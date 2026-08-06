Trend Galeri Trend Magazin Bennu Gerede'nin skandal kolyesiyle 'özgürlük' tiyatrosu! Yozlaştırma projesinin son perdesi

Bennu Gerede'nin skandal kolyesiyle "özgürlük" tiyatrosu! Yozlaştırma projesinin son perdesi

Bu işler artık iyice çığırından çıktı. "Özgürlük" paravanı arkasından toplumun fabrika ayarlarıyla oynuyorlar. İç çamaşırından hallice sahne kostümleri, sandalye üzerinde kucak dansı, artı 18 konserlerde sergilenen teşhircilik, çiftler arasındaki en mahrem konuların ortaya serildiği küfür kıyamet sözde talk show'lar, her türlü örf, adet, gelenek, göreneğe aykırı, aldatma odaklı fütursuz diziler...

YÜKSEL AYTUĞ
Giriş Tarihi: 06.08.2026 07:37 Güncelleme Tarihi: 06.08.2026 10:11
Bennu Gerede’nin skandal kolyesiyle özgürlük tiyatrosu! Yozlaştırma projesinin son perdesi

Olayın zirve noktası ise geçenlerde yaşandı. Bennu Gerede denilen bir kadın, kendisiyle bir YouTube kanalında gerçekleştirilen sohbette boynuna asılı "vibratör kolye" hakkında "derin" bilgiler vardı, ne lazımsa?

Bennu Gerede’nin skandal kolyesiyle özgürlük tiyatrosu! Yozlaştırma projesinin son perdesi

Efendim, dürtüleri arttığında yanında olması gerekiyormuş da, umumi tuvalette ya da otomobil kullanırken lazım oluyormuş da...

Bennu Gerede’nin skandal kolyesiyle özgürlük tiyatrosu! Yozlaştırma projesinin son perdesi

Mevzunun açılması da "planlı tatbikat" gibi duruyordu.

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Bennu Gerede’nin skandal kolyesiyle özgürlük tiyatrosu! Yozlaştırma projesinin son perdesi

O kolyenin ne işe yaradığını önceden bilen sunucu "Boynunda ilginç bir kolye görüyorum, onu biraz anlatır mısın?" diye sordu. Belli ki tüm program o kolye üzerinde kurgulanmıştı.

Bennu Gerede’nin skandal kolyesiyle özgürlük tiyatrosu! Yozlaştırma projesinin son perdesi

Gerede gözaltına alındı ve ifadesinin ardından yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı. Yeter mi? Hiç sanmam.

Bennu Gerede’nin skandal kolyesiyle özgürlük tiyatrosu! Yozlaştırma projesinin son perdesi

Birileri bir yerlerden "ahlaksızlaştırma, yozlaştırma" düğmesine basıp, "operasyon emri" vermiş gibi duruyor.

Bennu Gerede’nin skandal kolyesiyle özgürlük tiyatrosu! Yozlaştırma projesinin son perdesi

Allah memleketimi bu sinsi düşmanlardan korusun!

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör