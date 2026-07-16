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"Beni yakalayamazsınız" demişti: Şarkıcı Elif Buse Doğan tekne tatilinde objektiflere yansıdı…
"Beni yakalayamazsınız" demişti: Şarkıcı Elif Buse Doğan tekne tatilinde objektiflere yansıdı…
"Samsak Döveci" şarkısıyla hafızalara kazınan ve Türk halk müziğinin sevilen ismi olan Elif Buse Doğan, "Beni yakalayamazsınız" iddiasını Göcek koylarında kaybetti. Teknede sakin dakikalar geçiren ünlü şarkıcının o halleri kameralara böyle yansıdı…
Giriş Tarihi: 16.07.2026 09:24
Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 09:32