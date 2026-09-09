Beril Pozam’dan eğlenceli hamilelik pozu: Kocamın pantalonu…

Beril Pozam ve Ersin Arıcı'nın dizi setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşmüş ünlü çift Ağustos 2024'te dünyaevine girmişti. Mutlu evlilikleriyle de dikkat çeken çift, mutlu evlilikleriyle adlarından sıkça söz ettiriyor. BEBEK MÜJDESİ GELMİŞTİ Son olarak ünlü çiftten hamilelik haberi geldi! Ersin Arıcı ve Beril Pozam mutluluklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla açıklamıştı. 'AİLEMİZ BÜYÜYOR' 'Bizim olan her şey yaşıyor. İki yıldır ve ailemiz büyüyor' notunu düşerek bebeklerinin ilk ultrason görüntüsünü buzdolabına yapıştırdıkları kareyi paylaşan çifte tebrik yorumları yağmıştı. İlayda Alişan, Afra Saraçoğlu ve Emre Altuğ gibi ünlü isimler de ikiliye bu mutlu anlarında tebrik mesajlarıyla eşlik etmişti. YENİ PAYLAŞIMLA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ Ünlü oyuncu Beril Pozam, bugün yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. PAYLAŞIMI TAKİPÇİLERİNİ GÜLDÜRDÜ Anne olmaya hazırlanan oyuncu, sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini gülümsetti. Hamilelik sürecinde tarzından ödün vermeyen ünlü oyuncu, günlük kombinini esprili bir notla paylaştı. 'HAMİLELİK PANTOLONU: 0, KOCAMIN PANTOLONU: 1' Bol kesim pantolon, beyaz gömlek ve rahat ayakkabılarıyla objektif karşısına geçen oyuncu, paylaşımına 'Hamilelik pantolonu: 0, kocamın pantolonu: 1' notunu düştü. İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler... NAZAN KESAL-ERCAN KESAL YUSUF BÜLBÜL-NESLİHAN MUTLU HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ TAMER LEVENT- SENAN LEVENT ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER NURİ ALÇO - BURCU ALÇO HAKAN ÇALHANOĞLU- SİNEM ÇALHANOĞLU OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ DUA LİPA-CALLUM TURNER NAZLI BULUM- DORUK KAYA ÖZGÜN UĞURLU - NİDA UĞURLU HAKAN AYSEV-ÇAĞRI ÖZSAATÇILAR ALEX OXLADE- PERRİE EDWARDS MARİO LEMİNA- FANNY NEGUESHA ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN AYLİN KONTENTE-ALPER KUL DERYA BEDAVACI- MURAT BEDAVACI GÖKÇE BAHADIR- EMİR ERSOY BEGÜM KÜTÜK- ERDİL YAŞAROĞLU KENAN İMİRZALIOĞLU-SİNEM KOBAL SEZGİ SENA AKAY- ERDİNÇ ACAR YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA FEYYAZ ŞERİFOĞLU - MERVE DİNÇKOL ASLIŞAH ALKOÇLAR- KAAN DEMİRAĞ KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER METİN ÖZÜLKÜ-EDA ÖZÜLKÜ AHU SUNGUR-SUAT SUNGUR ECE SEÇKİN - ÇAĞRI TERLEMEZ ALİNA BOZ-UMUT EVİRGEN ENGİN ALTAN DÜZYATAN - NESLİŞAH ALKOÇLAR SELİN GENÇ - ONUR ALP EROL PINAR KAŞGÖREN- NİHAT KAHVECİ YASEMİN ŞEFKATLİ- İDO TATLISES BARIŞ ARDUÇ-GUPSE ÖZAY NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞULU EBRU ŞAHİN-CEDİ OSMAN BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY ASLI ENVER- BERKİN GÖKBULAK BERK OKTAY-YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY BEREN SAAT- KENAN DOĞULU FAHRİYE EVCEN- BURAK ÖZÇİVİT TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU İSMAİL EGE ŞAŞMAZ - HANDE ÜNAL HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ BENSU SORAL-HAKAN BAŞ GİZEM KATMER -GÜÇLÜ AYDOĞDU YASEMİN SAKALLIOĞLU - BURAK YIRTAR GİZEM KARACA-KEMAL EKMEKÇİ BURCU BİRİCİK VE EMRE YETKİN ÖZGE GÜREL-SERKAN ÇAYOĞLU TOLGA SARITAŞ- ZEYNEP MAYRUK BERGÜZAR KOREL-HALİT ERGENÇ DENİZ ÇAKIR- BİLGEHAN BAYKAL BARIŞ FALAY-ESRA RONABAR BEHZAT UYGUR-ÇİĞDEM UYGUR TARIK MENGÜÇ-FUNDA MENGÜÇ