! 20’liklere taş çıkartıyor

2007 yılında Burçin Orhon, kendi adını taşıyan "Burçin Orhon Dans Akademisi"ni açarak öğrenci yetiştirmeye başlamıştır.

Beni Aldattın diyerek 90’lara damga vurmuştu: 61 yaşındaki Asya’yı bir de şimdi görün! 20’liklere taş çıkartıyor

Dans akademisi, genç yeteneklerin yetişmesinde önemli bir merkez haline gelmiş ve Orhon, eğitmen olarak tecrübelerini yeni nesillerle paylaşmıştır. Akademi, klasik baleden modern dansa kadar geniş bir yelpazede eğitim vermektedir.

Beni Aldattın diyerek 90’lara damga vurmuştu: 61 yaşındaki Asya’yı bir de şimdi görün! 20’liklere taş çıkartıyor

SAĞLIK MÜCADELESİ VE MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATI

Son yıllarda çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden Orhon, kilolarıyla da dikkat çekmiştir. Ağırlığı 106 kiloya kadar çıkan sanatçı, mide küçültme ameliyatı olmaya karar vermiştir.

Beni Aldattın diyerek 90’lara damga vurmuştu: 61 yaşındaki Asya’yı bir de şimdi görün! 20’liklere taş çıkartıyor

Ameliyat sonrası 23 kilo veren Burçin Orhon, sosyal medya üzerinden eski ve yeni halini paylaşmış ve "O kadar kilonuz yoktu canım, boşuna ameliyat oldunuz diyenlere selam olsun" diyerek takipçileriyle deneyimlerini samimi bir şekilde paylaşmıştır. Bu paylaşım, birçok kişi tarafından büyük ilgi görmüştür.