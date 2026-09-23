Trend Galeri Trend Magazin 'Beni öyle görmesinler' dedi, ödül törene katılmadı! Yeşilçam'ın 'Kötü Kadını' olarak bilinen Suzan Avcı’nın son hali ortaya çıktı!

"Beni öyle görmesinler" dedi, ödül törene katılmadı! Yeşilçam'ın 'Kötü Kadını' olarak bilinen Suzan Avcı’nın son hali ortaya çıktı!

Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde Onur Ödülü alan usta oyuncu Suzan Avcı, törene katılamama sebebini kızı Binnaz Avcı aracılığıyla paylaştı. Törene tekerlekli sandalye ile gelmek istemediğini belirten 88 yaşındaki sanatçı, ödülü eline ulaştıktan sonra yayınladığı teşekkür videosuyla sevenlerine seslendi.

Giriş Tarihi: 23.09.2026 15:58 Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 16:07
Beni öyle görmesinler dedi, ödül törene katılmadı! Yeşilçam’ın ’Kötü Kadını’ olarak bilinen Suzan Avcı’nın son hali ortaya çıktı!
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Yeşilçam'ın unutulmaz kötü kadın karakterlerinden biri olan Suzan Avcı, en az iyiler kadar hafızalarda derin iz bıraktı.

Beni öyle görmesinler dedi, ödül törene katılmadı! Yeşilçam’ın ’Kötü Kadını’ olarak bilinen Suzan Avcı’nın son hali ortaya çıktı!

1937 doğumlu Suzan Avcı, Bursalı Tatar kökenli bir ailenin çocuğuydu. Babasını kaybettikten sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti ve genç yaşta hayatın yükünü omuzladı. Geçim sıkıntısı nedeniyle bir tekstil fabrikasında çalışarak ailesine destek oldu.

Beni öyle görmesinler dedi, ödül törene katılmadı! Yeşilçam’ın ’Kötü Kadını’ olarak bilinen Suzan Avcı’nın son hali ortaya çıktı!

Henüz 13 yaşındayken bir derginin düzenlediği güzellik yarışmasında dikkat çeken Suzan Avcı, annesinin karşı çıkması nedeniyle oyunculuğa adım atamadı.

Beni öyle görmesinler dedi, ödül törene katılmadı! Yeşilçam’ın ’Kötü Kadını’ olarak bilinen Suzan Avcı’nın son hali ortaya çıktı!

Ancak tutkusu ağır bastı ve zamanla Yeşilçam'ın en ikonik "kötü kalpli kadın" rollerine hayat veren yıldızlardan biri haline geldi. Sert bakışları, çarpıcı güzelliği ve etkileyici oyunculuğuyla hafızalara kazınan Suzan Avcı, Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Beni öyle görmesinler dedi, ödül törene katılmadı! Yeşilçam’ın ’Kötü Kadını’ olarak bilinen Suzan Avcı’nın son hali ortaya çıktı!

Uzun yıllardır gözlerden uzak sakin bir yaşam sürdüren usta sanatçı, Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde layık görüldüğü Onur Ödülü ile yeniden gündeme geldi.

Beni öyle görmesinler dedi, ödül törene katılmadı! Yeşilçam’ın ’Kötü Kadını’ olarak bilinen Suzan Avcı’nın son hali ortaya çıktı!

Geceye sağlık durumu nedeniyle katılamayan usta oyuncuyu törende kızı Binnaz Avcı temsil etti. Perihan Savaş'ın elinden Onur Ödülü'nü alan Binnaz Avcı, annesinin törene neden gelmediğini açıklarken gözyaşlarını tutamadı.

"Beni öyle görmesinler" dedi, ödül törene katılmadı! Yeşilçam'ın 'Kötü Kadını' olarak bilinen Suzan Avcı'nın son hali ortaya çıktı! | Video

Beni öyle görmesinler dedi, ödül törene katılmadı! Yeşilçam’ın ’Kötü Kadını’ olarak bilinen Suzan Avcı’nın son hali ortaya çıktı!

Sahnede duygusal anlar yaşayan Avcı, usta sanatçının kararını şu sözlerle aktardı:

"Annem tekerlekli sandalyeyle gelmek istemedi. 'Beni en son gördükleri halimle hatırlasınlar' dedi."

Beni öyle görmesinler dedi, ödül törene katılmadı! Yeşilçam’ın ’Kötü Kadını’ olarak bilinen Suzan Avcı’nın son hali ortaya çıktı!

