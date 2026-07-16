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"Beni yakalayamazsınız" demişti: Şarkıcı Elif Buse Doğan tekne tatilinde objektiflere yansıdı…

"Samsak Döveci" şarkısıyla hafızalara kazınan ve Türk halk müziğinin sevilen ismi olan Elif Buse Doğan, "Beni yakalayamazsınız" iddiasını Göcek koylarında kaybetti. Teknede sakin dakikalar geçiren ünlü şarkıcının o halleri kameralara böyle yansıdı…

Giriş Tarihi: 16.07.2026 09:24 Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 09:32
Beni yakalayamazsınız demişti: Şarkıcı Elif Buse Doğan tekne tatilinde objektiflere yansıdı…

"Samsak Döveci" şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran Elif Buse Doğan, son dönemde çıkardığı projelerle ve yoğun konser takvimiyle müzik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Beni yakalayamazsınız demişti: Şarkıcı Elif Buse Doğan tekne tatilinde objektiflere yansıdı…

Popülerliğini koruyan ve kendine has tarzıyla dikkat çeken şarkıcı, yoğun geçen sezonun ardından şimdilerde dinlenme sürecine girdi.

Beni yakalayamazsınız demişti: Şarkıcı Elif Buse Doğan tekne tatilinde objektiflere yansıdı…

Yorgunluk atmak için tatil sezonunu açan Doğan, soluğu Muğla Göcek'te aldı. Hamam Koyu'nda demirli bir teknede sakinliğin tadını çıkaran, gün boyu güneşlenip kitap okuyan şarkıcı, sıcaktan bunalınca kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.

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Beni yakalayamazsınız demişti: Şarkıcı Elif Buse Doğan tekne tatilinde objektiflere yansıdı…

Tekneden denize atladığı anlar objektiflere yansıyan Elif Buse Doğan'ın bu görüntüleri, akıllara daha önce verdiği bir röportajı getirdi.

Beni yakalayamazsınız demişti: Şarkıcı Elif Buse Doğan tekne tatilinde objektiflere yansıdı…

Ünlü şarkıcı, basının tatil fotoğrafları hakkındaki soruları üzerine, "Bikini giyiyorum ama kimse çekemedi. Beni yakalayamazsınız" ifadelerini kullanmıştı.

Beni yakalayamazsınız demişti: Şarkıcı Elif Buse Doğan tekne tatilinde objektiflere yansıdı…

Habertürk'te yer alan habere göre, Göcek koylarında rahat tavırlarıyla dikkat çeken Doğan, bu kez kameralardan kaçamadı.

Beni yakalayamazsınız demişti: Şarkıcı Elif Buse Doğan tekne tatilinde objektiflere yansıdı…

Güçlü sesi ve duru güzelliğiyle adından söz ettiren Elif Buse Doğan, geçtiğimiz aylarda aşk hayatıyla gündeme gelmişti. Bir süredir kalbinin boş olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, samimi açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Gönlünü çalacak erkekte aradığı özellikleri tek tek sıralayan Doğan, nasıl birine aşık olacağını da ilk kez anlatmıştı. Elif Buse Doğan, "Hayatımda artık beni yoran değil, büyüten ilişkiler istiyorum. Sessizliği bile huzur olan insanlara ihtiyaç var" diyerek gönlünü çalacak kişide aradığı özellikleri söylemişti.

Beni yakalayamazsınız demişti: Şarkıcı Elif Buse Doğan tekne tatilinde objektiflere yansıdı…

"ÇİRKİN ADAM SEVİYORUM"

Oyuncu Burcu Özberk de geçen günlerde özel hayat açıklamasıyla adından söz ettirmişti.

'Güneşin Kızları', 'Afilli Aşk', 'Aşk Mantık İntikam' ve 'Şahane Damat' gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Burcu Özberk, son günlerde magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Beni yakalayamazsınız demişti: Şarkıcı Elif Buse Doğan tekne tatilinde objektiflere yansıdı…

"KALBİM SEVMEYE DE SEVİLMEYE DE HER ZAMAN AÇIK"

Kariyerindeki başarısına rağmen özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu, kısa süre önce yaptığı, "Benim romantik bir ilişkim olsa öyle gizli saklı bir şey yapmam. Kalbim sevmeye de sevilmeye de her zaman açık" sözleriyle yeni bir aşka yeşil ışık yakmıştı.

Beni yakalayamazsınız demişti: Şarkıcı Elif Buse Doğan tekne tatilinde objektiflere yansıdı…

Özberk, katıldığı bir YouTube programında aşk hayatına dair samimi açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü oyuncu, hayatındaki insanlara karşı bazen aniden mesafe koyabildiğini ifade ederek, karşı taraftan beklediği ilgiyi göremediğinde ilişkisini ya da arkadaşlığını sürdürmekte zorlandığını dile getirmişti.

