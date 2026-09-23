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'Beni öyle görmesinler' dedi, ödül törene katılmadı! Yeşilçam'ın 'Kötü Kadını' olarak bilinen Suzan Avcı’nın son hali ortaya çıktı!
"Beni öyle görmesinler" dedi, ödül törene katılmadı! Yeşilçam'ın 'Kötü Kadını' olarak bilinen Suzan Avcı’nın son hali ortaya çıktı!
Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde Onur Ödülü alan usta oyuncu Suzan Avcı, törene katılamama sebebini kızı Binnaz Avcı aracılığıyla paylaştı. Törene tekerlekli sandalye ile gelmek istemediğini belirten 88 yaşındaki sanatçı, ödülü eline ulaştıktan sonra yayınladığı teşekkür videosuyla sevenlerine seslendi.
Giriş Tarihi: 23.09.2026 15:58
Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 16:07