Törenin ardından usta oyuncu Suzan Avcı, ödülü eline ulaştıktan sonra kızının sosyal medya hesabı aracılığıyla bir teşekkür mesajı yayınlayarak kendisini bu ödüle layık görenlere ve sevenlerine seslendi.

Beni öyle görmesinler dedi, ödül törene katılmadı! Yeşilçam’ın ’Kötü Kadını’ olarak bilinen Suzan Avcı’nın son hali ortaya çıktı!

Şimdilerde sakin bir hayat süren Suzan Avcı gibi Türk Sineması'na damgasını vurup ardından izini kaybettiren başka ünlü isimler de bulunuyor.

Beni öyle görmesinler dedi, ödül törene katılmadı! Yeşilçam’ın ’Kötü Kadını’ olarak bilinen Suzan Avcı’nın son hali ortaya çıktı!

O isimlerden biri de Sertan Acar. Kendisi sinema kariyerini bırakıp bambaşka bir meslek seçti. Üstelik artık İstanbul'da değil, doğayla iç içe bir hayat sürüyor. Peki, bir zamanların ünlü yıldızı şimdi ne yapıyor? İşte yıllar sonra ortaya çıkan Sertan Acar'ın hikayesi…

Beni öyle görmesinler dedi, ödül törene katılmadı! Yeşilçam’ın ’Kötü Kadını’ olarak bilinen Suzan Avcı’nın son hali ortaya çıktı!

Türk sinemasının unutulmaz jönlerinden biri olan Sertan Acar, 70'li yıllarda "Ayşecik" serisinin yakışıklı oyuncusu olarak tanındı.

Beni öyle görmesinler dedi, ödül törene katılmadı! Yeşilçam’ın ’Kötü Kadını’ olarak bilinen Suzan Avcı’nın son hali ortaya çıktı!

Kısa süren sinema kariyerinde birçok iz bırakan rolde yer alan Acar, sadece 2,5 yıl içinde Yeşilçam'ın önemli yüzlerinden biri haline geldi. Ancak oyunculuğu bırakıp diş hekimliğine yönelen Acar, bugün Kerpe'de doğayla iç içe bir yaşam sürüyor.

Beni öyle görmesinler dedi, ödül törene katılmadı! Yeşilçam’ın ’Kötü Kadını’ olarak bilinen Suzan Avcı’nın son hali ortaya çıktı!

ŞÖHRETİN KAPILARI AÇILIYOR

Acar'ın sinema kariyerine başlaması adeta bir film senaryosunu andırıyor. Abisi Serkan Acar'ın, Ses Mecmuası'nın düzenlediği "En Yakışıklı Futbolcu" yarışmasını kazanmasıyla film yapımcılarının ilgisini çekmesi, bu süreci başlatan olay oldu.

Beni öyle görmesinler dedi, ödül törene katılmadı! Yeşilçam’ın ’Kötü Kadını’ olarak bilinen Suzan Avcı’nın son hali ortaya çıktı!

Serkan Acar'a gelen tekliflerin ardından, Zeynep Değirmencioğlu'nun karşısında oynayacak kişi olarak Sertan Acar'ın adı geçti. O dönemde Diş Hekimliği Fakültesi'nde okuyan Acar, Zeynep Değirmencioğlu'nun bir çay daveti sırasında denize düşmesi ve onu kurtarmasıyla yapımcıların radarına girdi.

Beni öyle görmesinler dedi, ödül törene katılmadı! Yeşilçam’ın ’Kötü Kadını’ olarak bilinen Suzan Avcı’nın son hali ortaya çıktı!

Ünlü yönetmen Aram Gülyüz'ün teklifiyle, deneme çekimine bile gerek kalmadan sinema macerası başlamış oldu.

Beni öyle görmesinler dedi, ödül törene katılmadı! Yeşilçam’ın ’Kötü Kadını’ olarak bilinen Suzan Avcı’nın son hali ortaya çıktı!

SİNEMA SETLERİNDE UNUTULMAZ ANILAR

Acar, ilk filmi "Bahar Çiçeği"nde Ediz Hun ve Zeynep Değirmencioğlu ile başrolü paylaştı. Oyunculuk konusunda deneyimi olmamasına rağmen, set arkadaşlarının büyük desteğini gördü.

Özellikle usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın derslerinde kendisine yardımcı olması, Acar için unutulmaz anılardan biri oldu. Sinema dünyasında hızla tanınan genç oyuncu, peş peşe filmler çekerek Yeşilçam'ın romantik jönlerinden biri haline geldi.

Beni öyle görmesinler dedi, ödül törene katılmadı! Yeşilçam’ın ’Kötü Kadını’ olarak bilinen Suzan Avcı’nın son hali ortaya çıktı!

ÜNİVERSİTE HAYATI VE ŞÖHRETİN ZORLUKLARI: İŞTE SERTAN ACAR'IN SON HALİ!

Sinemada parlaması, Acar'ın üniversite hayatını da derinden etkiledi. Makyajını çıkarmayı bilmediği için derslere makyajlı gitmesi ve kantinde herkesin ona dönüp bakması, onun için zaman zaman sıkıcı hale geldi.

Beni öyle görmesinler dedi, ödül törene katılmadı! Yeşilçam’ın ’Kötü Kadını’ olarak bilinen Suzan Avcı’nın son hali ortaya çıktı!

O dönemde İstanbul'un nüfusu az olduğu için insanlar vapurda bile kendisini tanıyordu. Kısa sürede gelen şöhret, Acar'ı bir noktada bunaltmaya başladı.

Beni öyle görmesinler dedi, ödül törene katılmadı! Yeşilçam’ın ’Kötü Kadını’ olarak bilinen Suzan Avcı’nın son hali ortaya çıktı!

BEYAZ PERDEDEN DİŞ HEKİMLİĞİNE

Sertan Acar, sinema kariyerine devam edebilecek fırsatlara sahip olmasına rağmen, diş hekimliğine olan ilgisini hiçbir zaman kaybetmedi.

Beni öyle görmesinler dedi, ödül törene katılmadı! Yeşilçam’ın ’Kötü Kadını’ olarak bilinen Suzan Avcı’nın son hali ortaya çıktı!

Sinema setleri ve diş hekimliği laboratuvarı arasında geçen yoğun günler nedeniyle büyük bir karar alarak sinemayı bıraktı. Son filmlerini tamamladıktan sonra tamamen hekimliğe odaklandı.

Beni öyle görmesinler dedi, ödül törene katılmadı! Yeşilçam’ın ’Kötü Kadını’ olarak bilinen Suzan Avcı’nın son hali ortaya çıktı!

KERPE'DE YENİ BİR HAYAT

Emekliliğe ayrıldıktan sonra doğayla iç içe bir yaşam kuran Acar, Kerpe'de "KerpeDiem" adını verdiği bir butik otel açtı.

Beni öyle görmesinler dedi, ödül törene katılmadı! Yeşilçam’ın ’Kötü Kadını’ olarak bilinen Suzan Avcı’nın son hali ortaya çıktı!

Aynı zamanda deniz kenarında bir kafe işletiyor ve kaz, hindi, tavuk gibi hayvanlarla doğal bir hayat sürdürüyor. Oğlu Yaman'ın müziğe olan ilgisinden bahseden Acar, onun sanatsal yönünün güçlü olduğunu söylüyor.

Beni öyle görmesinler dedi, ödül törene katılmadı! Yeşilçam’ın ’Kötü Kadını’ olarak bilinen Suzan Avcı’nın son hali ortaya çıktı!

ESKİ GÜNLERE DAİR HATIRALAR

Bazen eski filmlerini izlediğini belirten Acar, geçmişin İstanbul'unun bugünkünden çok farklı olduğunu dile getiriyor.

Beni öyle görmesinler dedi, ödül törene katılmadı! Yeşilçam’ın ’Kötü Kadını’ olarak bilinen Suzan Avcı’nın son hali ortaya çıktı!

Sinema dünyasına dair unutulmaz anılarını paylaşırken, bir Japon turistin film çekimi sırasında korkuya kapılmasını hâlâ gülerek hatırlıyor. Tekrar oyunculuk yapmayı düşünmediğini belirten Acar, doğayla iç içe yaşadığı hayatın kendisini çok mutlu ettiğini söylüyor.

Beni öyle görmesinler dedi, ödül törene katılmadı! Yeşilçam’ın ’Kötü Kadını’ olarak bilinen Suzan Avcı’nın son hali ortaya çıktı!

BİR DEĞİŞİM HİKAYESİ DE EMEL SAYIN'DAN!

Türk Sanat Müziği'nin efsanevi ismi ve Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Emel Sayın, yıllar içinde güzelliği ve zarafetiyle hayranlarının gönlünde taht kurdu.