Beni yakalayamazsınız demişti: Şarkıcı Elif Buse Doğan tekne tatilinde objektiflere yansıdı…

"KARŞI TARAFTAN İLGİ GÖRMÜYORSAM SEVMEYE BAŞLAYAMIYORUM"

Açıklamalarına şu sözlerle devam eden Özberk, duygularını da açıkça söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı: "Birini sevmeyi, onunla ilgilenmeyi seviyorum. Karşı taraftan aynı ilgiyi görmüyorsam soğuyorum ve tekrar sevmeye başlayamıyorum."

Beni yakalayamazsınız demişti: Şarkıcı Elif Buse Doğan tekne tatilinde objektiflere yansıdı…

"ÇİRKİN ADAM SEVİYORUM"

Burcu Özberk ayrıca, "Ben çirkin adam seviyorum. 'Çirkin adam karizması' diye bir şey var" sözleriyle de gündeme damga vurmuştu.

Beni yakalayamazsınız demişti: Şarkıcı Elif Buse Doğan tekne tatilinde objektiflere yansıdı…

Peki, özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Özberk'in aslen nereli olduğunu biliyor musunuz? Başarılı oyuncunun Eskişehirli olduğu da hayranlarını şaşırtan detaylar arasında yer alıyor.

Beni yakalayamazsınız demişti: Şarkıcı Elif Buse Doğan tekne tatilinde objektiflere yansıdı…

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN MEMLEKETLERİ...

Türk sinemasının kült yapımları arasında yer alan Süt Kardeşler, yayınlandığı her dönemde izleyiciden büyük ilgi gördü ve yıllar geçse de popülerliğini korudu.

Beni yakalayamazsınız demişti: Şarkıcı Elif Buse Doğan tekne tatilinde objektiflere yansıdı…

Ertem Eğilmez'in, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani adlı romanından sinemaya uyarladığı filmde, Ramazan ile Şaban'ın başlarından geçen eğlenceli olaylar konu ediliyordu.

Beni yakalayamazsınız demişti: Şarkıcı Elif Buse Doğan tekne tatilinde objektiflere yansıdı…

Filmde öne çıkan ve izleyicinin ilgisini çeken karakterlerden biri de Yasemin oldu.

Beni yakalayamazsınız demişti: Şarkıcı Elif Buse Doğan tekne tatilinde objektiflere yansıdı…

Filmde Kemal Sunal'ın hayat verdiği Şaban karakterine gönül veren Yasemin'i, merhum oyuncu Yasemin Esmergül canlandırmıştı.

Beni yakalayamazsınız demişti: Şarkıcı Elif Buse Doğan tekne tatilinde objektiflere yansıdı…

PEKİ ASLEN NERELİ?
Yasemin Esmergül, koyu ten rengi nedeniyle uzun yıllar Afro-Türk sanılsa da, gerçekte İzmir doğumlu olduğu ortaya çıktı.

Beni yakalayamazsınız demişti: Şarkıcı Elif Buse Doğan tekne tatilinde objektiflere yansıdı…

Usta oyuncu, 19 Eylül 2007 tarihinde İstanbul'da 88 yaşındayken hayata veda etti.

Beni yakalayamazsınız demişti: Şarkıcı Elif Buse Doğan tekne tatilinde objektiflere yansıdı…

Yeşilçam'ın "Siyah İncisi" Yasemin Esmergül'ün kökeni konuşulurken, şimdi gözler Türk rock müziğinin yıldız ismi Teoman'a çevrildi.

Beni yakalayamazsınız demişti: Şarkıcı Elif Buse Doğan tekne tatilinde objektiflere yansıdı…

Kimi zaman samimi, kimi zaman sert ve sivri bulunan yorumlarıyla dikkat çeken ünlü isim, müzik kariyerinin yanı sıra kişiliğiyle de her dönem konuşulan isimler arasında yer alıyor.

Beni yakalayamazsınız demişti: Şarkıcı Elif Buse Doğan tekne tatilinde objektiflere yansıdı…

Teoman'ın aynı zamanda röportajlarında lafını sakınmayan tavrı, açık sözlülüğüyle de oldukça konuşuluyor.

Beni yakalayamazsınız demişti: Şarkıcı Elif Buse Doğan tekne tatilinde objektiflere yansıdı…

Ünlü sanatçının sivri dili ve net tavırlarının ardında yatan nedenler de bu noktada merak konusu oldu...

Beni yakalayamazsınız demişti: Şarkıcı Elif Buse Doğan tekne tatilinde objektiflere yansıdı…

Meğer usta sanatçı dobralığını ve açık sözlülüğünü memleketinden almış!

Beni yakalayamazsınız demişti: Şarkıcı Elif Buse Doğan tekne tatilinde objektiflere yansıdı…

Lafını sakınmayan ve açık sözlü halleriyle tanınan Karadenizliler arasında Teoman'ın da yer aldığı ortaya çıktı. Yıllardır İstanbul'da yaşayan ünlü sanatçının aslında Giresunlu olduğu gerçeği, kısa sürede gündem yarattı.