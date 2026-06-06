"Beni Aldattın" diyerek 90'lara damga vurmuştu: 61 yaşındaki Asya'yı bir de şimdi görün! "20'liklere taş çıkartıyor"

Türkçe popun altın çağı sayılan 90'lara "Beni Aldattın" hitiyle adını altın harflerle yazdıran Asya, verdiği uzun arayı görkemli bir şekilde sonlandırıyor! Zamana teğet geçen duru güzelliğiyle sosyal medyada büyük yankı uyandıran başarılı yorumcu, son kareleriyle takipçilerine adeta zaman tünelinde bir yolculuk yaşattı. İçindeki sanat aşkının hiç sönmediğini gözler önüne seren yepyeni çalışmalarıyla sessizliğini bozan efsane isim, müzik dünyasına ne kadar tutkuyla bağlı olduğunu bir kez daha kanıtladı.