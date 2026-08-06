Bennu Gerede'nin skandal kolyesiyle "özgürlük" tiyatrosu! Yozlaştırma projesinin son perdesi
Bu işler artık iyice çığırından çıktı. "Özgürlük" paravanı arkasından toplumun fabrika ayarlarıyla oynuyorlar. İç çamaşırından hallice sahne kostümleri, sandalye üzerinde kucak dansı, artı 18 konserlerde sergilenen teşhircilik, çiftler arasındaki en mahrem konuların ortaya serildiği küfür kıyamet sözde talk show'lar, her türlü örf, adet, gelenek, göreneğe aykırı, aldatma odaklı fütursuz diziler...
Giriş Tarihi: 06.08.2026 07:37
Güncelleme Tarihi: 06.08.2026 10:11