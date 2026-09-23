"Beni öyle görmesinler" dedi, ödül törene katılmadı! Yeşilçam'ın 'Kötü Kadını' olarak bilinen Suzan Avcı’nın son hali ortaya çıktı!

O isimlerden biri de Sertan Acar. Kendisi sinema kariyerini bırakıp bambaşka bir meslek seçti. Üstelik artık İstanbul'da değil, doğayla iç içe bir hayat sürüyor. Peki, bir zamanların ünlü yıldızı şimdi ne yapıyor? İşte yıllar sonra ortaya çıkan Sertan Acar'ın hikayesi…