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Beril Pozam’dan eğlenceli hamilelik pozu: Kocamın pantalonu…

Ünlü oyuncu Beril Pozam, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu duyurmuştu. Beril Pozam, bugün yaptığı yeni paylaşımla adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, eğlenceli hamilelik pozuyla ilgi topladı. İşte Beril Pozam'ın o paylaşımı!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 09.09.2026 18:50 Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 18:54
Beril Pozam’dan eğlenceli hamilelik pozu: Kocamın pantalonu…
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Beril Pozam ve Ersin Arıcı'nın dizi setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşmüş ünlü çift Ağustos 2024'te dünyaevine girmişti.

Beril Pozam’dan eğlenceli hamilelik pozu: Kocamın pantalonu…

Mutlu evlilikleriyle de dikkat çeken çift, mutlu evlilikleriyle adlarından sıkça söz ettiriyor.

Beril Pozam’dan eğlenceli hamilelik pozu: Kocamın pantalonu…

BEBEK MÜJDESİ GELMİŞTİ

Son olarak ünlü çiftten hamilelik haberi geldi! Ersin Arıcı ve Beril Pozam mutluluklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla açıklamıştı.

Beril Pozam’dan eğlenceli hamilelik pozu: Kocamın pantalonu…

"AİLEMİZ BÜYÜYOR"

"Bizim olan her şey yaşıyor. İki yıldır ve ailemiz büyüyor" notunu düşerek bebeklerinin ilk ultrason görüntüsünü buzdolabına yapıştırdıkları kareyi paylaşan çifte tebrik yorumları yağmıştı. İlayda Alişan, Afra Saraçoğlu ve Emre Altuğ gibi ünlü isimler de ikiliye bu mutlu anlarında tebrik mesajlarıyla eşlik etmişti.

Beril Pozam’dan eğlenceli hamilelik pozu: Kocamın pantalonu…

YENİ PAYLAŞIMLA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Ünlü oyuncu Beril Pozam, bugün yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

Beril Pozam’dan eğlenceli hamilelik pozu: Kocamın pantalonu…

PAYLAŞIMI TAKİPÇİLERİNİ GÜLDÜRDÜ

Anne olmaya hazırlanan oyuncu, sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini gülümsetti. Hamilelik sürecinde tarzından ödün vermeyen ünlü oyuncu, günlük kombinini esprili bir notla paylaştı.

Beril Pozam’dan eğlenceli hamilelik pozu: Kocamın pantalonu…

"HAMİLELİK PANTOLONU: 0, KOCAMIN PANTOLONU: 1"

Bol kesim pantolon, beyaz gömlek ve rahat ayakkabılarıyla objektif karşısına geçen oyuncu, paylaşımına "Hamilelik pantolonu: 0, kocamın pantolonu: 1" notunu düştü.

Beril Pozam’dan eğlenceli hamilelik pozu: Kocamın pantalonu…

İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler...

NAZAN KESAL-ERCAN KESAL

Beril Pozam’dan eğlenceli hamilelik pozu: Kocamın pantalonu…

YUSUF BÜLBÜL-NESLİHAN MUTLU

Beril Pozam’dan eğlenceli hamilelik pozu: Kocamın pantalonu…

HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN

Beril Pozam’dan eğlenceli hamilelik pozu: Kocamın pantalonu…

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

Beril Pozam’dan eğlenceli hamilelik pozu: Kocamın pantalonu…

TAMER LEVENT- SENAN LEVENT

Beril Pozam’dan eğlenceli hamilelik pozu: Kocamın pantalonu…

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Beril Pozam’dan eğlenceli hamilelik pozu: Kocamın pantalonu…

IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER

Beril Pozam’dan eğlenceli hamilelik pozu: Kocamın pantalonu…

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Beril Pozam’dan eğlenceli hamilelik pozu: Kocamın pantalonu…

HAKAN ÇALHANOĞLU- SİNEM ÇALHANOĞLU

Beril Pozam’dan eğlenceli hamilelik pozu: Kocamın pantalonu…

OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ

Beril Pozam’dan eğlenceli hamilelik pozu: Kocamın pantalonu…

DUA LİPA-CALLUM TURNER

Beril Pozam’dan eğlenceli hamilelik pozu: Kocamın pantalonu…

NAZLI BULUM- DORUK KAYA

Beril Pozam’dan eğlenceli hamilelik pozu: Kocamın pantalonu…

ÖZGÜN UĞURLU - NİDA UĞURLU

Beril Pozam’dan eğlenceli hamilelik pozu: Kocamın pantalonu…

HAKAN AYSEV-ÇAĞRI ÖZSAATÇILAR

Beril Pozam’dan eğlenceli hamilelik pozu: Kocamın pantalonu…

ALEX OXLADE- PERRİE EDWARDS

Beril Pozam’dan eğlenceli hamilelik pozu: Kocamın pantalonu…

MARİO LEMİNA- FANNY NEGUESHA

Beril Pozam’dan eğlenceli hamilelik pozu: Kocamın pantalonu…

ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN

Beril Pozam’dan eğlenceli hamilelik pozu: Kocamın pantalonu…

AYLİN KONTENTE-ALPER KUL